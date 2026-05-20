Perú

Carlos Alcántara enfrenta las críticas, destapa el dolor de su separación y habla de Yiddá Eslava en medio de salidas nocturnas

El recordado 'Cachín' dejó claro en un pódcast que nadie puede decirle cómo vivir a los 61 años, y aprovechó para desmentir rumores de romance con Eslava

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El actor Carlos Alcántara, conocido como 'Cachín', se mostró muy molesto por los comentarios en redes sociales sobre su nueva vida de soltero. Magaly Medina analiza su reacción y le recuerda que la exposición mediática trae consigo opiniones de todo tipo. Video: ATV / Magaly TV La Firme

El actor peruano Carlos Alcántara, conocido como ‘Cachín’, salió al frente de las críticas que recibe en redes sociales por sus salidas nocturnas y su nueva vida social tras separarse de la bailarina Jossie Lindley, y calificó de “ignorantes” a quienes opinan sobre cómo debe vivir su soltería a los 61 años.

En una entrevista en el pódcast ‘Sin + que decir’, el protagonista de Asu Mare dejó en claro que nadie que no lo conoce tiene autoridad para juzgarlo, y recordó que el fin de su matrimonio fue un proceso doloroso que pocos tienen en cuenta al opinar.

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“¿Cómo te va a afectar que alguien, desde la ignorancia, una señora, un señor, un tipo me diga cosas que ni siquiera me conoce? O sea, que yo debería estar en mi casa con mi mujer y con mi hijo en vez de estar haciendo tonteras que ya no son parte de mi edad. ¿Quién tiene que decirte a ti lo que tienes que hacer?”, cuestionó el actor. El comentario que más lo incomodó fue el de quienes consideran que debería mantener un perfil bajo en lugar de frecuentar reuniones y locales nocturnos.

Lo que más molestó a ‘Cachín’ fue la percepción de que su nueva etapa social no tuvo un costo emocional. “¿Yo no he sufrido por separarme? ¿Yo no he tenido una relación? ¿La separación ha sido de la noche a la mañana? ¿Yo me puse testosterona y ya estoy libre a la calle?”, expresó. El actor dejó en claro que su separación de Jossie Lindley fue un proceso gradual y doloroso, y que quienes lo juzgan desconocen lo que atravesó antes de retomar su vida social.

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Carlos Alcántara, un hombre calvo con barba y gafas, habla en un micrófono con auriculares, gesticulando. En un círculo en la esquina superior izquierda, Yiddá Eslava sonríe
Carlos Alcántara, visiblemente afectado, aborda las críticas y comparte sus sentimientos sobre su separación y la relación con Yiddá Eslava en una entrevista.

“Mi vida la he llevado correctamente. Siempre dicen: ‘ahí viene el hombre de la noche’. O sea, ¿yo no he sufrido por separarme?”, añadió.

La opinión de Magaly y el consejo que no esperaba

Las declaraciones de Alcántara no pasaron desapercibidas para Magaly Medina, quien las analizó en su programa con una mezcla de comprensión y consejo. La conductora reconoció que el actor estuvo muchos años dedicado a su matrimonio y que el público no tiene por qué saber cuánto le costó la separación, pero señaló que su molestia visible contradice lo que él mismo afirma.

“¿Y por qué se enoja? Él dice: ‘¿Por qué crees que a mí me va a molestar?’. Pero está enojado. Sí le molesta la crítica”, observó Medina. La ‘Urraca’ también le recordó al actor que la exposición pública tiene consecuencias inevitables.

“Si no quieres que te comentemos, pues puedes irte a un sitio que no sea tan público, pero si te vas ahí a gozar y a mover rico con alguna de las habituales amigas con las que sueles lucirte, pues entonces hay que aguantar más”, señaló. Al final, la conductora le recomendó tomarlo con más ligereza: “Cachín, un poquito más de sentido del humor, ponle, ya que le has puesto sal y pimienta a tu vida, también ponle un poquito más de sentido del humor”, afirmó.

La exchica reality aseguró que respeta la soltería del actor, pero niega tener algún vínculo más que amical | Magaly TV La Firme

Yiddá Eslava descarta romance y pone límites

Uno de los episodios que más alimentó las especulaciones sobre la nueva vida de ‘Cachín’ fue su aparición junto a Yiddá Eslava en una discoteca de Miraflores, imágenes que el programa ‘Magaly TV La Firme’ difundió y que generaron rumores de romance. El propio actor se encargó de aclarar lo ocurrido en el pódcast ‘Sin + que decir’: la invitó a la inauguración de un local, pero durante la noche la perdió de vista.

“A Yiddá le tengo que pedir disculpas, a mi amiga. Le invité a la inauguración y después la perdí, no la vi más. Dile que estoy arrepentido”, declaró. Medina no pudo evitar reírse al escucharlo: “Entraron juntos a la discoteca, pero él se olvidó de su amiga”, comentó.

Yiddá Eslava fue igualmente directa al descartar cualquier vínculo sentimental. “Estamos ambos en la friendzone. Imagínate. Yo siento que él está en la etapa de vivir y es lo que le toca. Yo lo aplaudo, se lo celebro porque él está soltero y puede hacer lo que le da la gana”, afirmó en declaraciones a ‘Magaly TV La Firme’.

La actriz, sin embargo, fue clara al señalar que no desea verse asociada con ese estilo de vida. “Sería muy idiota de mi parte meterme con un hombre que ahorita está en la etapa de ser libre. No sé si quiero ser parte de esa etapa. Aun estando soltera, no quiero que me metan en un mismo saco con él”, agregó.

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