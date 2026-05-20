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Otra sanción para Alianza Lima por el apagón de Matute: esta vez la multa es de S/ 164.230, pero no hubo devolución de entradas

La resolución emitida por Indecopi todavía no es definitiva, debido a que el club blanquiazul puede apelar ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor. Si ello ocurre, el caso será revisado nuevamente en segunda y última instancia administrativa

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El caso surgió tras una denuncia de la asociación Nouvelle Défense, que cuestionó que miles de asistentes no pudieran ver la premiación luego del partido disputado en Matute
El caso surgió tras una denuncia de la asociación Nouvelle Défense, que cuestionó que miles de asistentes no pudieran ver la premiación luego del partido disputado en Matute. Foto: difusión

Otra resolución de Indecopi vuelve a golpear a Club Alianza Lima por los hechos ocurridos tras la final de la Liga 1 disputada en Matute el 8 de noviembre de 2023. Esta vez, la Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 impuso una multa de S/ 164.230 al considerar que el club no garantizó que los asistentes pudieran disfrutar íntegramente del espectáculo deportivo, luego de que las luces del estadio se apagaran antes de la premiación de Universitario de Deportes.

La decisión forma parte de un procedimiento iniciado por la asociación Nouvelle Défense, que denunció que miles de espectadores no pudieron presenciar la ceremonia de entrega del trofeo tras el encuentro disputado en el estadio Alejandro Villanueva. De acuerdo a la Resolución Final N° 987-2026/CC2, accedida en primicia por Infobae Perú, los denunciantes pidieron la devolución del dinero de las entradas, pero Indecopi descartó ordenar esa medida correctiva.

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Indecopi concluye que hubo afectación a consumidores

La resolución señala que los asistentes adquirieron entradas para un espectáculo deportivo que incluía no solo el partido, sino también la premiación del campeón del torneo. Bajo ese criterio, la entidad concluyó que el servicio ofrecido por Alianza Lima no fue idóneo, ya que el evento terminó abruptamente con el apagón de las luces del recinto.

Según el documento, el club tenía responsabilidad directa en la organización del encuentro disputado en Matute, independientemente de las competencias disciplinarias que pudieran corresponder a la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La comisión remarcó que la protección al consumidor es competencia de Indecopi y que ello no se contrapone con eventuales sanciones deportivas.

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La resolución sostiene que quienes compraron entradas pagaron por una experiencia completa, que comprendía tanto el encuentro deportivo como la ceremonia de premiación del campeón.
La resolución sostiene que quienes compraron entradas pagaron por una experiencia completa, que comprendía tanto el encuentro deportivo como la ceremonia de premiación del campeón. Foto: difusión

El club intentó rechazar la competencia de Indecopi

Durante el procedimiento, Alianza Lima sostuvo que la controversia debía ser vista únicamente por los órganos de la FPF, argumentando que se trataba de asuntos vinculados a un espectáculo deportivo profesional. Sin embargo, la comisión rechazó esa postura y precisó que los asistentes al partido mantenían la condición de consumidores al haber pagado por un servicio de entretenimiento.

El fallo también descartó el argumento del club respecto a que la ceremonia de premiación era responsabilidad exclusiva de la FPF. Para sustentar su posición, Indecopi citó documentos de la propia federación y de la Policía Nacional, en los que Alianza Lima aparecía como organizador oficial del encuentro realizado el 8 de noviembre de 2023.

No prosperó el pedido para cerrar el caso

Otro de los puntos evaluados fue el intento de Alianza Lima de archivar el procedimiento alegando que la conducta ya había sido “subsanada”, debido a que Universitario recibió el trofeo días después en el estadio Monumental.

No obstante, la comisión consideró que esa ceremonia posterior no eliminó el perjuicio ocasionado a quienes acudieron a Matute aquella noche. El análisis de Indecopi concluyó que la afectación se produjo en el momento mismo en que los asistentes no pudieron presenciar la premiación en las condiciones originalmente esperadas.

Durante el proceso, Alianza Lima alegó que el caso debía ser evaluado únicamente por los órganos de la FPF, al tratarse de un evento deportivo profesional.
Durante el proceso, Alianza Lima alegó que el caso debía ser evaluado únicamente por los órganos de la FPF, al tratarse de un evento deportivo profesional. Foto: TV Perú

La resolución añade que el problema no se limitó al apagón como hecho aislado, sino a la frustración de las expectativas legítimas de los consumidores que asistieron al evento deportivo esperando disfrutar la experiencia completa.

Tampoco se aceptó devolver el dinero de las entradas

Aunque la asociación denunciante pidió que se ordenara la devolución del valor pagado por las entradas, Indecopi finalmente no acogió esa solicitud. La comisión evaluó el caso bajo criterios de idoneidad del servicio y responsabilidad administrativa, pero no dispuso una compensación económica colectiva para los asistentes.

El documento también precisa que la denuncia inicial relacionada con el riesgo generado por el apagón ya había sido evaluada previamente en otro expediente administrativo. Por ello, ese extremo fue declarado improcedente aplicando el principio de “non bis in ídem”, que impide sancionar dos veces por los mismos hechos.

La multa supera los S/ 164 mil

La sanción económica impuesta asciende a 29,86 UIT, equivalente actualmente a S/ 164.230. Además, el procedimiento alcanzó también a José Manuel Sabogal Carrillo, administrador vinculado al club durante ese periodo.

Indecopi consideró que ya contaba con pruebas y argumentos suficientes para emitir una decisión, por lo que rechazó los informes orales pedidos por la defensa.
Indecopi consideró que ya contaba con pruebas y argumentos suficientes para emitir una decisión, por lo que rechazó los informes orales pedidos por la defensa. Foto: Universitario de Deportes

Indecopi sostuvo que existían elementos suficientes para resolver el caso sin necesidad de convocar a informes orales solicitados por la defensa. La comisión argumentó que tanto el club como el exadministrador ya habían presentado escritos, pruebas y descargos a lo largo del proceso administrativo.

Alianza Lima todavía puede apelar la resolución

La resolución emitida por la Comisión de Protección al Consumidor N.° 2 de Indecopi aún no queda firme, ya que Alianza Lima tiene la posibilidad de presentar una apelación ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor.

De ocurrir ello, el caso volverá a ser evaluado en segunda y última instancia administrativa. El recurso de apelación podrá presentarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación.

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