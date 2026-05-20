Alerta en la selva peruana por fenómeno meteorológico intenso: Regiones en riesgo y recomendaciones clave

Senamhi pronostica fuertes lluvias en la selva centro y sur del Perú. (Fotocomposición Infobae Perú/Foto: Andina)

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (Coen), emitió una advertencia sobre la ocurrencia de fenómenos meteorológicos de moderada intensidad en la selva peruana para las próximas horas.

El aviso señala que las lluvias, acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas, afectarán hasta la 1:00 p. m. del jueves 21 de mayo a provincias de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali.

PUBLICIDAD

Las precipitaciones coindicen con el termino del segundo friaje del año, fenómeno que ya provocó descenso de temperaturas y precipitaciones en ciudades como Pucallpa y otras zonas de la Amazonía.

Durante los últimos días, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la selva sur registró temperaturas cercanas a los 16 °C, mientras que en la selva centro y norte se reportaron valores alrededor de los 18 °C.

PUBLICIDAD

Las provincias bajo alerta por lluvias moderadas y vientos son:

Amazonas : Bongará, Bagua, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza, Utcubamba

Cajamarca : Chota, Cutervo, Jaén, San Ignacio

Huánuco : Huánuco, Huacaybamba, Huamalíes, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca

Junín : Chanchamayo, Satipo

Lambayeque : Ferreñafe

Loreto : Alto Amazonas, Datem del Marañón, Loreto, Maynas, Putumayo, Ucayali

Pasco : Oxapampa

Piura : Huancabamba, Morropón

San Martín : Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Rioja, San Martín, Tocache

Ucayali: Padre Abad

Senamhi mantiene la alerta naranja para varias regiones por lluvias, descargas eléctricas y vientos superiores a los 55 km/h en zonas específicas. El aviso N°194 indica que la situación persistirá hasta el jueves 21 de mayo en la selva central y norte.

PUBLICIDAD

Alerta naranja en la selva peruana: Senamhi advierte lluvias fuertes y ráfagas de viento. (Foto: Agencia Andina)

Recomendaciones de Indeci

La entidad exhortó a los gobiernos regionales y locales a revisar las rutas de evacuación, asegurando que estén despejadas y señalizadas para una eventual movilización hacia zonas seguras. Se recomendó verificar la disponibilidad de centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en caso de emergencias.

Indeci sugirió a la población implementar un sistema de alerta temprana utilizando silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes en coordinación con autoridades locales. Además, instó a preparar y aplicar el Plan Familiar de Emergencias, como medida clave para enfrentar eventos climáticos.

PUBLICIDAD

El pasado 8 de mayo, el Gobierno amplió por 60 días el estado de emergencia en 581 distritos de 21 regiones ante el riesgo por intensas precipitaciones pluviales, permitiendo la ejecución de acciones inmediatas de reducción de riesgo y rehabilitación.

La institución continuará el monitoreo permanente de los departamentos en alerta, coordinando con autoridades regionales y locales para responder ante posibles emergencias. Se recomendó a la población mantenerse informada y en contacto con las autoridades, así como seguir las actualizaciones oficiales a través de canales institucionales.

PUBLICIDAD

El segundo friaje del año y los fenómenos asociados mantienen bajo vigilancia a la Amazonía peruana. La respuesta oportuna y la preparación resultan determinantes para reducir el impacto en las comunidades de las regiones afectadas.

Antecedentes de friajes en el Perú

Los friajes en la Amazonía peruana no son extraños. Según registros oficiales, en 2025 se superó el promedio histórico con 26 eventos, lo que evidenció una tendencia al alza en la frecuencia de estos episodios.

PUBLICIDAD

Casi 1,3 millones de personas residen en zonas vulnerables a estos cambios térmicos, y cada temporada representa un reto para autoridades, agricultores y comunidades.

El incremento en la cantidad e intensidad de friajes se atribuye a la acción persistente del Anticiclón del Pacífico Sur, sistema que facilita el ingreso de aire frío de origen antártico hasta la región amazónica.

PUBLICIDAD