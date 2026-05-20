Tutankamón en Lima: conoce horarios, precios y dónde ver la réplica de la máscara del faraón egipcio

Museo Metropolitano de Lima presenta réplica única de la máscara de Tutankamón en Latinoamérica. (Foto: Agencia Andina)

La ciudad de Lima exhibe desde este año una réplica oficial de la emblemática máscara funeraria de Tutankamón, considerada una de las piezas más representativas de la civilización egipcia. La escultura fue presentada por la Municipalidad Metropolitana de Lima en coordinación con la Embajada de la República Árabe de Egipto en el Perú y podrá ser visitada por el público en el Museo Metropolitano de Lima.

Según informó Andina Noticias, la pieza constituye una reproducción exacta de la máscara hallada en 1922 por el egiptólogo británico Howard Carter en el Valle de los Reyes. La reliquia original, elaborada en oro macizo e incrustada con piedras semipreciosas, pertenece a uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del antiguo Egipto.

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La réplica traída desde Egipto forma parte del nuevo proyecto museográfico impulsado por la comuna limeña denominado Sala de Culturas Milenarias, un espacio que busca poner en valor el legado de las principales civilizaciones antiguas del mundo y promover el intercambio cultural entre países.

Réplica de la máscara funeraria de Tutankamón ya se exhibe en Lima. (Foto: Agencia Andina)

Museo Metropolitano albergará futuras piezas de culturas milenarias

La máscara funeraria de Tutankamón se convirtió en la primera pieza escultórica incorporada a este nuevo espacio cultural. De acuerdo con la organización, durante el 2026 se prevé la incorporación progresiva de nuevas réplicas y piezas de valor universal donadas por embajadas acreditadas en el Perú.

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Durante la ceremonia de presentación, el embajador de Egipto en el Perú, Ahmed Hamdi Bark Mohamed, destacó las similitudes entre las culturas egipcia y peruana. “Hay similitudes en la arqueología, la medicina, en la teología, en el pensamiento y en la manera de construir las pirámides aquí y allá”, declaró a la Agencia Andina.

Por su parte, la teniente alcaldesa de Lima, Fabiola Morales Castillo, señaló que la futura Sala de Culturas Milenarias buscará reunir muestras de otras civilizaciones antiguas como India y China. Además, destacó que el Perú forma parte de ese grupo de culturas milenarias gracias al legado de sitios arqueológicos como Caral.

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Lima exhibe réplica oficial de la máscara de Tutankamón en el Museo Metropolitano. (Foto: Agencia Andina)

¿Quién fue Tutankamón?

Tutankamón es considerado uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto pese a haber tenido un corto reinado y fallecer a los 19 años. Según explicó el arqueólogo Pieter Dennis Van Dalen Luna, ascendió al trono cuando apenas tenía 10 años y gobernó entre los años 1332 y 1323 antes de Cristo.

El especialista indicó que durante su gobierno restauró la religión politeísta en Egipto y reafirmó la autoridad del faraón como líder político y religioso. Asimismo, promovió obras arquitectónicas y artísticas que marcaron un periodo importante en la historia egipcia.

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La tumba de Tutankamón es considerada una de las más importantes descubiertas por la arqueología debido a que fue hallada casi intacta y contenía más de 5000 objetos funerarios, entre joyas, muebles y alimentos, colocados como parte de las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte.

crédito: Griffith Institute, University of Oxford

Horarios, precios y ubicación

Los interesados pueden visitar la réplica oficial de la máscara de Tutankamón en el Museo Metropolitano de Lima, ubicado en la avenida 28 de Julio con avenida Garcilaso de la Vega, dentro del Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima.

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El museo atiende de martes a domingo, en el horario de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Además de la exhibición egipcia, el recinto ofrece recorridos audiovisuales sobre la historia prehispánica, virreinal y republicana de Lima, así como salas de lectura, biblioteca y actividades culturales dirigidas al público.

El precio de ingreso general es de S/10, mientras que adultos mayores, estudiantes y personas inscritas en Conadis pagan S/4. Las autoridades esperan que la exhibición contribuya a fortalecer el interés por la cultura egipcia y el intercambio turístico y cultural entre Perú y Egipto.

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