María Pía Copello anuncia la reestructuración de sus streamings deportivos: “Pronto anunciaremos qué es lo que va a pasar”

María Pía Copello informó que ‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ se emitirán solo hasta este viernes 22 de mayo. La conductora anunció una reestructuración en su canal QTV y prometió revelar pronto qué ocurrirá con ambos formatos. YouTube: Sin Q Decir.

María Pía Copello anunció cambios importantes en su canal de YouTube +QTV y confirmó que dos de sus streamings deportivos entrarán en reestructuración.

En la última transmisión de ‘Sin +Q Decir’, la conductora se tomó unos minutos para comunicar que ‘Primer Toque’ y ‘Más Que Fútbol’ se emitirán solo hasta este viernes 22 de mayo, mientras el equipo define la siguiente etapa del proyecto.

Con un tono emotivo y directo, Copello explicó que la decisión forma parte de un proceso de reorganización interna.

“Tengo algo importante que anunciar, hay programas que van a entrar en reestructuración y es importante decirlo y ser franca con ustedes. Quiero agradecerles a todos los que han sido parte de ‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’, porque muy pronto estaremos anunciando qué es lo que va a pasar con ambos programas”, dijo durante la transmisión.

PUBLICIDAD

María Pía Copello anuncia la reestructuración de sus streamings deportivos. YouTube: Sin +QDecir.

Dos streamings deportivos llegan a su fin este 22 de mayo

La conductora precisó que ambos espacios llegarán a su última emisión esta semana.

“Estos dos programas terminan el día viernes y más adelante ya estaremos comunicando qué es lo que va a pasar, cuál es la siguiente etapa para +QTV”, remarcó, dejando abierta la puerta a cambios de formato, nuevos conductores o una renovación completa de la propuesta deportiva.

El anuncio tomó por sorpresa a parte de la audiencia, que ya seguía ambos espacios como parte de la parrilla habitual de contenido. En redes, el mensaje se interpretó como un cierre temporal, más que como una cancelación definitiva, dado que Copello insistió en que “pronto” habrá novedades.

‘Primer Toque’: quiénes lo conducían y qué lugar ocupaba en la parrilla

‘Primer Toque’ era uno de los formatos deportivos más comentados del canal, con un panel integrado por Talía Azcárate, Erick Delgado, Jampool Cuadros y Jean Rodríguez. La dinámica del programa se caracterizaba por el análisis de la agenda deportiva local, debate en tono de streaming y segmentos de interacción con el público.

PUBLICIDAD

Durante su despedida, María Pía destacó el vínculo personal que construyó con los equipos detrás de ambos espacios. “Yo los he aprendido a conocer aquí y los quiero a todos”, afirmó, sugiriendo que el cambio no responde a un quiebre personal, sino a una decisión de gestión de contenidos.

‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ se despedirán este viernes 22 de mayo, según confirmó la conductora. YouTube: +QTV Network.

‘Más que Fútbol’: el panel que acompañó la apuesta de +QTV

En el caso de ‘Más que Fútbol’, el programa contaba con un panel de nombres conocidos para la audiencia futbolera: Flavio Maestri, Richard de la Piedra, el ‘Flaco’ Granda, Carlos Galván y Julinho, además de Pol Deportes como corresponsal.

El formato se posicionó como un espacio de conversación con énfasis en el fútbol peruano y el análisis desde la experiencia de exjugadores y comentaristas, una línea que, en streaming, suele competir fuerte por audiencias fieles.

PUBLICIDAD

‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ se despedirán este viernes 22 de mayo, según confirmó la conductora. YouTube: +QTV Network.

Un mensaje breve, pero con impacto: “Es importante ser franca”

Más allá del anuncio, lo que más llamó la atención fue el tono de Copello: se mostró seria y apenada, según comentaron usuarios que siguieron el programa en vivo. La conductora insistió en que era necesario hablarle a la audiencia con claridad, anticipando cambios sin adelantar aún los detalles.

“Es importante decirlo y ser franca con ustedes”, reiteró, dando a entender que la reestructuración podría formar parte de una estrategia mayor de reorganización de contenidos, horarios o enfoques en el canal.

El cierre: agradecimiento y expectativa por el anuncio oficial

María Pía cerró su mensaje con una despedida afectuosa hacia quienes estuvieron frente y detrás de cámaras. Agradeció a los conductores, a los equipos de producción y a la audiencia por acompañar los formatos, remarcando que lo que viene será una “siguiente etapa”.

PUBLICIDAD

Por ahora, lo único confirmado es que ‘Primer Toque’ y ‘Más que Fútbol’ se despiden este viernes 22 de mayo, y que el futuro de los streamings deportivos de +QTV quedará definido en un anuncio próximo.