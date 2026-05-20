Campaña veterinaria gratis para este viernes 22 de mayo: ¿Dónde y cuáles son los servicios disponibles?

La jornada comenzará a partir de las 9 horas - Créditos: Magnific.

La Municipalidad de La Victoria informó que este viernes organizará una campaña veterinaria gratuita entre las 9 a.m. y la 1 p.m. en el parque Ernesto García Calderón, ubicado en Juan José Mostajo 156, zona 37.

La iniciativa tiene como objetivo facilitar atención preventiva para mascotas del distrito, con orientación básica para sus dueños y acciones de cuidado inmediato. El servicio se desarrollará durante el horario indicado y estará sujeto al orden de llegada, según precisó la entidad edil.

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La comuna remarcó que solo se atenderá a propietarios mayores de 18 años. Además, solicitó cumplir medidas de seguridad: los perros deben acudir con correa y bozal; los gatos deben ser trasladados en bolso transportador o kennel e incluir una manta, que será asumida por el responsable del animal.

La campaña veterinaria se llevará a cabo este viernes 22 de mayo - Créditos: Magnific.

Servicios gratuitos

Consultas: evaluación general para identificar signos de malestar y recibir recomendaciones de cuidado en el hogar.

Desparasitación: aplicación de antiparasitario interno para reducir el riesgo de infestaciones y problemas asociados.

Antipulgas: tratamiento contra parásitos externos para disminuir irritación, alergias y contagios en el entorno.

Limpieza de oídos: revisión y aseo básico para prevenir acumulación de suciedad y detectar molestias tempranas.

Corte de uñas: recorte higiénico para evitar lesiones por crecimiento excesivo y mejorar la comodidad al caminar.

Registro de mascotas: anotación de datos del animal y del responsable para facilitar identificación y ordenamiento local.

Solo se atenderá a propietarios mayores de 18 años, según precisó la entidad edil - Créditos: Municipalidad de La Victoria.

Se recomienda asistir con anticipación para evitar concentraciones y permitir que la atención avance con mayor fluidez. También se pide respetar las indicaciones del personal veterinario, mantener distancia en la fila y evitar que los animales tengan contacto directo mientras esperan su turno.

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Como medidas adicionales, se sugiere llevar agua para la mascota y bolsas para recoger desechos, a fin de mantener el área limpia durante la jornada. Estas acciones, junto con el control responsable del animal, permiten un entorno más seguro para vecinos, asistentes y equipo de atención.

La Municipalidad de La Victoria señaló que suele organizar este tipo de jornadas en distintos puntos del distrito y que, de acuerdo con su experiencia, registran alta participación vecinal. La respuesta del público permite ampliar el alcance de las acciones preventivas y reforzar mensajes de tenencia responsable.

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Funciones en guiones

Mantén a perros y gatos dentro de casa durante la noche porque el frío incrementa el riesgo de hipotermia, sobre todo en cachorros y adultos mayores.

Prepara una cama aislante y elevada, lejos de corrientes de aire, y usa mantas secas para conservar el calor.

Abriga solo cuando sea necesario: mascotas pequeñas o de pelo corto pueden requerir ropa, siempre que no apriete ni limite el movimiento.

Evita baños frecuentes; si debes bañarlo, utiliza agua tibia, sécalo por completo y no lo expongas a viento.

Ajusta los paseos y prioriza las horas con sol; al regresar, seca patas y vientre para prevenir enfriamientos.

Mantén la alimentación según indicación veterinaria; algunos animales gastan más energía en invierno, pero no conviene sobrealimentar.

Asegura hidratación diaria, ya que el clima frío también puede causar deshidratación.

Observa signos de alarma como temblores persistentes, letargo, tos o secreción nasal y consulta al veterinario si aparecen.

Mantén vacunas y desparasitación al día para reducir riesgos de enfermedades respiratorias y otros contagios.