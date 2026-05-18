Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo en Lima, confirma el Jurado Nacional de Elecciones

Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), anuncia oficialmente que se realizarán dos debates. El debate de equipos técnicos será el 24 de mayo en la sede de Nasca, y el debate presidencial tendrá lugar el 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima. JNE

Las coordinaciones para la segunda vuelta electoral de 2026 entraron en una etapa clave tras la definición oficial de las fechas para los debates entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú. El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que los encuentros se realizarán en mayo y reunirán tanto a los equipos técnicos como a los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

El anuncio se produjo luego de una reunión entre representantes de ambas organizaciones políticas y autoridades electorales. Según informó el presidente del JNE, Roberto Burneo, las conversaciones permitieron establecer acuerdos iniciales sobre la organización de los eventos, aunque todavía permanecen pendientes aspectos vinculados con la metodología y la moderación.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones confirmó que el debate técnico entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú se realizará el domingo 24 de mayo. Una semana después, el 31 de mayo, se desarrollará el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Durante sus declaraciones, Burneo precisó que ambos encuentros ya cuentan con sedes definidas. “Va a haber dos debates en específico, el próximo domingo 24 de mayo y el 31 de mayo, un debate técnico y un debate presidencial”, señaló.

El titular del organismo electoral explicó que el primer debate técnico tendrá lugar en Nazca, mientras que el intercambio presidencial se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito de San Borja.

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Persisten coordinaciones sobre metodología y moderación

El JNE confirmó dos debates oficiales para la segunda vuelta electoral de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del JNE indicó que las organizaciones políticas continúan en proceso de coordinación con el organismo electoral para definir detalles relacionados con el formato de los debates.

“Se sigue estableciendo mayores negociaciones para poder determinar otros detalles, en torno a la metodología, los moderadores y otros detalles más que, de hecho, vamos a seguir nosotros coordinando con las organizaciones políticas”, manifestó Burneo.

Asimismo, destacó que la reunión sostenida entre los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú permitió alcanzar consensos iniciales. Según expresó, existió disposición de ambas partes para dialogar y concretar acuerdos vinculados con el desarrollo de los encuentros electorales.

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Burneo sostuvo que durante la jornada se produjo un espacio “de negociación y de conversación”, en el que los delegados políticos mostraron interés por “compartir pareceres y arribar a acuerdos concretos”.

Roberto Sánchez propuso nuevos debates descentralizados

Roberto Sánchez Foto: ANGELA PONCE (AP) vía REUTERS

Tras concluir la reunión con las autoridades electorales, el candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, declaró ante los medios de comunicación y destacó la posibilidad de sostener intercambios directos con su adversaria política.

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El postulante afirmó sentirse “contento y feliz” por la capacidad de diálogo alcanzada entre las agrupaciones participantes de la segunda vuelta electoral.

Además, planteó la realización de debates adicionales fuera de los organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Según indicó, estos encuentros podrían desarrollarse en distintas ciudades del país.

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La propuesta recordó un planteamiento previo formulado por Sánchez, quien anteriormente sugirió efectuar un debate en Chota, provincia ubicada en la región Cajamarca.

Keiko Fujimori pidió reforzar la vigilancia electoral

AME2444. LIMA (PERÚ), 17/05/2026.- La derechista Keiko Fujimori (c), candidata a la Presidencia de Perú saluda este domingo en una rueda de prensa después que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), oficializara que Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, disputarán la jefatura de Estado en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

Por su parte, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sostuvo que la segunda vuelta del 7 de junio tendrá impacto en el rumbo político del país.

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La lideresa de Fuerza Popular declaró que en esta etapa electoral “se definirá si el Perú recupera el orden o continúa viviendo en el caos”, luego de oficializarse los resultados de la primera vuelta.

Fujimori también resaltó la participación de su equipo técnico en el proceso electoral y afirmó que su agrupación cuenta con profesionales con experiencia para respaldar las propuestas de gobierno presentadas durante la campaña.

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En paralelo, convocó a sus simpatizantes para desplegar personeros en todas las mesas de sufragio del país. La candidata señaló que esta medida busca garantizar la transparencia del proceso electoral.

Asimismo, pidió la presencia de observadores internacionales para reforzar la confianza pública en los resultados de la segunda vuelta presidencial.

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