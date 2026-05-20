Corte de agua para este viernes 22 de mayo: conoce qué zonas son las afectadas

Sedapal informó que este viernes 22 de mayo se aplicará una suspensión temporal del suministro de agua potable en zonas de Lurigancho, La Victoria y Puente Piedra, una medida que afectará viviendas y comercios como parte de labores de mantenimiento preventivo en la red para preservar la calidad y continuidad del servicio.
La empresa señaló que la intervención forma parte de un programa de mejoras orientado a fortalecer la infraestructura hídrica y reforzar la seguridad del abastecimiento en Lima Metropolitana. Los trabajos se ejecutarán por etapas, por lo que el impacto variará según el sector: en cada punto notificado, el corte se extenderá durante varias horas, de acuerdo con el cronograma operativo.
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Sedapal precisó que la suspensión apunta a reducir riesgos de fallas en el sistema y asegurar condiciones adecuadas para la distribución del recurso. Las tareas consideran revisiones técnicas y maniobras en componentes de la red que requieren detener de manera momentánea el flujo para intervenir con seguridad.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Lurigancho
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- Urb. El Mirasol de Huampaní 5ta etapa (calle 14 hasta calle 28)
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Calle 11 hasta a calle 14
Hora: 12 m. - 11 p. m.
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La Victoria
Cercado
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Cuadrante: avenida Grau, av. Aviación, av. 28 de julio, prolongación Parinacochas y todas las calles interiores a este cuadrante
Hora: 10 a. m. - 10 p. m.
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Puente Piedra
- A. H. Fortaleza Kuelap
- Asoc. Chillón
- Asoc. de Propietarios y Residencial de Los Jardines de Shangrilá
- Asoc. de Vivienda Chillón
- Asoc. de Vivienda Residencial Los Sauces
- Asoc. El Harás de Chillón
- Asoc. Los Jardines de Shangrilá
- Centro Poblado Tinaja
- Urb. Residencial La Ensenada.
Hora: 12 m. - 8 p. m.
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Consejos para ahorrar el agua en casa
- Cierra el caño al cepillarte los dientes y al enjabonar los platos.
- Toma duchas cortas. Instala un rociador ahorrador. Usa un temporizador.
- Repara fugas de grifos e inodoros. Revisa el medidor para detectar pérdidas.
- Instala aireadores en los grifos. Regula la presión del agua.
- Usa la lavadora y el lavavajillas con carga completa. Elige ciclos eco.
- Reutiliza el agua de lavar frutas y verduras. Úsala para regar plantas o limpiar pisos.
- Riega el jardín temprano o de noche. Prioriza riego por goteo.
- Lava el auto con balde y esponja. Evita la manguera abierta.
- Descongela alimentos en el refrigerador. No uses el chorro del grifo.
- Coloca una botella en la cisterna. Instala un inodoro de doble descarga.
- Junta agua fría de la ducha en un balde. Úsala para el inodoro.
- Barre patios y veredas. No uses agua para arrastrar polvo.
- Ten una jarra en la nevera. Evita dejar correr el caño para enfriar.
La empresa habilitó el servicio Aquafono, en el (01) 317-8000, para atender consultas y recibir reportes ante cualquier incidencia vinculada con la interrupción del agua potable.
Sedapal informó que publicará actualizaciones sobre el restablecimiento del suministro y pidió a los usuarios seguir únicamente sus canales oficiales, a fin de acceder a información confirmada.
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Consejos para leer de forma correcta el recibo de agua de Sedapal
- Confirma que el recibo figure a nombre del titular del predio y que la dirección coincida con la ubicación del inmueble.
- Identifica el número de suministro, necesario para consultas, reportes y atención de Sedapal al 317-8000.
- Revisa si hay deuda vigente y contrástala con tu consumo usual mediante la gráfica mensual incluida en el documento.
- Verifica el periodo facturado y las fechas de lectura, para detectar subidas vinculadas a visitas o actividades puntuales.
- Considera que el recibo incorpora un cobro por mantenimiento del alcantarillado, separado del volumen de agua usado.
- Si observas un incremento, descarta fugas dentro de casa y, si hace falta, solicita evaluación técnica por el 317-8000 para obtener diagnóstico y respaldo de la reparación.
- Presenta reclamos por vía telefónica, presencial o virtual: la llamada debe hacerla el titular, aunque el trámite en línea puede realizarlo cualquier usuario si no hay fallas internas.
- Usa el código QR del recibo para ingresar a la plataforma digital y pagar de forma rápida y segura.