Diez menores atacan a adolescente de 14 años en Villa El Salvador y lo despojan de todas sus pertenencias

Robo en manada en VES.

La tarde del miércoles, las cámaras de seguridad del distrito de Villa El Salvador (VES)captaron una escena que puso en evidencia la modalidad de robo en manada que se ha extendido en el sur de Lima.

Diez menores de edad acorralaron a un adolescente de 14 años, lo derribaron y lo golpearon, para luego arrebatarle sus pertenencias en plena vía pública. El hecho, registrado cerca de una tienda barrial, quedó documentado en los sistemas de videovigilancia y fue confirmado por la Policía Nacional del Perú (PNP), que investiga el caso.

De acuerdo con el reporte emitido por Panamericana Televisión, el joven caminaba hacia una bodega de la zona cuando el grupo lo interceptó. Sin posibilidad de defensa, fue rodeado y agredido por los atacantes, quienes lo despojaron de su teléfono móvil, dinero y hasta de sus zapatillas, dejándolo completamente vulnerable.

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Testigos de la zona alertaron a las autoridades y colaboraron con la identificación de los responsables, gracias a las imágenes captadas por las cámaras del distrito.

Las primeras acciones de respuesta permitieron la intervención inmediata de dos de los presuntos involucrados, quienes ya se encuentran a disposición de la comisaría de Pachacámac.

Según detalló la PNP, los detenidos serían parte de un grupo de menores que opera bajo la misma modalidad en la zona. El adolescente atacado fue trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica y fue dado de alta pocas horas después, según informaron fuentes policiales a la cadena televisiva.

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Robo en manada en VES.

Fenómeno creciente en Lima sur

La modalidad delictiva conocida como “asalto en manada” ha ganado terreno en distritos del sur de la capital peruana. Según reportes de la propia Policía Nacional del Perú, este tipo de ataques suele ocurrir cerca de centros educativos, bodegas y zonas de tránsito frecuente.

Los agresores, en su mayoría menores de edad, aprovechan la superioridad numérica para intimidar y someter a sus víctimas, quienes pocas veces logran resistirse a la violencia del grupo.

Vecinos y padres de familia manifestaron su preocupación por la frecuencia de estos hechos y la sensación de inseguridad que generan.

“La presencia de estudiantes y la cercanía de escuelas no disuaden a los delincuentes”, señala uno de los testimonios recogidos por la prensa local. Los atracos pueden ocurrir durante el ingreso o la salida escolar, en horarios donde niños y adolescentes transitan acompañados o solos por las calles de Villa El Salvador.

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En los últimos meses, la PNP ha intervenido a varios grupos de jóvenes implicados en robos similares, donde además del despojo de pertenencias, las víctimas terminan con lesiones físicas y afectaciones emocionales.

Los registros de videovigilancia han sido clave para identificar los rostros y patrones de acción de estos grupos, lo que ha permitido la rápida reacción de los serenos y la policía en operativos conjuntos.

La Municipalidad de Villa El Salvador y la Policía Nacional del Perú han anunciado el refuerzo de operativos de patrullaje y la intensificación de acciones de prevención en torno a escuelas y comercios. Las autoridades instan a los vecinos a denunciar cualquier acto sospechoso y a colaborar con la identificación de los responsables.

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