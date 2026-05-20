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Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

La ‘U’ acude al Gran Parque Central con una sola consigna: ganar a toda costa. El enfrentamiento marcará el debut oficial de Héctor Cúper en la parcela técnica peruana

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08:28 hsHoy

¡Día de partido! Universitario acude, con una esperanza renovada por la llegada de Héctor Cúper, al Gran Parque Central para desafiar a Nacional, por la 5ta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026.

08:28 hsHoy

Así llega Universitario al duelo por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Universitario atraviesa una crisis deportiva de la que no ha conseguido recuperarse. El equipo tocó fondo recientemente tras perder en el estadio Monumental frente a Atlético Grau por 0-1, rival que ocupa la última posición de la tabla. La caída provocó una reacción de descontento por parte de la afición, que manifestó su molestia ante la situación que vive el club.

El partido marcó el final del periodo interino de Jorge Araujo como entrenador. A partir de ahora, la conducción técnica estará a cargo de Héctor Cúper, quien asumirá oficialmente el mando y debutará en el banquillo durante el próximo encuentro ante Nacional.

08:28 hsHoy

Así llega Nacional al duelo por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

Nacional llega fortalecido para enfrentar a Universitario, tras conseguir dos victorias consecutivas en el certamen local. Los triunfos ante Montevideo City Torque y Cerro renovaron la confianza del conjunto, que venía de una dura caída ante Deportes Tolima.

Para la ‘U’, el desafío será contener a los atacantes rivales, que ya complicaron en el primer cruce. Aunque en la primera llave ganó 4-2, la defensa local mostró fragilidades frente a la movilidad y potencia ofensiva del ‘albo’, lo que anticipa un duelo exigente en la próxima cita.

08:28 hsHoy

Alineaciones probables del Universitario vs Nacional por duelo válido por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

- Universitario: Miguel Vargas; Caín Fara, Anderson Santamaría y Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jorge Murrugarra, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray, Alex Valera.

- Nacional: Luis Mejía; Agustín Rogel, Sebastián Coates, Camilo Cándido; Emiliano Ancheta, Luciano Boggio, Alexander Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Baltasar Barcía; Maximiliano Gómez, Gonzalo Carneiro.

08:28 hsHoy

Horarios del Universitario vs Nacional por duelo válido por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

El lance arrancará a las 17:00 horas de Perú y a las 19:00 horas de Uruguay. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 19:00 horas de Paraguay, Brasil y Argentina.

08:27 hsHoy

Señales de transmisión del Universitario vs Nacional por duelo válido por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

La transmisión oficial estará disponible en ESPN, señal que cuenta con los derechos de la Copa Libertadores para Perú y Sudamérica. Además, quienes prefieran ver el encuentro en línea podrán hacerlo a través de Disney+, siempre que cuenten con una suscripción activa.

Por otra parte, Infobae Perú ofrecerá cobertura minuto a minuto desde su portal web. Allí, los aficionados encontrarán incidencias, goles, jugadas claves, el resumen del partido, el resultado definitivo y la actualización de posiciones del Grupo B.

08:27 hsHoy

Universitario, obligado a ganar en el Gran Parque Central por Copa Libertadores 2026

A Universitario no le queda más remedio que imponerse en escenario ajeno, tras conocer que Coquimbo Unido sacó un triunfo clave contra Deportes Tolima, al que ha dejado relegado, momentáneamente, en la segunda plaza de la serie.

Los ‘pijaos’ se han quedado con 7 unidades a la espera de lo que hagan la ‘U’ y Nacional (U), ambos con 4 puntos. Aquel que triunfe en el Gran Parque Central lo igualara, mientras que el otro quedará con la soga al cuello.

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