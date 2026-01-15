Perú

Fátima Chávez deja La Roro Network a pocos días de su debut: “Corresponde a decisiones personales y profesionales”

La periodista que dejó Canal N y América TV migró al streaming, pero sorprendió con su inesperada salida a poco más de una semana de iniciar BEF

La periodista que dejó Canal N y América TV migró al streaming, pero sorprendió con su inesperada salida a poco más de una semana de iniciar BEF
Fátima Chávez anunció su salida de La Roro Network apenas una semana después de haber iniciado la conducción del programa BEF (Bendito Estado Fallido), sorprendiendo a la audiencia y al equipo del espacio digital. La periodista, reconocida en el ámbito político peruano, comunicó la noticia la noche del 14 de enero al cierre de la transmisión, marcando el final de su breve etapa en la plataforma liderada por Carlos Orozco.

Durante la emisión, Fátima Chávez se dirigió a los espectadores y al equipo con palabras de agradecimiento y explicó que la decisión respondía a motivos personales y profesionales.

“Yo voy hasta hoy, a partir de mañana otra persona probablemente liderará el espacio. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, mis seguidores, la comunidad, a este equipo maravilloso”, expresó la conductora.
BEF se perfilaba como un espacio de entrevistas políticas, donde Chávez mantenía diálogos con candidatos al congreso y a la presidencia, consolidando así su presencia en el periodismo digital tras una carrera de una década en televisión. La periodista había dejado Canal N y América TV a finales de 2025, optando por migrar al streaming con la intención de explorar nuevos formatos informativos.

En su mensaje de despedida, la comunicadora destacó la brevedad de su paso por el programa, pero también el aprendizaje adquirido en la experiencia digital. “Ha sido una experiencia breve, pero bastante enriquecedora y entretenida. Nos vamos a ver en una próxima oportunidad, esto corresponde a decisiones personales y profesionales. Los quiero muchísimo, ya nos volvemos a ver muy pronto”, enfatizó Chávez.

A lo largo de su intervención, Chávez subrayó el apoyo recibido por parte del público en redes sociales, afirmando que siempre estuvo atenta a los comentarios y mensajes enviados durante los días que estuvo al aire.

“Gracias por tanto, no había magnificado el cariño tan bonito. He leído sus comentarios en estos días, sus consejos, mensajes lindos. Yo solamente quiero dejarles este mensaje de que por favor piensen muy bien su voto, siempre infórmense que donde nos encontremos voy a seguir haciendo lo que mejor sé hacer que es informar. Gracias por tanto”, manifestó la periodista.

En sus perfiles digitales, la periodista compartió imágenes de su paso por BEF y reiteró el agradecimiento a sus seguidores y al equipo de La Roro Network, sellando así una etapa corta pero significativa dentro del formato streaming.

¿Por qué Fátima Chávez se fue de América TV?

La transición de Fátima Chávez al entorno digital se produjo tras más de diez años de trayectoria en la televisión peruana, donde fue reportera en América TV y Canal N. De acuerdo con lo expresado por la propia Chávez en una reciente transmisión, la decisión de alejarse de esos medios respondió a la falta de oportunidades de crecimiento profesional.

“Yo he sido reportera durante 10 años entre lo policial y lo político, en los últimos 5 años porque empecé en la campaña política. Realmente creo yo que no había espacio para crecer, que fue lo que finalmente me decantó a tomar esta decisión”, indicó la periodista. La comunicadora también recordó que recibió advertencias sobre las limitaciones en la estructura televisiva, situación que la llevó a buscar nuevos horizontes.

La periodista contó por primera vez que fue lo que la motivó a dejar su trabajo en la pantalla chica y migrar al streaming | TikTok

“Alguna vez me dijo alguien, antes de irme, que el espacio me había quedado pequeño. Pero yo nunca consideré que eso fuera así, sino que simplemente ya no había espacio para mí”, puntualizó Chávez, en referencia a las condiciones laborales que afrontó antes de su salida.

La llegada de Chávez a La Roro Network fue vista como un movimiento que buscaba aprovechar el crecimiento del streaming y las plataformas digitales en el consumo de información política en Perú. Aunque su permanencia resultó breve, la periodista aseguró que continuará con su labor informativa en otros formatos, reafirmando su compromiso con la cobertura de la actualidad política.

