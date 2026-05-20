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Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva ¿Cuántos votos recibió en los últimos 15 años?

La lideresa de Fuerza Popular se enfrentará a Roberto Sánchez el próximo 7 de junio para intentar nuevamente acceder a la presidencia del Perú

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Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva
Keiko Fujimori llega a la segunda vuelta por cuarta vez consecutiva. (Foto: Composición - Infobae Perú)

El historial de postulaciones a la presidencia de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, incluye ahora un cuarta postulación consecutiva en un periodo de 15 años en los que además logra los votos suficientes para alcanzar una segunda vuelta, esta vez junto a Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú.

En cuanto a los votos recibidos por la candidata del fujimorismo, hasta el momento acumula más de 22 millones de votos en las segundas vueltas presidenciales entre 2011 y 2021, según los datos oficiales de los procesos electorales previos.

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En la elección de 2011, Keiko Fujimori logró 3.449.595 votos en la primera vuelta y avanzó al balotaje frente a Ollanta Humala. En la segunda vuelta, Fujimori sumó 7.492.647 sufragios, mientras que Humala alcanzó 7.937.704, resultado que le dio la presidencia.

Cinco años después, en 2016, la dirigente de Fuerza Popular volvió a liderar la primera vuelta con 6.115.073 votos. Su rival en el balotaje fue Pedro Pablo Kuczynski, quien había obtenido 3.228.661 sufragios en la primera ronda. En la definición, Fujimori recibió 8.555.880 votos, mientras que Kuczynski la superó por un estrecho margen con 8.596.937.

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Para el año 2021, la candidatura de Keiko Fujimori llegó a la segunda vuelta tras obtener 1.930.762 votos en primera vuelta, su resultado histórico más bajo desde que postuló a la presidencia, mientras que Pedro Castillo sumó 2.724.752 en esa instancia. La segunda vuelta fue la más disputada de las cuatro: Fujimori acumuló 8.792.117 votos y Castillo, 8.836.380, una diferencia mínima de poco más de 44 mil votos.

Keiko Fujimori en 2026

En la elección de 2026, Fujimori consiguió 2.877.678 votos en la primera vuelta y disputará nuevamente la presidencia frente a Roberto Sánchez, quien obtuvo 2.015.114 sufragios.

La segunda medición de intención de voto para el balotaje presidencial del 7 de junio, elaborada por Ipsos Perú por encargo del diario Perú21 y aplicada el 16 y 17 de mayo de 2026, rompe el empate técnico que caracterizó a la primera medición de abril y muestra a Keiko Fujimori con una ventaja de cuatro puntos sobre Roberto Sánchez. El movimiento responde principalmente a una caída en el apoyo al candidato de Juntos por el Perú, que pierde terreno en todos los segmentos geográficos analizados.

En la primera medición de abril, ambos candidatos registraban exactamente el mismo porcentaje: 38% cada uno. El 17% declaraba que votaría en blanco o viciaría su voto, y el 7% no precisaba su preferencia.

La segunda medición de mayo altera ese equilibrio de forma significativa. Fujimori sube un punto, hasta el 39%, mientras que Sánchez retrocede tres puntos, cayendo al 35%. El bloque de voto en blanco o viciado se reduce del 17% al 14%, pero el segmento de indecisos que “no precisa” su voto casi se duplica: pasa del 7% al 12%. Este crecimiento de los indecisos es la señal más relevante del nuevo escenario: una porción importante del electorado que antes se inclinaba por Sánchez no migró hacia Fujimori, sino que se desplazó hacia la indecisión.

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