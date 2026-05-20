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BTS ilusionados por venir a Lima y dar sus conciertos: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”

RM, Jimin, V y J-Hope mencionaron a Perú durante un live reciente de BTS. El grupo tiene tres conciertos programados el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

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RM, Jimin, V y J-Hope mencionaron a Perú durante un live reciente de BTS y confesaron su emoción por la visita. El grupo tiene tres conciertos programados en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

BTS encendió la emoción del ARMY peruano tras mencionar a Perú como uno de los países que más expectativas les genera visitar en su gira BTS World Tour Arirang.

Durante una reciente transmisión en vivo, RM, Jimin, V y J-Hope hablaron de los destinos que esperan con más ilusión en Sudamérica y el nombre de Perú se repitió varias veces, con una frase que se volvió viral: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”.

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Los comentarios llegaron en un contexto ideal para el fandom local: BTS tiene tres conciertos programados en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos, fechas que se confirmaron luego de la alta demanda durante la preventa.

“Chile, Brasil, Perú”: el momento en que BTS nombró a Lima en su live

En el live, RM enumeró países de la región que estaban en su radar y soltó una lista breve pero potente: “Chile, Brasil, Perú”. La reacción fue inmediata: Jimin intervino destacando específicamente a Perú como una parada que le genera especial ilusión.

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“Tengo muchas expectativas por Perú, de verdad”, comentó. Y luego reforzó la idea con la frase que terminó de explotar en redes: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”.

La charla también incluyó una referencia turística que los fans peruanos interpretaron como otro guiño directo al país. V mencionó “Colombia, Machu Picchu”, mientras que en la conversación se habló de la posibilidad de visitar lugares icónicos durante su estadía.

BTS ilusionados por venir a Lima y dar sus conciertos: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”
BTS ilusionados por venir a Lima y dar sus conciertos: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”

Machu Picchu y Cusco: el sueño turístico que BTS ha mencionado antes

Que BTS mencione Perú no solo remueve la expectativa por los conciertos. Desde hace varios años, algunos integrantes han mostrado interés por conocer Cusco y Machu Picchu, dos de los destinos peruanos con mayor reconocimiento internacional.

En el live, la referencia se coló de manera natural, como parte de la conversación sobre países que esperan visitar con la gira. Ese detalle bastó para que fanbases peruanas comenzaran a mover hashtags y a organizar campañas digitales enfocadas en “Perú los espera” y “BTS en Machu Picchu”, alimentando el clima de cuenta regresiva.

Conciertos de BTS en Lima 2026: fechas confirmadas y sede

El fenómeno BTS en el país ya dejó una cifra difícil de ignorar. En la preventa de entradas, Ticketmaster reportó más de 521 mil usuarios intentando acceder a los boletos para las fechas en Lima, lo que impulsó la decisión de sumar un tercer show.

Las tres fechas confirmadas en Perú son:

  • Martes 7 de octubre de 2026
  • Jueves 9 de octubre de 2026
  • Viernes 10 de octubre de 2026
  • Lugar: Estadio San Marcos (Lima) 

La confirmación del venue, además, se convirtió en uno de los temas más comentados entre el fandom local, que ya se organiza para traslados desde regiones, puntos de encuentro, fan projects y guías de ingreso.

Los siete miembros de la banda BTS, vestidos de manera formal o casual elegante, posan sonriendo frente a la bandera de Perú, que es roja y blanca
La banda surcoreana BTS frente a la bandera de Perú, anticipando la venta de entradas para sus tres esperados shows en el estadio San Marcos de Lima.

ARMY Perú: proyectos especiales y una sorpresa por el cumpleaños de Jimin

Otro detalle que eleva la expectativa es la cercanía de las fechas con un momento importante para Jimin. Los conciertos en Lima serán en días próximos a su cumpleaños, y varias fanbases ya coordinan una sorpresa colectiva que podría incluir banners, pulseras de luz coordinadas, carteles por sectores y un “fan project” con frase oficial para el estadio.

Este tipo de organización no es nueva para el ARMY peruano, que suele trabajar con semanas —o meses— de anticipación para planificar acciones dentro y fuera del recinto. La idea es que los conciertos no solo sean un show, sino también una experiencia construida en conjunto con el público.

(Instagram/@j.m)
(Instagram/@j.m)

El efecto inmediato: clips virales y tendencia en redes

Tras el live, los fragmentos con la mención a Perú comenzaron a circular en TikTok, X e Instagram. La emoción creció porque no se trató de una mención aislada, sino de un intercambio en el que RM, Jimin y V repitieron el nombre del país como uno de los destinos más esperados.

Para el público peruano, el mensaje fue directo: BTS no solo “vendrá”, sino que espera con ganas este reencuentro con Sudamérica y mira a Perú como una parada clave del tour.

Con octubre cada vez más cerca, el ARMY ya lo vive como un hito: tres fechas, un estadio listo para llenarse y una promesa que quedó grabada en el live: “Estoy esperando con emoción ir a Perú”.

La expectativa ante la llegada de BTS crece.
La expectativa ante la llegada de BTS crece.

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