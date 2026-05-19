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Antonio Rizola y su firme postura sobre las jugadoras que rechazaron su convocatoria: “No estoy de acuerdo con el 90%”

El DT abordó las ausencias en la ‘blanquirroja’ y remarcó que el compromiso es un factor clave dentro de su metodología de trabajo. “Si no me siento con orgullo de vestir ese uniforme, me voy”, apuntó

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El entrenador de la 'bicolor' se refirió a la situación de las jugadoras que han rechazado el llamado del equipo patrio. (Video: Sobre La Net / Radio Ovación)

Antonio Rizola se pronunció sobre uno de los temas que ha generado mayor debate en el entorno de la selección peruana de vóley en los últimos días: la ausencia de varias jugadoras convocadas para el actual proceso, entre ellas Ángela Leyva y Maguilaura Frías, quienes no formarán parte del equipo nacional a pesar de haber sido consideradas por el comando técnico para los desafíos de la presente temporada.

En una reciente entrevista con el programa ‘Sobre La Net’, el estratega brasileño explicó su postura frente a estas bajas, estableciendo una clara distinción entre el respeto por las decisiones personales de las deportistas y su visión sobre el compromiso que implica representar al país y vestir la camiseta de la ‘blanquirroja’.

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En primer lugar, Antonio Rizola indicó que ha mantenido comunicación con las jugadoras que decidieron no integrarse al combinado patrio en esta etapa, aunque evitó entrar en detalles individuales y remarcó que su atención está puesta en quienes sí forman parte del plantel actual.

“Yo quiero hablar de las que están en la selección, porque no puedo contestar por ninguna que está fuera. De las que están fuera, hasta el momento hablé con todas y todas me justificaron. Yo respeto la decisión de cada una. Uno no está dentro de la vida de uno para saber los problemas, las dificultades que tiene. Yo prefiero hablar de las que están”, manifestó el entrenador.

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Antonio Rizola detalló que ha conversado con las deportistas que no aceptaron el llamado.
Antonio Rizola detalló que ha conversado con las deportistas que no aceptaron el llamado. Crédito: FPV

El estratega remarcó que, más allá de su opinión personal, existe un respeto absoluto por las decisiones individuales de cada deportista, considerando los distintos contextos personales y profesionales que pueden influir en su disponibilidad.

Ángela Leyva y Maguilaura Frías entre las ausencias más destacadas

Dentro de este contexto, las ausencias de Ángela Leyva y Maguilaura Frías han llamado especialmente la atención, al tratarse de dos de las principales figuras del vóley peruano en el extranjero. Ambas habían sido consideradas por el comando técnico para integrar el proyecto deportivo, pero finalmente no estarán presentes en esta etapa del proceso.

Rizola, sin personalizar sus declaraciones, reiteró que ha recibido explicaciones de todas las jugadoras que no aceptaron la convocatoria, aunque dejó en claro que no comparte todas las decisiones tomadas.

“Las que no están me justificaron por qué no van a estar. No estoy de acuerdo con el 90%, pero tengo que respetar. Mi instrumento de trabajo son las atletas, a las que tengo que tener el mayor respeto del mundo, porque sin ellas yo no soy entrenador. Sin un club o una federación que me paga, yo no soy entrenador. Yo tengo que respetar todas las personas involucradas y respetar las decisiones de cada una”, sostuvo.

El entrenador también destacó que su prioridad está en el grupo de jugadoras que sí aceptaron ser parte del proceso, ya que son ellas quienes sostienen el trabajo diario del equipo nacional. En esa línea, insistió en que su rol depende directamente del compromiso de las atletas, así como del respaldo institucional.

Asimismo, dejó entrever que su gestión se basa en principios claros, donde el compromiso con la selección es un valor fundamental. “Yo donde trabajo, sea en club o en selección, visto el uniforme con placer y con orgullo. Si no me siento con orgullo de vestir ese uniforme, me voy. Yo me despierto en la mañana feliz de poder coger mi carro e ir para el entrenamiento. Y regreso en casa feliz porque puedo trabajar y hacer lo que me gusta”, indicó.

Ni Angela Leyva ni Maguilaura Frías aceptaron la convocatoria de Antonio Rizola para esta temporada.
Ni Angela Leyva ni Maguilaura Frías aceptaron la convocatoria de Antonio Rizola para esta temporada.

Compromiso y visión del entrenador

Finalmente, Rizola profundizó en su visión sobre el rol que desempeña como seleccionador nacional, subrayando la importancia de la motivación y el orgullo por representar al país en cada proceso competitivo.

“Hay cosas que puedo negociar. Otras partes de mi principio no hay cómo negociar. Si usted no tiene como prioridad estar en la selección, siga su prioridad, que yo sigo la mía”, expresó el técnico brasileño.

Rizola cerró sus declaraciones reafirmando su compromiso con el proyecto deportivo y con las jugadoras que actualmente integran la selección, en medio de un proceso de renovación que busca consolidar un equipo competitivo de cara a los próximos desafíos internacionales.

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