Magaly Medina responde a Tilsa Lozano tras acusarla de caer en depresión: “Su vida es desgraciada”

Magaly Medina respondió con dureza a Tilsa Lozano luego de que la exmodelo afirmara en un pódcast que la periodista se internó por depresión tras entrevistarla años atrás. ATV/ Magaly TV La Firme.

Una antigua polémica de la farándula peruana volvió a encenderse luego de que Tilsa Lozano hiciera explosivas declaraciones sobre Magaly Medina durante su participación en el pódcast ‘La Manada’.

La exmodelo aseguró que la popular conductora se habría alejado temporalmente de la televisión tras la recordada entrevista que ambas protagonizaron años atrás, situación que desató una inmediata y contundente respuesta de la periodista de espectáculos.

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Las declaraciones de Tilsa rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales debido a que revivieron uno de los episodios más comentados del espectáculo peruano: la entrevista donde la exvengadora evitó responder directamente sobre el supuesto romance que mantuvo con el exfutbolista Juan Manuel Vargas, tema que durante mucho tiempo ocupó titulares y programas de entretenimiento.

Magaly Medina responde sin filtros a Tilsa Lozano: “Su vida en verdad es patética”. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante el pódcast, Tilsa Lozano recordó aquella entrevista y aseguró que Magaly Medina no soportó la situación tras la emisión del programa. Según comentó, la periodista incluso dejó de aparecer en televisión durante varias semanas.

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“Después de esa entrevista que me hizo a mí, tres semanas no fue a su programa porque se internó con depresión”, expresó Lozano.

La afirmación generó inmediata repercusión en plataformas digitales y provocó que miles de usuarios recordaran el mediático episodio que enfrentó a ambas figuras televisivas. Sin embargo, la reacción más fuerte llegó desde el propio set de ‘Magaly TV La Firme’, donde Magaly Medina decidió responder sin filtros a las palabras de la exmodelo.

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Magaly Medina responde sin filtros a Tilsa Lozano: “Su vida en verdad es patética”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora abrió su programa refiriéndose directamente a la exmodelo y cuestionando duramente la versión que ofreció en el pódcast. Desde el inicio de su descargo, Medina dejó claro que considera falsas las afirmaciones de la exconductora y acusó a Tilsa de tergiversar los hechos.

“Resulta que hay personas que les encanta contar historias a su manera e inventar porque tienen una facilidad para inventar episodios que nunca pasaron”, manifestó visiblemente incómoda.

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La periodista sostuvo que nunca estuvo internada por depresión tras aquella entrevista y negó que el motivo de su ausencia televisiva haya sido consecuencia de la conversación que mantuvo con Tilsa Lozano.

Magaly Medina responde sin filtros a Tilsa Lozano: “Su vida en verdad es patética”. Captura: Magaly TV La Firme.

Según explicó, lo que realmente ocurrió fue que decidió alejarse temporalmente debido a la indignación y frustración que sintió luego del episodio.

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Magaly recordó que aquella entrevista se convirtió en un tema altamente mediático debido a las expectativas generadas sobre las confesiones que podía brindar Tilsa respecto a su relación con Juan Manuel Vargas. Sin embargo, la conductora señaló que quedó decepcionada por el desarrollo de la conversación y por cómo se manejó la situación en ese momento.

A lo largo de su descargo, Medina también cuestionó la trayectoria televisiva de la exmodelo y lanzó fuertes comentarios sobre su carrera artística. La conductora aseguró que Tilsa Lozano nunca logró consolidar un verdadero éxito en televisión y calificó su historial profesional como una cadena de fracasos.

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“Su historia llena de fracasos no tiene ningún éxito televisivo... es una persona pobre, a mí me da mucha lástima y mucha pena”, expresó.

Magaly Medina responde sin filtros a Tilsa Lozano: “Su vida en verdad es patética”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también recordó los escándalos sentimentales que durante años rodearon la imagen pública de Tilsa Lozano, especialmente el mediático vínculo con el exseleccionado peruano Juan Manuel Vargas. Para Medina, ese episodio marcó profundamente la percepción pública de la exmodelo y terminó convirtiéndose en el aspecto más recordado de su carrera mediática.

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En otro momento de la emisión, Magaly explicó que tras aquella entrevista sí tomó la decisión de renunciar temporalmente al programa, aunque insistió en que no se trató de una depresión ni de un internamiento, como afirmó Tilsa en el pódcast.

Según contó, el episodio le generó una fuerte molestia profesional y personal, motivo por el cual optó por alejarse del espacio televisivo durante un tiempo. Sin embargo, recalcó que la versión difundida por Lozano distorsiona completamente lo ocurrido.

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Magaly Medina responde sin filtros a Tilsa Lozano: “Su vida en verdad es patética”. Captura: Magaly TV La Firme.

La periodista señaló además que le parece irresponsable que se inventen situaciones relacionadas con la salud mental únicamente para generar polémica o captar atención mediática. Por ello, aseguró sentirse indignada con las declaraciones realizadas por la exmodelo en el programa digital.

Pero el momento más impactante de la noche llegó cuando Magaly Medina cerró su descargo con una durísima frase dirigida directamente a Tilsa Lozano. La conductora no solo criticó su carrera profesional, sino también aspectos personales de su vida sentimental.

“Da pena porque su vida es desgraciada, su vida ha sido una cuestión de ser amante, la amante más despreciada del país... su vida en verdad es patética”, sentenció Medina.

Magaly Medina responde sin filtros a Tilsa Lozano: “Su vida en verdad es patética”. Captura: Magaly TV La Firme.