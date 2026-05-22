Gerente deportivo de Sporting Cristal lamenta el momento de Felipe Vizeu y anuncia refuerzos: “No voy a criticarlo”

Gustavo Zevallos defendió la continuidad del delantero brasileño, pero anunció refuerzos. (Video: DENGANCHE)

El gerente deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, analizó el complicado presente del equipo ‘celeste’ y se refirió a la continuidad de Felipe Vizeu, quien ha sido cuestionado por su rendimiento en las últimas jornadas. En ese contexto, el directivo explicó la postura del club frente a la situación del delantero y confirmó que ya se viene trabajando en la llegada de refuerzos para revertir el momento deportivo, tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores 2026.

En entrevista con el programa 'Mano a Mano’, Zevallos explicó las decisiones tomadas a inicios de temporada en el armado del plantel, especialmente en la zona ofensiva, donde el equipo ha sido cuestionado por su falta de gol. Además, al ser consultado por la ausencia de otro atacante para acompañar o reemplazar a Vizeu, defendió el análisis previo realizado por la institución antes del inicio del año.

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“Nosotros hemos hecho toda una evaluación de todo el torneo del 2025, hemos estado enfocados en los partidos del torneo y nosotros sabemos lo que representa Vizeu, sabemos qué calidad de jugador es. No voy a criticarlo en este momento, porque no corresponde, no sería lo idóneo ni lo responsable”, señaló el directivo.

El dirigente remarcó que la planificación deportiva se basó en el rendimiento previo del equipo y en la confianza depositada en el atacante brasileño como pieza importante del proyecto. A pesar de ello, el presente ha puesto en debate aquella decisión, considerando que el equipo ha sufrido en la definición durante tramos importantes de la temporada.

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Felipe Vizeu pasa un difícil momento en Sporting Cristal, entre críticas por su baja producción goleadora y fallos clave. Crédito: AFP

Respaldo institucional a Felipe Vizeu

Felipe Vizeu ha sido uno de los jugadores más criticados por la hinchada en las últimas semanas debido a su irregularidad y a la falta de eficacia en jugadas claras de gol. Sin embargo, Zevallos fue enfático en que el club mantiene su respaldo hacia el delantero, evitando responsabilizarlo de manera directa por el momento del equipo.

“Sabemos la calidad que tiene Felipe, pero lástima que a veces los delanteros pasan por estas situaciones. Uno ve lo que ha sucedido anoche y realmente en una situación como esta empieza la crítica”, comentó en la entrevista.

El dirigente también se refirió a la presión que recae sobre los atacantes en momentos de baja producción ofensiva, en un contexto complicado para el club. Actualmente, Sporting Cristal atraviesa una etapa delicada, al estar a solo dos puntos de la zona de descenso en la Liga 1 y marchar en el tercer lugar del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, aún con opciones de clasificar a octavos, aunque con un panorama ajustado.

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El último golpe deportivo fue la derrota por 2-3 ante Junior de Barranquilla en condición de visita, resultado que incrementó las críticas hacia el rendimiento colectivo y, en particular, hacia el delantero brasileño Felipe Vizeu, quien aún no ha logrado responder a las expectativas.

El cuadro 'celestes' cayó 3-2 y se complicó en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Refuerzos confirmados para el plantel celeste

En medio de este escenario, el gerente deportivo también confirmó que la institución ya trabaja en la incorporación de nuevos jugadores para reforzar el plantel en la segunda parte de la temporada.

“Definitivamente vamos a fortalecer el equipo. No voy a dar el número, pero estamos trabajando. Vamos a plantearlo, lo vamos a exponer y lo vamos a transmitir. Definitivamente, van a llegar jugadores y quiero que el hincha esté tranquilo porque estamos trabajando en eso. No es el momento para decirlo, pero quiero que sepan que de todas maneras vamos a reforzar el plantel”, aseguró.

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Con el panorama aún abierto tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores, Sporting Cristal afronta semanas decisivas en su intento por revertir la situación. El respaldo a Felipe Vizeu y el anuncio de refuerzos marcan el inicio de una etapa clave en la que el club buscará recuperar competitividad y cerrar de la mejor manera una temporada exigente.