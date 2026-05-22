Exconcursante de ‘La Voz Perú’ agrede a su sonidista en pleno show de heavy metal: ahora enfrenta denuncia

Lo que comenzó como una noche de heavy metal y celebración para decenas de fanáticos terminó convertido en una escena de violencia que ahora genera polémica en redes sociales y podría terminar en tribunales. El vocalista de la banda Blizzard Hunter, Sebastián Palma —recordado por su paso por ‘La Voz Perú’ en 2021— quedó en el centro de la controversia tras protagonizar una pelea con un integrante del equipo técnico durante el Resurrection of Metal Fest, evento realizado en Lima el último fin de semana.

Los videos del incidente comenzaron a circular rápidamente en TikTok, Facebook e Instagram, mostrando el momento en que el cantante discute con personal del evento y luego se enfrenta físicamente con Moisés Arango, stage manager y técnico del festival. La difusión de las imágenes desató una ola de comentarios entre seguidores del metal peruano y usuarios que cuestionaron lo ocurrido sobre el escenario. Mientras el trabajador denunció haber sufrido una fractura de tabique, el músico admitió sentirse avergonzado por su reacción y aseguró que todo ocurrió en medio de tensiones por la organización del show.

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¿Cómo empezó la pelea entre Sebastián Palma y el técnico del concierto?

Composición: Infobae Perú

El altercado ocurrió durante la madrugada del sábado 16 de mayo en el Centro de Convenciones Festiva, lugar donde se desarrollaba el Resurrection of Metal Fest, evento que reunió a varias agrupaciones de la escena metalera nacional. Según los testimonios difundidos posteriormente, el conflicto habría iniciado cuando la banda Blizzard Hunter notó que su presentación sería reducida y que parte de su setlist no podría completarse.

De acuerdo con la versión brindada por integrantes de la agrupación, existieron problemas con los horarios establecidos previamente. Incluso señalaron que otras canciones habrían sido colocadas durante su presentación, interrumpiendo el show en vivo. Esa situación generó molestia dentro de la banda y derivó en reclamos hacia el personal técnico encargado de coordinar los tiempos del evento.

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Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran primero una discusión verbal entre miembros del grupo y trabajadores de producción. Segundos después, Sebastián Palma se acerca al stage manager Moisés Arango y ambos terminan enfrentándose físicamente frente al público y otros músicos presentes. En las imágenes también se observa cómo personal de seguridad y algunos asistentes intentan separarlos para evitar que la agresión continúe.

Según relató el propio Arango en declaraciones televisivas, el enfrentamiento dejó varias lesiones en su rostro y nariz. El trabajador aseguró que recibió múltiples golpes y que posteriormente fue trasladado al Hospital Dos de Mayo para recibir atención médica.

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“He recibido muchos golpes. Toda esta zona estaba muy golpeada e hinchada. Al final terminé con fractura de tabique”, declaró el técnico, quien además sostuvo que únicamente cumplía funciones operativas relacionadas con el montaje y desmontaje de las bandas siguiendo instrucciones de producción.

El caso tomó aún más notoriedad luego de que algunos asistentes afirmaran que el cantante habría continuado arengando al público mientras el conflicto seguía desarrollándose cerca del escenario. Las imágenes del incidente rápidamente se viralizaron y convirtieron el nombre de Sebastián Palma en tendencia entre usuarios peruanos durante las últimas horas.

Exparticipante de ‘La Voz Perú’ responde y banda emite comunicado

Comunicado de la banda Blizzard Hunter

Tras la difusión masiva de los videos, Sebastián Palma decidió pronunciarse públicamente sobre lo sucedido. El cantante, quien participó en la cuarta temporada de ‘La Voz Perú’ interpretando una versión metal de “Gimme! Gimme! Gimme!” de ABBA y formando parte del equipo de Daniela Darcourt, reconoció que reaccionó de manera desproporcionada durante el concierto.

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“No me siento orgulloso para nada. Me siento muy, muy avergonzado con todo esto”, expresó el músico al referirse a las imágenes que circulan en redes sociales.

Palma sostuvo que durante la presentación existieron constantes retrasos y problemas de coordinación que terminaron generando frustración dentro de la banda. Según explicó, el horario pactado inicialmente no se habría respetado y eso provocó tensión antes del enfrentamiento.

“Teníamos un horario establecido que no se cumplió. Había mucha frustración por cómo se dieron las cosas”, comentó.

El vocalista también aseguró que no se considera una persona agresiva y admitió sentir vergüenza tras revisar los videos del incidente. “Me ha dado mucha vergüenza ver ese video porque siento que sobrereaccioné”, afirmó.

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Mientras tanto, Moisés Arango confirmó que ya inició acciones legales contra el cantante. El técnico indicó que pasó por exámenes médico-legales y que presentará los informes correspondientes dentro del proceso judicial. Además, relató que despertó cubierto de sangre luego de la agresión ocurrida durante el festival.

“Me levanté y era un mar de sangre”, declaró.

En paralelo, la banda Blizzard Hunter publicó un comunicado oficial en sus redes sociales para ofrecer disculpas a los asistentes y reconocer que la situación escaló incorrectamente. En el mensaje, la agrupación señaló que intentó comunicarse con la persona afectada y pidió detener amenazas y mensajes de hostigamiento que comenzaron a aparecer en internet tras la viralización del caso.

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Por su parte, la organización del Resurrection of Metal Fest también difundió un pronunciamiento rechazando cualquier acto de violencia dentro o fuera de sus eventos. Los organizadores expresaron su respaldo al equipo técnico y aseguraron que reforzarán las medidas de seguridad para futuras presentaciones, tanto para trabajadores como para artistas y asistentes.