Niño Costero provocará cambios durante el invierno en la costa: Lima y provincias enfrentarán calor y lloviznas inusuales

Dos ciudadanos caminan por diferentes calles del Centro Histórico de Lima: uno luce ropa más abrigadora por el frío y otro prendas más ligeras por la sensación de calor. (Composición: Infobae Perú)

La llegada del Niño Costero transforma el panorama climático de la costa peruana, donde se registran temperaturas elevadas y brillo solar persistente en pleno otoño.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) advirtió que este fenómeno ha modificado los patrones habituales en ciudades como Lima, Tumbes y Piura. El ingeniero Nelson Quispe, representante de la entidad, explicó que las temperaturas mínimas y máximas de este mes superan los valores registrados en años anteriores, con registros de hasta 35 grados Celsius en el norte del país.

La anomalía, según Quispe, se observa desde la madrugada. “La temperatura que se registra a las 5 de la mañana que es la más baja, pero está siendo bastante alta comparado con su promedio climático como el del año pasado o del anteaño”, señaló el especialista en declaraciones recogidas por Exitosa.

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“En la tarde donde se registra la temperatura más alta, ha estado algo fresco hasta bajo. Desde Lima hasta Tumbes está despejado con temperaturas máximas de hasta 35 grados”, continuó el experto.

El fenómeno no solo afecta a los ciudadanos. La presencia de ballenas jorobadas en las costas de Lima y Callao confirma que la fauna marina también percibe estos cambios. De acuerdo con el meteorólogo Abraham Levy, este avistamiento resulta inusual para la temporada, ya que estos animales suelen aparecer en el norte entre julio y octubre.

Un increíble video compartido por 'El Hombre del Tiempo' muestra el avistamiento de ballenas en las costas de Lima, un espectáculo natural que sorprende a los peruanos. Este evento se atribuye al Fenómeno El Niño, que calienta las aguas del mar. - Canal N

Invierno cálido y con pocas lluvias

A solo un mes del inicio oficial del invierno, el Senamhi y el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) anticipan que la estación será atípica.

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El vocero del ENFEN, Luis Vásquez Espinoza, explicó que la llegada de ondas Kelvin cálidas desde mayo y junio mantendrá o incrementará las temperaturas en la zona costera. “Entre mayo y junio, se tiene pronosticado el arribo de ondas Kelvin cálidas. Estas van a contribuir a traer el calor hacia la zona costera, lo que mantendría o elevaría un poco las temperaturas”, sostuvo.

En el caso de Lima y otras ciudades del litoral, el invierno se caracterizará por días cálidos, brillo solar y escasas precipitaciones. Solo en regiones como Tumbes y Piura se prevén lloviznas ligeras y un aumento de la humedad. Esta situación, explican los expertos, responde al calentamiento de las aguas superficiales del mar, que influye directamente en el clima y la formación de nubes.

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Durante las pruebas recientes, el Senamhi aseguró que las temperaturas en otoño e invierno presentarán importantes variaciones en la costa del país. La proyección de Vásquez Espinoza indica que, si el Niño Costero persiste hasta febrero, el verano próximo podría ser aún más intenso.

Prevención y monitoreo

El ENFEN y especialistas insisten en la importancia de seguir los reportes oficiales y tomar medidas preventivas frente a las variaciones climáticas que trae El Niño Costero.

Las recomendaciones incluyen atención a campañas de vacunación contra las enfermedades estacionales y precaución en rutas afectadas por neblina, especialmente en zonas de curvas y carreteras de la selva.

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La vigilancia y la acción institucional aparecen como prioridades ante el pronóstico de un invierno inusual, con impactos en la salud pública, la economía y la vida cotidiana de millones de peruanos.