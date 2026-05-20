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Campaña veterinaria gratis para este viernes 22 de mayo: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

El objetivo es brindar atención preventiva para mascotas y orientación básica a los dueños, con ingreso por orden de llegada

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campaña veterinaria gratis-Perú-30 de mayo
La jornada comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de La Victoria informó que este viernes organizará una campaña veterinaria gratuita entre las 9 a.m. y la 1 p.m. en el parque Ernesto García Calderón, ubicado en Juan José Mostajo 156, zona 37.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar atención preventiva para mascotas del distrito, con orientación básica para sus dueños y acciones de cuidado inmediato. El servicio se desarrollará durante el horario indicado y estará sujeto al orden de llegada, según precisó la entidad edil.

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La comuna remarcó que solo se atenderá a propietarios mayores de 18 años. Además, solicitó cumplir medidas de seguridad: los perros deben acudir con correa y bozal; los gatos deben ser trasladados en bolso transportador o kennel e incluir una manta, que será asumida por el responsable del animal.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este viernes 22 de mayo - Créditos: Magnific.
La campaña veterinaria se llevará a cabo este viernes 22 de mayo - Créditos: Magnific.

Servicios gratuitos

  • Consultas: evaluación general para identificar signos de malestar y recibir recomendaciones de cuidado en el hogar.
  • Desparasitación: aplicación de antiparasitario interno para reducir el riesgo de infestaciones y problemas asociados.
  • Antipulgas: tratamiento contra parásitos externos para disminuir irritación, alergias y contagios en el entorno.
  • Limpieza de oídos: revisión y aseo básico para prevenir acumulación de suciedad y detectar molestias tempranas.
  • Corte de uñas: recorte higiénico para evitar lesiones por crecimiento excesivo y mejorar la comodidad al caminar.
  • Registro de mascotas: anotación de datos del animal y del responsable para facilitar identificación y ordenamiento local.
Solo se atenderá a propietarios mayores de 18 años, según precisó la entidad edil - Créditos: Municipalidad de La Victoria.
Solo se atenderá a propietarios mayores de 18 años, según precisó la entidad edil - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

Se recomienda asistir con anticipación para evitar concentraciones y permitir que la atención avance con mayor fluidez. También se pide respetar las indicaciones del personal veterinario, mantener distancia en la fila y evitar que los animales tengan contacto directo mientras esperan su turno.

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Como medidas adicionales, se sugiere llevar agua para la mascota y bolsas para recoger desechos, a fin de mantener el área limpia durante la jornada. Estas acciones, junto con el control responsable del animal, permiten un entorno más seguro para vecinos, asistentes y equipo de atención.

La Municipalidad de La Victoria señaló que suele organizar este tipo de jornadas en distintos puntos del distrito y que, de acuerdo con su experiencia, registran alta participación vecinal. La respuesta del público permite ampliar el alcance de las acciones preventivas y reforzar mensajes de tenencia responsable.

Funciones en guiones

  • Mantén a perros y gatos dentro de casa durante la noche porque el frío incrementa el riesgo de hipotermia, sobre todo en cachorros y adultos mayores.
  • Prepara una cama aislante y elevada, lejos de corrientes de aire, y usa mantas secas para conservar el calor.
  • Abriga solo cuando sea necesario: mascotas pequeñas o de pelo corto pueden requerir ropa, siempre que no apriete ni limite el movimiento.
  • Evita baños frecuentes; si debes bañarlo, utiliza agua tibia, sécalo por completo y no lo expongas a viento.
  • Ajusta los paseos y prioriza las horas con sol; al regresar, seca patas y vientre para prevenir enfriamientos.
  • Mantén la alimentación según indicación veterinaria; algunos animales gastan más energía en invierno, pero no conviene sobrealimentar.
  • Asegura hidratación diaria, ya que el clima frío también puede causar deshidratación.
  • Observa signos de alarma como temblores persistentes, letargo, tos o secreción nasal y consulta al veterinario si aparecen.
  • Mantén vacunas y desparasitación al día para reducir riesgos de enfermedades respiratorias y otros contagios.

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