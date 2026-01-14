Perú

Lima en construcción: entre la urgencia del crecimiento y la planificación

Gran parte de la expansión se ha dado de manera informal, con ocupación de zonas vulnerables y con servicios básicos que llegan tarde o de forma incompleta

Guardar
Uso exclusivo Movant Connection
Uso exclusivo Movant Connection

Cada 18 de enero celebramos un aniversario más de Lima. Pero más allá de la fecha, vale la pena detenernos un momento y preguntarnos qué ciudad estamos construyendo y bajo qué criterios técnicos se está dando ese crecimiento.

Lima concentra hoy más del 30 % de la población del país, según cifras del INEI, y sigue expandiéndose con rapidez. El problema es que ese crecimiento no siempre ha estado acompañado de una planificación urbana sólida. Gran parte de la expansión se ha dado de manera informal, con ocupación de zonas vulnerables y con servicios básicos que llegan tarde o de forma incompleta. El propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha reconocido que buena parte del desarrollo urbano se ha producido al margen de los instrumentos de planificación.

Ahora bien, no sería preciso decir que Lima no tiene visión urbana. Existen planes y normas que plantean un desarrollo más ordenado, como el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima al 2040 (PLANMET 2040) o el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. El problema está en otro lado: en la dificultad para pasar del papel a la ejecución, y en la falta de continuidad y coherencia en las decisiones sobre el territorio.

Esta brecha se vuelve especialmente crítica cuando hablamos de riesgo sísmico. Lima está ubicada en una zona de alta amenaza, y aun así una parte importante de sus edificaciones se ha levantado sin supervisión técnica formal ni cumplimiento integral del Reglamento Nacional de Edificaciones. El Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil han advertido en más de una ocasión que esta situación incrementa significativamente el riesgo ante un sismo de gran magnitud. En ese contexto, la ingeniería civil no solo diseña estructuras: protege vidas.

Otro aspecto que refleja las limitaciones del crecimiento urbano es el déficit de espacios públicos y áreas verdes. Lima cuenta con menos de 4 m² de áreas verdes por habitante, muy lejos de los 9 m² recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Esta carencia afecta la calidad de vida, la salud y también la capacidad de la ciudad para adaptarse al cambio climático y a eventos extremos.

Pese a todo, Lima también tiene una oportunidad clara. La arquitectura y la ingeniería civil pueden ser herramientas reales de transformación urbana si se integran a una planificación seria y sostenida. Experiencias impulsadas por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) muestran que las ciudades que apuestan por planificación técnica, vivienda segura y espacio público de calidad logran avances concretos en equidad urbana y bienestar.

En este aniversario de Lima, la reflexión es sencilla pero necesaria: la ciudad que estamos construyendo hoy condicionará la seguridad y la habitabilidad de las próximas décadas. El país cuenta con normas, planes y profesionales capacitados. El reto es aplicar ese conocimiento con responsabilidad y visión de largo plazo. Pensar Lima desde la ingeniería y la gestión pública no es un ejercicio teórico; es una responsabilidad frente a la ciudad y a quienes la habitan.

Temas Relacionados

LimaConstruccionesPlanificaciónUrbanismoOpiniónperu-noticias

Más Noticias

SBS interviene a cooperativa de ahorro y crédito de Arequipa por pérdida de más S/ 179 mil

La Superintendencia continúa con la intervención a estas entidades financieras. Esta vez, una mostró pérdida del capital social

SBS interviene a cooperativa de

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión HOY: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Con Luis Advíncula de titular, Pablo Guede buscará su primer triunfo frente los ‘rojiblancos’ en Montevideo. Entérate de los horarios del emocionante cotejo

A qué hora juega Alianza

Tragedia en la Panamericana Sur: choque múltiple deja un muerto y diez heridos en San Juan de Miraflores

Una colisión entre un camión de carga, un vehículo de transporte de personal y una unidad de la Municipalidad de Lima complica la circulación en el sur de Lima a horas del paro de transportistas

Tragedia en la Panamericana Sur:

Paro de transportistas EN VIVO HOY 14 de enero: situación del transporte en Lima y Callao por medida en contra de las extorsiones

Más de 20 mil buses suspenderán sus servicios en la primera protesta del sector transporte en 2026 para reclamar mayor seguridad a nivel nacional. En lo que va del año, se reportaron ocho atentados contra unidades de transporte, con un saldo de dos conductores fallecidos

Paro de transportistas EN VIVO

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

La ex pareja de Christian Domínguez impactó a sus seguidores al mostrar su transformación física y estética

Melanie Martínez sorprende con radical
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga señala que

Rafael López Aliaga señala que César Acuña hizo su fortuna “estafando a medio mundo” y tilda de “delincuente” a José Luna

¿Tensión en Palacio de Gobierno? Nicanor Boluarte habría delatado la visita secreta de José Jerí a empresario chino

Interpelación del ministro de Energía, Luis Bravo: Congresistas impulsan moción contra titular del Minem por Petroperú

Candidata a diputada de Ahora Nación perdió su trabajo en 2020, abrió OnlyFans y ahora la extorsionan por fotos íntimas

Juez acata fallo del TC y archiva de forma definitiva el ‘caso Cócteles’ contra Keiko Fujimori y todo Fuerza Popular

ENTRETENIMIENTO

Melanie Martínez sorprende con radical

Melanie Martínez sorprende con radical cambio tras manga gástrica y nueva imagen

Melissa Klug revela que no sabía de agresión a Samahara Lobatón: “Ahora estaría presa por la golpiza a ese abusivo”

Samahara Lobatón: Lo que revela la denuncia de Melissa Klug contra Bryan Torres por tentativa de feminicidio a su hija

Tony Succar celebra orgulloso el doctorado de su padre a los 71 años: “Nunca deja de sorprenderme”

Magaly Medina responde a la parodia de María Pía Copello tras cirugía: “Hay demasiada hipocresía”

DEPORTES

Alianza Lima vs Unión EN

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs Unión HOY: partido por fecha 2 de la Serie Río de La Plata 2026

Leyenda de Real Madrid se rindió ante la presencia de Javier Rabanal en Universitario: “Ve posibilidades de sacarle un buen rendimiento”

Dónde ver Alianza Lima vs Unión HOY: canal tv online del duelo por Serie Río de La Plata 2026

Alineaciones de Alianza Lima vs Unión HOY: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026