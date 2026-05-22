Con Mohamed Salah, la lista oficial de convocados de la selección de Egipto para el Mundial 2026

Con Mohamed Salah como líder, Egipto difundió una convocatoria preliminar de 27 futbolistas para el Mundial 2026 (FIFA)

La Federación Egipcia de Fútbol comunicó la nómina provisional de 27 jugadores con la que el seleccionado afrontará la recta final de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El entrenador Hossam Hassan sostuvo el núcleo que consiguió la clasificación, con Mohamed Salah como principal referencia ofensiva y de liderazgo, y sumó alternativas en ataque como Omar Marmoush y Mahmoud Hassan Trezeguet.

La convocatoria incluyó cuatro arqueros y combinó futbolistas del torneo local con figuras radicadas en Europa. Según el propio esquema de la convocatoria, uno de los citados quedará fuera cuando se oficialice la lista definitiva de 26 jugadores.

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La convocatoria de Hossam Hassan

Hossam Hassan mantuvo la base que clasificó al Mundial, aunque la convocatoria preliminar todavía sufrirá un descarte antes del debut frente a Bélgica en Seattle. (Instagram / Egyptnt)

El listado difundido por la federación dejó en claro la continuidad del proyecto que condujo al equipo a la clasificación. La columna del plantel quedó asociada a nombres con peso específico, entre ellos Salah, el atacante del Liverpool, junto a Omar Marmoush, delantero del Manchester City, y Mahmoud Hassan Trezeguet, con presente en Al-Ahly.

En defensa apareció Mohamed Abdelmonem, del Niza, como una de las referencias de la última línea. La prelista, además, llevó a cuatro porteros: Mohamed El Shennawy, Mostafa Shobeir, El Mahdy Soliman y Mohamed Alaa.

La convocatoria también generó lecturas por las ausencias informadas en el anuncio: no fueron incluidos el delantero Mostafa Mohamed, ni Mohamed Shehata ni Nasser Mansi, ambos del Zamalek SC. Esos nombres quedaron fuera de la concentración final pese a su presencia en etapas previas del proceso.

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Dentro del mismo parte se remarcó la decisión del cuerpo técnico de abrir espacio a caras nuevas. Entre ellas sobresalieron dos incorporaciones ofensivas por su perfil: Hamza Abdelkarim, delantero de 18 años en el FC Barcelona, y Oktay Abdullah, atacante del ENPPI SC, quienes se ganaron un lugar en la nómina por su rendimiento reciente.

Lista de convocados de la selección de Egipto

Arqueros: Mohamed El Shennawy (Al-Ahly), Mostafa Shobeir (Al-Ahly), El Mahdy Soliman (Zamalek), Mohamed Alaa (El-Gouna).

Defensores: Mohamed Hany (Al-Ahly), Tarek Alaa (Zed), Hamdi Fathi (Al-Wakrah), Ramy Rabia (Al Ain), Yasser Ibrahim (Al-Ahly), Hossam Abdelmaguid (Zamalek), Mohamed Abdelmonem (Niza), Ahmed Fatouh (Zamalek), Karim Hafez (Pyramids).

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Mediocampistas: Marwan Attia (Al-Ahly), Mohannad Lasheen (Pyramids), Nabil Emad Dunga (Al Najma), Mahmoud Saber (Zed), Ahmed Sayed Zizo (Al-Ahly), Mahmoud Trezeguet (Al-Ahly), Emam Ashour (Al-Ahly), Mostafa Ziko (Pyramids), Ibrahim Adel (Nordsjaelland), Haitham Hassan (Real Oviedo).

Delanteros: Mohamed Salah (Liverpool), Omar Marmoush (Manchester City), Aktay Abdullah (Enppi), Hamza Abdelkarim (Barcelona).

Amistosos de preparación y calendario del Grupo G

La selección egipcia ajustará detalles rumbo al Mundial con dos pruebas internacionales previas al estreno del 15 de junio frente a Bélgica en Seattle. (FIFA)

Egipto afrontará dos ensayos internacionales en la antesala inmediata del torneo. El plan de trabajo incluyó un amistoso el 28 de mayo ante Rusia y otro el 6 de junio frente a Brasil, como parte de la puesta a punto previa al inicio del Mundial.

En ese contexto, Ibrahim Hassan, director de la selección, confirmó que la lista definitiva se anunciará entre ambos encuentros. La federación también informó que las nóminas se consideran provisorias hasta la confirmación final de FIFA con el cupo de 26 futbolistas por equipo.

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Ya en el torneo, Egipto integrará el Grupo G junto a Bélgica, Nueva Zelanda e Irán. El debut quedó programado para el 15 de junio frente a los belgas en el estadio de Seattle. El segundo partido será el 21 de junio ante Nueva Zelanda en el BC Place de Vancouver. El cierre de la fase de grupos se jugará el 26 de junio con Egipto-Irán, nuevamente en Seattle.

La distribución de sedes y fechas marcará un arranque con exigencia logística para el seleccionado africano, que concentrará dos de sus tres encuentros de grupo en la misma ciudad, con un viaje intermedio hacia Canadá.

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Salah, Marmoush y la apuesta por variantes jóvenes en ataque

La prelista egipcia combinó experiencia internacional con apuestas juveniles como Hamza Abdelkarim, delantero de 18 años formado en el FC Barcelona. (Instagram / Egyptnt)

La presencia de Mohamed Salah encabezó la nómina y sostuvo el esquema de jerarquías del plantel. A su alrededor, el cuerpo técnico apuntó a reforzar el peso ofensivo con opciones ya instaladas, como Marmoush y Trezeguet, y con una renovación parcial que incluyó a Abdulllah y Abdelkarim.

La inclusión del atacante formado en el FC Barcelona, con 18 años, se ubicó entre los puntos distintivos de la convocatoria preliminar, en la que el entrenador buscó ampliar recursos de cara a un grupo con rivales de perfiles distintos. También destacó la citación de Haitham Hassan, del Real Oviedo, como una de las presencias vinculadas al fútbol español.

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Egipto afrontará su cuarta participación mundialista, luego de sus apariciones previas en Italia 1934, Italia 1990 y Rusia 2018, con el objetivo de avanzar de fase por primera vez en su historia. En la planificación de Hossam Hassan, el rendimiento de sus atacantes durante las eliminatorias y la integración de nuevas piezas quedaron como ejes para encarar la competición en Norteamérica.