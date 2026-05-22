Perú

Diez menores atacan a adolescente de 14 años en Villa El Salvador y lo despojan de todas sus pertenencias

Un grupo de diez jóvenes interceptó a un menor en plena vía pública y, tras golpearlo y arrastrarlo, le robó el celular, dinero y hasta las zapatillas

Guardar
Google icon
Robo en manada en VES.
Robo en manada en VES.

La tarde del miércoles, las cámaras de seguridad del distrito de Villa El Salvador (VES)captaron una escena que puso en evidencia la modalidad de robo en manada que se ha extendido en el sur de Lima

Diez menores de edad acorralaron a un adolescente de 14 años, lo derribaron y lo golpearon, para luego arrebatarle sus pertenencias en plena vía pública. El hecho, registrado cerca de una tienda barrial, quedó documentado en los sistemas de videovigilancia y fue confirmado por la Policía Nacional del Perú (PNP), que investiga el caso.

De acuerdo con el reporte emitido por Panamericana Televisión, el joven caminaba hacia una bodega de la zona cuando el grupo lo interceptó. Sin posibilidad de defensa, fue rodeado y agredido por los atacantes, quienes lo despojaron de su teléfono móvil, dinero y hasta de sus zapatillas, dejándolo completamente vulnerable.

PUBLICIDAD

Testigos de la zona alertaron a las autoridades y colaboraron con la identificación de los responsables, gracias a las imágenes captadas por las cámaras del distrito.

Las primeras acciones de respuesta permitieron la intervención inmediata de dos de los presuntos involucrados, quienes ya se encuentran a disposición de la comisaría de Pachacámac.

Según detalló la PNP, los detenidos serían parte de un grupo de menores que opera bajo la misma modalidad en la zona. El adolescente atacado fue trasladado a un hospital local, donde recibió atención médica y fue dado de alta pocas horas después, según informaron fuentes policiales a la cadena televisiva.

PUBLICIDAD

Robo en manada en VES.
Robo en manada en VES.

Fenómeno creciente en Lima sur

La modalidad delictiva conocida como “asalto en manada” ha ganado terreno en distritos del sur de la capital peruana. Según reportes de la propia Policía Nacional del Perú, este tipo de ataques suele ocurrir cerca de centros educativos, bodegas y zonas de tránsito frecuente.

Los agresores, en su mayoría menores de edad, aprovechan la superioridad numérica para intimidar y someter a sus víctimas, quienes pocas veces logran resistirse a la violencia del grupo.

Vecinos y padres de familia manifestaron su preocupación por la frecuencia de estos hechos y la sensación de inseguridad que generan.

“La presencia de estudiantes y la cercanía de escuelas no disuaden a los delincuentes”, señala uno de los testimonios recogidos por la prensa local. Los atracos pueden ocurrir durante el ingreso o la salida escolar, en horarios donde niños y adolescentes transitan acompañados o solos por las calles de Villa El Salvador.

En los últimos meses, la PNP ha intervenido a varios grupos de jóvenes implicados en robos similares, donde además del despojo de pertenencias, las víctimas terminan con lesiones físicas y afectaciones emocionales.

Los registros de videovigilancia han sido clave para identificar los rostros y patrones de acción de estos grupos, lo que ha permitido la rápida reacción de los serenos y la policía en operativos conjuntos.

La Municipalidad de Villa El Salvador y la Policía Nacional del Perú han anunciado el refuerzo de operativos de patrullaje y la intensificación de acciones de prevención en torno a escuelas y comercios. Las autoridades instan a los vecinos a denunciar cualquier acto sospechoso y a colaborar con la identificación de los responsables.

Temas Relacionados

Robo en manadaVESVilla El Salvadorperu-noticias

Más Noticias

Exconcursante de ‘La Voz Perú’ agrede a su sonidista en pleno show de heavy metal: ahora enfrenta denuncia

Videos difundidos en redes sociales muestran el violento enfrentamiento ocurrido durante un festival en Lima. El trabajador terminó con fractura de tabique y anunció acciones legales tras recibir múltiples golpes

Exconcursante de ‘La Voz Perú’ agrede a su sonidista en pleno show de heavy metal: ahora enfrenta denuncia

Colapso parcial en casona histórica de Piura activa supervisión inmediata del Ministerio de Cultura por riesgo estructural

La vivienda afectada permanecía habitada y mantenía actividad comercial al momento del incidente

Colapso parcial en casona histórica de Piura activa supervisión inmediata del Ministerio de Cultura por riesgo estructural

Tras hackeo al Sismate, Indeci abre vacantes con sueldos de hasta S/ 9.000: buscan programadores y expertos en gestión de riesgo

La convocatoria laboral estará disponible hasta el 28 de mayo e incluye plazas en Lima y Puno para egresados, bachilleres y titulados de carreras vinculadas a tecnología, administración e ingeniería

Tras hackeo al Sismate, Indeci abre vacantes con sueldos de hasta S/ 9.000: buscan programadores y expertos en gestión de riesgo

Día Mundial del Pac-Man: origen, evolución y razones detrás de la celebración del icónico videojuego que revolucionó el entretenimiento digital

Cada 22 de mayo, fanáticos de todo el mundo conmemoran esta fecha para rendir homenaje a uno de los videojuegos más influyentes, cuya aparición en 1980 marcó un antes y un después en la industria

Día Mundial del Pac-Man: origen, evolución y razones detrás de la celebración del icónico videojuego que revolucionó el entretenimiento digital

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

El presidente interino mantuvo un encuentro reservado con Luis Bazalar, “confesor” del candidato de Juntos por el Perú y apartado de la Iglesia por orden vaticana tras una denuncia contra un menor

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

Keiko Fujimori afirma que pidió perdón en Puno por muertes en protestas y por sostener a Dina Boluarte en el poder

La polémica reacción de María del Carmen Alva tras disolución de la bancada Podemos Perú: “No quieren trabajar”

Crimen de alcalde en Piura: Presidencia emite mensaje escueto, Congreso exige buscar sicarios y Defensoría convoca reunión urgente

Solo dos postulantes continúan en carrera para liderar la ONPE tras aprobar prueba de conocimientos: ¿quiénes son?

ENTRETENIMIENTO

María Pia Copello y +QTV en reestructuración: los programas que no funcionaron, la salida de Peter Fajardo y la crisis en su canal de streaming

María Pia Copello y +QTV en reestructuración: los programas que no funcionaron, la salida de Peter Fajardo y la crisis en su canal de streaming

BTS ilusionados por venir a Lima y dar sus conciertos: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”

María Pía Copello anuncia la reestructuración de sus streamings deportivos: “Pronto anunciaremos qué es lo que va a pasar”

Magaly Medina responde a Tilsa Lozano tras acusarla de caer en depresión: “Su vida es desgraciada”

Magaly Medina lanza las ‘Urracanovelas’ inspirada en la polémica relación de Melcochita con joven de 22 años: “Noventa y veinte”

DEPORTES

La espina clavada de Leao Butrón: “Deportivamente sí debía ir al Mundial 2018, mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”

La espina clavada de Leao Butrón: “Deportivamente sí debía ir al Mundial 2018, mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”

Vanessa Palacios apunta a dirigir la selección y se prepara en Europa: “Quiero ayudar a que el vóley peruano vuelva a crecer”

Gerente deportivo de Sporting Cristal lamenta el momento de Felipe Vizeu y anuncia refuerzos: “No voy a criticarlo”

Con Mohamed Salah, la lista oficial de convocados de la selección de Egipto para el Mundial 2026

Los Chankas piden cambiar de árbitro para el partido ante Alianza Lima: reclaman un juez sin cuestionamientos y VAR con insignia FIFA