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Bassco Soyer luchará por el título de la Liga Revelação: Gil Vicente accede a la final tras superar en penales a Leixões

El peruano, de enorme ritmo goleador en la campaña, contó con una participación activa en ambas llaves. Ahora, tendrá por delante la enorme oportunidad de ganar su primer galardón en el exterior

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Bassco Soyer, a un paso de ganar la Liga Revelacao. - Crédito: Gil Vicente
Bassco Soyer, a un paso de ganar la Liga Revelacao. - Crédito: Gil Vicente

Bassco Soyer puede conquistar su primer título con Gil Vicente en su incursión inicial en Europa. El peruano buscará la coronación de la Liga Revelação después de contribuir con una espléndida performance goleadora a lo largo de la campaña. La última alegría vivida ha sido frente a Leixões.

El primer enfrentamiento de las semifinales de la Liga Revelação, correspondiente a la llave de ida, acabó igualado a dos; lo que dejaba a la revancha como el escenario de la resolución. Sin embargo, el trámite no varió demasiado y el tiempo regular ofreció otro empate, esta vez a uno -con anotaciones en tiempo de compensación final-. De tal manera que para conocer al vencedor se recurrió a la rueda de penales.

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En ese contexto apremiante, Gil Vicente arrancó con un paso en falso al malograr el primer lanzamiento de la serie. Lo peor llegó después cuando Leixões cobró con éxito sus siguientes dos tiros, aunque los de Barcelos se enfilaron correctamente en la persecución.

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