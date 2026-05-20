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Gian Piero Díaz cuestiona a Mario Irivarren tras besar a desconocida mujer en despedida de soltero: “Le falta madurar”

El conductor analizó la polémica que rodea a Mario Irivarren luego de que se difundieran imágenes en las que aparece besando a otra mujer durante la despedida de soltero en Argentina, lo que llevó a Onelia Molina a terminar la relación.

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Gian Piero Díaz califica de inmaduro a Mario Irivarren tras ampay en despedida de soltero de Argentina.
Gian Piero Díaz califica de inmaduro a Mario Irivarren tras ampay en despedida de soltero de Argentina.

La reciente despedida de soltero realizada en Argentina no solo tuvo repercusión por la presencia de Said Palao, sino también por el comportamiento de Mario Irivarren, quien fue grabado en el yate besando a una desconocida mujer. El episodio, ampliamente difundido por Magaly TV La Firme, tuvo consecuencias inmediatas: Onelia Molina, su pareja, decidió dar por terminada la relación tras la difusión de las imágenes.

El tema fue abordado en el programa “Amor y Fuego”, donde Gian Piero Díaz fue consultado sobre los hechos y la reacción de los involucrados. El exconductor de Esto es Guerra, con una trayectoria de más de dos décadas en el matrimonio, compartió su visión sobre el caso y reflexionó sobre las actitudes de quienes participaron en la polémica celebración.

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Sobre Mario Irivarren, Díaz fue directo: “Con lo que lo quiero, le falta madurar. Sí, yo creo que en algún momento, ojalá que pronto, se dé cuenta. No estoy muy seguro qué edad tiene Mario, debe tener 32, 33, pero va a llegar un momento donde va a tener que sentar cabeza”. El conductor sugirió que la madurez emocional y la capacidad de valorar lo importante en la vida son claves para mantener relaciones sanas y duraderas.

Díaz también se refirió a las decisiones que pueden marcar un antes y un después en la vida sentimental. “Tal vez cuando quiera sentar cabeza se va a acordar de que tal vez en su vida tuvo una chica con la que valía la pena, eh, frenar un poquito antes. Yo creo que todos en algún momento nos arrepentimos de ciertas cosas”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de que Irivarren, en el futuro, lamente lo ocurrido.

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Onelia Molina – Mario Irivarren – Perú – entretenimiento – 1 febrero
Onelia Molina tenia una relación estable con Mario Irivarren. (Facebook)

Durante la entrevista, el también actor fue consultado sobre el secreto para mantener una relación estable y duradera. “Voy a cumplir 25 años con mi esposa”, señaló, destacando la importancia de priorizar lo realmente valioso. “Hay un tema ahí de saber qué es importante en la vida y darle valor a las cosas que realmente se lo merecen. Las cosas bonitas se cuidan”, subrayó.

El conductor insistió en que los actos de infidelidad suelen responder a patrones difíciles de modificar. “El que comienza siendo infiel termina siendo infiel, hermano, eso no va a cambiar nunca”, sentenció. Para Gian Piero, el entorno y las decisiones personales juegan un papel fundamental a la hora de construir y preservar una relación sólida.

El programa Magaly TV La Firme generó expetativa con imagenes de la fiesta de Mario Irivarren y Said Palao con mujeres en Argentina. Captura: ATV
El programa Magaly TV La Firme generó expetativa con imagenes de la fiesta de Mario Irivarren y Said Palao con mujeres en Argentina. Captura: ATV

Rechaza despedida de soltero en Argentina

Gian Piero Díaz también aprovechó para criticar la costumbre de realizar despedidas de soltero fuera del país. “No entiendo las despedidas que se hacen fuera del país. Por algo es, ¿no? Si quieres hacer una despedida sana, la haces acá”, expresó, recordando que su propia despedida fue sencilla y sin excesos.

El escándalo generado por el viaje a Argentina tuvo fuertes consecuencias en la vida de Mario Irivarren, quien pese a haber pedido perdón, tuvo que aceptar la decisión de la odontóloga y chica reality. A diferencia de Said Palao, quien también asistió a la fiesta de Argentina. Aunque se creyó que esto significaría el final de su matrimonio con Alejandra Baigorria, ella decidió continuar con la relación.

Yo lo que siento en el caso de Ale es que ella tiene planificada su vida y no va a dejar que nadie ni nada se lo impida. Entonces, en ese camino creo que el perdón a una situación como la que vimos es parte de ese seguir avanzando”, dijo Gian Piero Díaz bastante firme.

“Ojalá que Said haya entendido que no se puede ir a un yate en Argentina con chicas”, agregó el conductor de televisión, esperanzado en que la relación llegue a buen puerto.

Gian Piero Díaz opina sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao.
Gian Piero Díaz opina sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao.

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