Perú

Keiko Fujimori afirma que pidió perdón en Puno por muertes en protestas y por sostener a Dina Boluarte en el poder

La lideresa de Fuerza Popular aseguró que, durante su visita a la región, ofreció disculpas a los deudos de las manifestaciones y prometió priorizar obras y apoyo directo en un eventual gobierno propio

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La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en Lima, Perú, el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque
La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en Lima, Perú, el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, declaró este miércoles que pidió “perdón” en la región altiplánica de Puno por las muertes registradas durante las protestas entre diciembre de 2022 y 2023 en contra de la gestión de Dina Boluarte, a quien Fuerza Popular y otras bancadas legislativas respaldaron en el poder.

“Cuando he estado en Puno, hace algunos meses atrás, desde mi primera visita, lo que hice es pedir perdón. Perdón a las familias en Puno que han sentido abandono de parte del Estado, que han perdido a sus familiares y que, al igual que ellos, en muchas regiones de nuestro país, sienten que el Estado no los mira, no los escucha y no cumple con ellos”, afirmó en declaraciones recogidas por el diario Peru21.

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La bancada fujimorista rechazó en bloque las mociones de vacancia presidencial que se debatieron en el lenpo del Congreso contra Boluarte durante su mandato, que concluyó en octubre de 2025 tras ser declarada con “incapacidad moral permanente” para enfrentar la crisis de criminalidad en el país.

La candidata de Fuerza Popular aseguró en otro tramo de la entrevista que, en caso de llegar al gobierno, buscará mayor presencia estatal “sobre todo con obras, con resultados, con infraestructura, con apoyo directo a los agricultores, a los hermanos alpaqueros”.

El último incremento del salario mínimo en Perú se dio durante el gobierno de Dina Boluarte.
El último incremento del salario mínimo en Perú se dio durante el gobierno de Dina Boluarte. Foto: AFP

Boluarte asumió la jefatura del Estado en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo por intentar dar un golpe de Estado y terminó su gestión marcada por altos niveles de desaprobación, mientras diversos sectores la acusaban de incapacidad, frivolidad y hasta de “asesina”.

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Su continuidad dependió del respaldo de partidos que rechazaron propuestas para destituirla, especialmente después de las protestas sociales en las que murieron cerca de cincuenta personas. Hasta seis intentos previos de destitución no prosperaron gracias al apoyo de agrupaciones como Alianza para el Progreso, liderada por César Acuña, y Fuerza Popular, encabezada por Fujimori.

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