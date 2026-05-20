Fecha estimada de retorno a clases en Ica tras sismo de 6.1: Minedu despliega equipo técnico para garantizar seguridad en las aulas

Grietas, desprendimientos y columnas afectadas son visibles en las instalaciones del Centro de Educación Básica Especial “Divino Niño Jesús” en Ica, tras el sismo de magnitud 6,1 del 19 de mayo. (Composición: Infobae Perú)

El reciente sismo en Ica, de magnitud 6.1, llevó al Ministerio de Educación (Minedu) a activar sus protocolos de emergencia y enviar un equipo técnico para determinar las condiciones de seguridad en las instituciones educativas de la región.

El epicentro se ubicó a 41 kilómetros al sur de la ciudad de Ica, con una profundidad de 81 kilómetros, y se sintió en toda la zona sur del país, generando afectaciones en varios centros escolares y universitarios.

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Por disposición de la titular del Minedu, María Esther Cuadros, especialistas de la Dirección de Gestión Institucional del Minedu se trasladaron a Ica para evaluar en campo el estado de colegios públicos reportados con daños.

El objetivo es verificar la habitabilidad y la viabilidad del retorno a clases previsto inicialmente para el próximo lunes 25 de mayo, fecha que coincide con el término de las vacaciones escolares en la región.

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La labor del equipo técnico se realiza en coordinación con la Dirección Regional de Educación (DRE) de Ica, las UGEL y autoridades locales. Entre los colegios con daños confirmados figuran la I. E. N.° 22533 Antonia Moreno de Cáceres, la I. E. N.° 22570, la I. E. N.° 22487 Horacio Zeballos Gámez y la I. E. N.° 327, en los distritos de Ica y La Tinguiña.

También se reportó afectación en ambientes de la sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), donde se dispuso el aislamiento preventivo de espacios comprometidos y el registro fotográfico de daños.

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Materiales del techo y escombros cubren el suelo de una cafetería o área común, evidenciando los graves daños materiales causados por el reciente sismo en Ica. (Facebook)

Coordinación y prevención

El Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial Educación, junto al Espacio de Monitoreo y Seguimiento Sectorial de la DRE Ica y las UGEL, mantiene el seguimiento permanente de la emergencia y actualiza la información sobre la infraestructura educativa.

El gerente general del Gobierno Regional de Ica señaló que se requiere presupuesto adicional para atender la recuperación, por lo que instó a reportar daños con prontitud para facilitar la asignación de recursos.

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El sismo dejó un saldo de 24 heridos en la ciudad de Ica, atendidos en los hospitales Regional y Socorro, además de daños en infraestructuras educativas, religiosas y viviendas.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre réplicas posteriores, incluida una de magnitud 3.6 el miércoles 20 de mayo, y recomendó a la población mantenerse alerta, evitar el ingreso a edificios dañados y tener lista la mochila de emergencia.

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Simulacro Nacional Multipeligro

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) convocó a la ciudadanía a participar en el primer Simulacro Nacional Multipeligro 2026, programado para el viernes 29 de mayo a las 10:00 a. m., con una secuencia de acciones definida para ordenar la respuesta y elevar el nivel de preparación ante emergencias.

El ejercicio iniciará con el sonido de sirenas, bocinas, campanas o alertas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPe), que representarán la ocurrencia de un sismo. En los dos primeros minutos, los ciudadanos deberán ubicarse en zonas seguras internas previamente identificadas. Tras el fin del movimiento, corresponderá evacuar hacia zonas seguras externas o puntos de reunión, con la mochila para emergencias.

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