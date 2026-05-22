La espina clavada de Leao Butrón: “Deportivamente sí debía ir al Mundial 2018, mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”

Leao Butrón acompañado de Pedro Gallese durante entrenamientos con . - Crédito: Correo

Quedar afuera de la Copa del Mundo 2018 es uno de los grandes golpes que ha sufrido Leao Butrón en su extensa trayectoria. Si bien para aquel entonces era un arquero veterano, lo cierto es que atravesaba un estado de momento fantástico con Alianza Lima, ofreciendo exhibiciones de clase a nivel nacional.

El técnico Ricardo Gareca no era ajeno a esa performance espléndida del experimentado guardameta, pero su manera de trabajar y confiar en aquellos jugadores que integraron su círculo a lo largo de las Eliminatorias CONMEBOL hizo que, finalmente, dejase a un lado cualquier aspecto vinculado con la meritocracia.

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Leao Butrón durante su etapa como arquero de Alianza Lima. - Crédito: Difusión

Como el primer invitado de ‘La Palabra en Juego’, Butrón recordó ese episodio, asegurando que mereció ser convocado por la manera en cómo iba sosteniendo un desenvolvimiento correcto con Alianza Lima, que al finalizar el periodo 2017 levantó el título nacional después de diez años.

“Ahí me quedo con una espina, porque creo que deportivamente sí debía ir al Mundial”, admitió sin titubeos Leao, explicando: “El mejor arquero de la historia del fútbol peruano es Pedro Gallese, pero considero que mi rendimiento estaba por encima de cualquier otro arquero”.

Aun así, Butrón siempre externó comprensión a las determinaciones del comando técnico de la selección peruana. “Respeto y entiendo las consideraciones del profesor Gareca para llevar a ese grupo. Digo lo que siento que no quiere decir que sea la verdad”, mencionó.

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Aunque Leao Butrón no pudo integrar esa expedición mundialista en Rusia, sí logró formar parte de la estructura nacional en la recta final del circuito. En un determinado momento, el ‘Tigre’ lo citó para una fecha doble con el afán de observar su estado de forma. En las prácticas intentó nivelarse con el resto de porteros, pero la intensidad lo sobrepasó y acabó desafectado.

Leao Butrón y Pedro Gallese compartieron vestuario en la selección peruana y Alianza Lima. - Crédito: FPF