Alumnos de La Cantuta toman parte de la residencia universitaria y denuncian ocupación de espacios por docentes y familiares

Aseguran que las instalaciones destinadas para ellos han sido desactivadas o están ocupadas por profesores desde hace más de 30 años, obligando a los estudiantes de provincia y de zonas lejanas a costearse un lugar para vivir. Exitosa

La protesta estudiantil dentro de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, abrió un nuevo conflicto en torno al uso de los espacios destinados a residencia universitaria. Un grupo de alumnos tomó parte de esas instalaciones para denunciar que los inmuebles no cumplen actualmente la función para la cual fueron creados.

La medida de fuerza se desarrolló dentro del campus universitario y reunió a estudiantes que exigen condiciones de alojamiento para alumnos de bajos recursos y procedentes de provincias. Durante la protesta, los universitarios cuestionaron la permanencia de docentes, exdocentes y familiares en áreas que, según indicaron, deberían servir para albergar a estudiantes.

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El reclamo también expuso las dificultades económicas que enfrentan jóvenes provenientes de distritos alejados y regiones del país. Según los manifestantes, muchos deben asumir gastos constantes en alquileres y transporte para continuar sus estudios, mientras las residencias permanecen ocupadas por personas ajenas al alumnado activo.

Estudiantes denuncian ocupación irregular de residencias

Estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta) tomaron parte de la residencia universitaria como medida de protesta. (Composición: Infobae)

Los alumnos señalaron que la residencia universitaria dejó de funcionar para estudiantes desde años atrás. Una representante estudiantil explicó en declaraciones a Exitosa que la residencia para señoritas fue desactivada en 2019 bajo el argumento de que el espacio resultaba inhabitable.

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Sin embargo, los universitarios sostienen que posteriormente algunas áreas continuaron en uso. “Nosotros puntualmente estamos denunciando que a nosotros como estudiantes no nos dan la residencia universitaria”, expresó una dirigente estudiantil durante la cobertura televisiva.

La representante también indicó que las oficinas de bienestar universitario funcionan actualmente en el lugar donde antes operaba la residencia femenina. Además, recordó que la residencia de varones dejó de existir durante el gobierno de Alberto Fujimori y nunca volvió a habilitarse.

Los estudiantes denunciaron además que docentes y exdocentes permanecen desde hace décadas en ambientes originalmente destinados a estadías temporales para investigación académica. “No solo viven solos, viven hijos, nietos, hijos mayores de edad que ni siquiera estudian en nuestra universidad, personas ajenas que incluso ya han cesado”, declaró la vocera estudiantil a Exitosa.

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Reclamos por gastos de transporte y alquiler

Los alumnos denuncian que las residencias dejaron de cumplir su función original y no albergan actualmente a estudiantes. (Facebook)

Parte de las exigencias estudiantiles apunta al impacto económico que enfrentan quienes llegan desde zonas alejadas para asistir a clases en La Cantuta. Durante la protesta, varios alumnos relataron dificultades para costear alojamiento cercano al campus o largos desplazamientos diarios.

Una de las estudiantes manifestó que existen compañeros provenientes de comunidades amazónicas, zonas andinas y distritos periféricos de Lima. “Muchos estudian y trabajan”, señaló al explicar que varios universitarios sobreviven con ingresos limitados mientras pagan cuartos o pasajes.

En su testimonio, la dirigente relató su propia experiencia de viaje desde el Callao hasta la universidad. Según explicó, debía levantarse a las tres y media de la mañana para alcanzar el transporte que la llevaba hasta el centro de estudios.

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En los exteriores de la universidad también aparecieron carteles con mensajes dirigidos a las autoridades. Entre las frases visibles figuraban: “Mientras ellos viven con privilegios, nosotros sobrevivimos pagando cuartos” y “El estudiante lucha porque las autoridades no escuchan”.

Durante la toma de parte de la residencia universitaria, los estudiantes denunciaron presuntos actos de violencia contra uno de los participantes de la protesta. La acusación apunta al personal de seguridad de la universidad.

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“Han golpeado a uno de nuestros compañeros, lo han dejado desangrando. El compañero se estaba yendo al baño, lo agarraron entre tres, lo agarraron del cuello y lo han pateado incluso”, afirmó una estudiante entrevistada por Exitosa.

Los manifestantes sostuvieron que el incidente ocurrió mientras el alumno se desplazaba dentro del campus. Hasta el momento, la universidad no difundió un pronunciamiento específico sobre esa denuncia.

Universidad suspende actividades presenciales

Tras los hechos registrados en la residencia universitaria, Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle emitió un comunicado mediante el Vicerrectorado Académico y la Dirección General de Administración para anunciar la suspensión temporal de las labores presenciales.

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La institución informó que las actividades académicas y administrativas pasarán a modalidad virtual “hasta nuevo aviso”. Según el comunicado oficial, la decisión responde a razones de seguridad tras incidentes protagonizados por “un pequeño grupo de estudiantes y personas extrañas” dentro de las instalaciones universitarias.

Comunicado de La Cantuta

El documento también señala que la medida busca salvaguardar “la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores”. Asimismo, la universidad indicó que las distintas dependencias adoptarán acciones para garantizar la continuidad administrativa mientras permanezcan las actuales circunstancias.

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