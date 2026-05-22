Perú

Solo dos postulantes continúan en carrera para liderar la ONPE tras aprobar prueba de conocimientos: ¿quiénes son?

La evaluación aplicada por la JNJ abordó temas de legislación electoral, organización del Estado, ética pública y gestión administrativa

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Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso: estos son los requisitos exigidos por la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
Nuevo jefe de la ONPE será elegido por concurso: estos son los requisitos exigidos por la JNJ. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que solo dos postulantes lograron aprobar la evaluación de conocimientos del concurso público para seleccionar y nombrar al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), organismo encargado de organizar los procesos electorales en el país.

Según informó Andina Noticias, los candidatos que continúan en carrera son Carlos Martin Eulalio Loyola Escajadillo, quien obtuvo el puntaje más alto con 88 puntos, y Amparo Ortega Campana, que alcanzó 74 puntos en la evaluación desarrollada en la sede de la JNJ.

El examen tuvo una duración de dos horas y estuvo orientado a medir conocimientos relacionados con organización del Estado, legislación electoral y de organizaciones políticas, ejecución de procesos electorales, gestión pública, ética e informática. La prueba formó parte de las primeras etapas del proceso de selección para designar a la nueva autoridad de la ONPE, informó Andina Noticias.

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JNJ deja solo a dos candidatos en carrera para dirigir la ONPE tras examen de conocimientos. (Foto: X/@JNJ)
JNJ deja solo a dos candidatos en carrera para dirigir la ONPE tras examen de conocimientos. (Foto: X/@JNJ)

Cinco candidatos quedaron fuera del proceso

La JNJ también publicó la relación de postulantes que no lograron alcanzar el puntaje aprobatorio en la evaluación de conocimientos. Entre ellos figuran:

  • Hialmer Saturnino Ordinola Calle – 68 puntos
  • Ernesto Antonio Aranda Vergara – 66 puntos
  • Raúl Edmundo Caro Tumba – 66 puntos
  • José Alfredo Pérez Duharte – 66 puntos
  • Augusto Ernesto Bernuy Alva – 62 puntos

En total, siete aspirantes habían sido declarados aptos para participar en el concurso público. Sin embargo, únicamente dos candidatos consiguieron superar la evaluación y continuar en competencia para ocupar el cargo de jefe de la ONPE.

Como parte de las medidas de seguridad implementadas durante el examen, la JNJ contó con la presencia de un fiscal de prevención del delito y de una notaria pública, quienes supervisaron el desarrollo de la prueba. Asimismo, se restringió el ingreso de celulares, dispositivos electrónicos y otros accesorios a la sala de evaluación.

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Dos postulantes avanzan en concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Foto: X/@JNJ)
Dos postulantes avanzan en concurso para elegir al nuevo jefe de la ONPE. (Foto: X/@JNJ)

Nuevas etapas de evaluación

De acuerdo con Andina Noticias, el concurso público aún contempla varias etapas antes de la elección final del nuevo jefe de la ONPE. Entre ellas figuran la evaluación curricular, el estudio de caso, la entrevista personal y la prueba de confianza.

La JNJ precisó que los resultados de la evaluación de conocimientos serán publicados en el Boletín Oficial de la Magistratura (BOM), previa aprobación del pleno del organismo autónomo. Asimismo, indicó que las calificaciones obtenidas por los postulantes son inimpugnables y serán notificadas oficialmente a cada participante.

La juramentación de la nueva autoridad electoral está prevista para el próximo 3 de julio de 2026. La designación del nuevo titular de la ONPE será clave para la organización de futuros procesos electorales y consultas ciudadanas en el país.

Junta Nacional de Justicia. (Foto: Agencia Andina)
Junta Nacional de Justicia. (Foto: Agencia Andina)

Critican a proceso de la ONPE

La designación del nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en Perú ha sido objeto de críticas debido a la rapidez y el momento en que se realiza el concurso de selección. Fernando Tuesta, exjefe del organismo electoral señaló que la convocatoria ocurre en medio de la segunda vuelta electoral, cuando más de la mitad del cronograma ya está en curso, lo que considera poco razonable para mantener la estabilidad institucional y la confianza ciudadana. Además, advirtió que la mayoría de los postulantes no tiene experiencia directa en procesos electorales y que solo siete de los veintiún aspirantes avanzaron en el proceso por cumplir los requisitos mínimos.

Tuesta lamentó que entre los finalistas no haya funcionarios de carrera de la propia ONPE, lo que, a su juicio, representa una pérdida de conocimiento técnico y continuidad operativa. Criticó que la Junta Nacional de Justicia desconoce la dinámica electoral y alertó sobre el riesgo de que el proceso alimenta narrativas de sospecha en un contexto de desconfianza hacia la institución. El especialista recordó que en situaciones anteriores la ONPE optaba por mantener encargaturas internas hasta finalizar los procesos electorales, en vez de convocar concursos públicos durante periodos de alta sensibilidad política

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