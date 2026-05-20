Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Horarios del Universitario vs Nacional por duelo válido por la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026

El lance arrancará a las 17:00 horas de Perú y a las 19:00 horas de Uruguay. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 19:00 horas de Paraguay, Brasil y Argentina.