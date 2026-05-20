Turista cae por un barranco en el Camino Inca rumbo a Machu Picchu y brigadas de rescate enfrentan difícil acceso en Cusco

Equipos del Sernanp, Cultura Cusco y la Policía activaron un operativo de emergencia tras la caída de un turista en uno de los tramos más transitados del Camino Inca. Radio TV Inka

La emergencia registrada en el Camino Inca movilizó a equipos de rescate y autoridades de Cusco durante la tarde del miércoles. Un turista sufrió una caída en una zona de difícil acceso mientras avanzaba hacia la ciudadela de Machu Picchu, uno de los trayectos más recorridos por visitantes nacionales y extranjeros en la región.

El accidente ocurrió cuando el grupo de excursionistas transitaba uno de los tramos cercanos al ingreso principal del santuario histórico. La información preliminar difundida por testigos y personal vinculado a la ruta permitió activar un operativo de búsqueda en una zona caracterizada por pendientes pronunciadas y caminos estrechos.

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Las primeras alertas llegaron desde los propios acompañantes del visitante accidentado. Guías oficiales y excursionistas comunicaron el hecho a las autoridades de Machu Picchu, situación que permitió la movilización inmediata de brigadas de emergencia y efectivos policiales hacia el sector afectado.

Hasta el cierre de la información, las autoridades no difundieron la identidad ni la nacionalidad del turista. Tampoco existía un reporte oficial sobre el estado de salud de la persona involucrada en el accidente.

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Operativo de rescate se desplaza hacia la zona del accidente

Turista cayó por un barranco mientras recorría el Camino Inca rumbo a Machu Picchu. (Composición: Infobae)

El hecho ocurrió alrededor de las 13:30 horas entre los sectores de Wiñayhuayna e Inti Punku, en el tramo correspondiente al kilómetro 106 del Camino Inca. Según los reportes difundidos desde Cusco, el visitante realizaba la caminata junto a un grupo de turistas y guías cuando cayó por un barranco por causas que todavía permanecen bajo investigación.

Personal del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco y efectivos de la Comisaría de Machu Picchu participaron en el despliegue de emergencia. Las instituciones activaron el protocolo correspondiente para este tipo de incidentes en la red de caminos inka.

Las labores de rescate enfrentaron dificultades debido a la geografía del sector. El área presenta pendientes profundas, vegetación densa y zonas estrechas que limitan el acceso rápido de los equipos especializados. Por ese motivo, las brigadas avanzaron con equipos de alta montaña y material de seguridad para intentar llegar hasta el punto donde quedó el turista.

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Testigos sostienen que el visitante quedó suspendido en la pendiente

Personas que presenciaron el accidente indicaron que el visitante no llegó hasta el fondo del precipicio. De acuerdo con las versiones difundidas desde la zona, el turista habría quedado atrapado o suspendido en una parte intermedia de la pendiente.

Ese detalle permitió mantener expectativas positivas entre los rescatistas desplazados hacia el lugar. Los reportes preliminares señalaron que la ubicación exacta del visitante todavía requería verificación debido a las características del terreno y a las complicaciones propias del acceso.

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La Policía y las brigadas de emergencia continuaron las acciones de búsqueda mientras avanzaban las horas de la tarde. Los equipos trabajaron en coordinación con los guías turísticos que acompañaban al grupo, quienes aportaron información sobre el punto exacto donde ocurrió la caída.

El tramo entre Wiñayhuayna e Inti Punku forma parte de una de las rutas más transitadas del Qapaq Ñan en dirección a Machu Picchu. Muchos excursionistas recorren esa vía para llegar hasta la antigua llaqta inca y obtener vistas panorámicas del santuario histórico.

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Según la información difundida por medios locales y reportes preliminares, el grupo se encontraba a unos 45 minutos de culminar la caminata cuando ocurrió el accidente. El visitante accidentado avanzaba junto a sus compañeros poco antes de alcanzar la zona de ingreso hacia Machu Picchu.

Hasta el cierre de la presente nota el visitante no ha podido ser ubicado y los rescatistas solicitaron mas apoyo a la Municipalidad de Machu Picchu para la búsqueda por diferentes flancos.

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