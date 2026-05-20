Corte de agua para este viernes 22 de mayo: conoce qué zonas son las afectadas

La empresa pidió a los vecinos verificar si su sector figura entre los puntos incluidos en la restricción y tomar las precauciones correspondientes - Créditos: Magnific.

Sedapal informó que este viernes 22 de mayo se aplicará una suspensión temporal del suministro de agua potable en zonas de Lurigancho, La Victoria y Puente Piedra, una medida que afectará viviendas y comercios como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red para preservar la calidad y continuidad del servicio.

La empresa señaló que la intervención forma parte de un programa de mejoras orientado a fortalecer la infraestructura hídrica y reforzar la seguridad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Los trabajos se ejecutarán por etapas, por lo que el impacto variará según el sector: en cada punto notificado, el corte se extenderá durante varias horas, de acuerdo con el cronograma operativo.

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Sedapal precisó que la suspensión apunta a reducir riesgos de fallas en el sistema y asegurar condiciones adecuadas para la distribución del recurso. Las tareas consideran revisiones técnicas y maniobras en componentes de la red que requieren detener de manera momentánea el flujo para intervenir con seguridad.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Lurigancho

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Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa (calle 14 hasta calle 28)

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Calle 11 hasta a calle 14

Hora: 12 m. - 11 p. m.

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La Victoria

Cercado

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Cuadrante: avenida Grau, av. Aviación, av. 28 de julio, prolongación Parinacochas y todas las calles interiores a este cuadrante

Hora: 10 a. m. - 10 p. m.

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Puente Piedra

A. H. Fortaleza Kuelap

Asoc. Chillón

Asoc. de Propietarios y Residencial de Los Jardines de Shangrilá

Asoc. de Vivienda Chillón

Asoc. de Vivienda Residencial Los Sauces

Asoc. El Harás de Chillón

Asoc. Los Jardines de Shangrilá

Centro Poblado Tinaja

Urb. Residencial La Ensenada.

Hora: 12 m. - 8 p. m.

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El corte de agua programado para el 22 de mayo afectará zonas específicas en varios distritos de Lima - Créditos: Magnific.

Consejos para ahorrar el agua en casa

Cierra el caño al cepillarte los dientes y al enjabonar los platos.

Toma duchas cortas. Instala un rociador ahorrador. Usa un temporizador.

Repara fugas de grifos e inodoros. Revisa el medidor para detectar pérdidas.

Instala aireadores en los grifos. Regula la presión del agua.

Usa la lavadora y el lavavajillas con carga completa. Elige ciclos eco.

Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras. Úsala para regar plantas o limpiar pisos.

Riega el jardín temprano o de noche. Prioriza riego por goteo.

Lava el auto con balde y esponja. Evita la manguera abierta.

Descongela alimentos en el refrigerador. No uses el chorro del grifo.

Coloca una botella en la cisterna. Instala un inodoro de doble descarga.

Junta agua fría de la ducha en un balde. Úsala para el inodoro.

Barre patios y veredas. No uses agua para arrastrar polvo.

Ten una jarra en la nevera. Evita dejar correr el caño para enfriar.

La empresa habilitó el servicio Aquafono, en el (01) 317-8000, para atender consultas y recibir reportes ante cualquier incidencia vinculada con la interrupción del agua potable.

Sedapal informó que publicará actualizaciones sobre el restablecimiento del suministro y pidió a los usuarios seguir únicamente sus canales oficiales, a fin de acceder a información confirmada.

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Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal

Entender el recibo de agua es fundamental para controlar el consumo, detectar posibles fugas y evitar pagos excesivos (Créditos: Sedapal)

Confirma que el recibo figure a nombre del titular del predio y que la dirección coincida con la ubicación del inmueble.

Identifica el número de suministro, necesario para consultas, reportes y atención de Sedapal al 317-8000.

Revisa si hay deuda vigente y contrástala con tu consumo usual mediante la gráfica mensual incluida en el documento.

Verifica el periodo facturado y las fechas de lectura, para detectar subidas vinculadas a visitas o actividades puntuales.

Considera que el recibo incorpora un cobro por mantenimiento del alcantarillado, separado del volumen de agua usado.

Si observas un incremento, descarta fugas dentro de casa y, si hace falta, solicita evaluación técnica por el 317-8000 para obtener diagnóstico y respaldo de la reparación.

Presenta reclamos por vía telefónica, presencial o virtual: la llamada debe hacerla el titular, aunque el trámite en línea puede realizarlo cualquier usuario si no hay fallas internas.

Usa el código QR del recibo para ingresar a la plataforma digital y pagar de forma rápida y segura.