Gian Piero Díaz se pronuncia sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: “Ella tiene planificada su vida y nadie se lo va impedir”

Gian Piero Díaz opina sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao.

Gian Piro Díaz se refirió al perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao, después de ser captado disfrutando con mujeres en una despedida de soltero, a la cual también asistieron Mario Irivarren y Patricio Parodi.

En entrevista con el programa “Amor y Fuego”, Gian Piero Díaz, quien compartió con él cuando era conductor de Esto es Guerra, opinó respecto a las despedidas de soltero fuera del país y el comportamiento de los participantes: “Ojalá que Said haya entendido que no se puede ir a un yate en Argentina con chicas”, expresó, sugiriendo que este tipo de celebraciones pueden poner en riesgo relaciones sentimentales estables.

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Magaly arremete contra Said Palao tras cumpleaños sin festejo: “Ni su familia le hizo nada”. Captura: Magaly TV La Firme.

Díaz también se refirió al significado de las despedidas y a su propia experiencia personal. “Yo sinceramente no entiendo las despedidas que se hacen fuera del país. Si quieres hacer una despedida sana, la haces acá”, remarcó. El conductor recordó que su propia despedida fue sencilla y sin excesos, destacando la importancia de cuidar las relaciones y valorar los momentos importantes en la vida en pareja.

Gian Piero Díaz, con más de dos décadas de matrimonio, enfatizó: “El que comienza siendo infiel termina siendo infiel, hermano, eso no va a cambiar nunca”, en referencia a los patrones de comportamiento en la vida adulta.

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Said Palao viajó a Sudáfrica con su hija Caetana para reencontrarse con Alejandra Baigorria tras el escándalo del ampay en Argentina.

El ampay de Said Palao y el perdón de Alejandra

Said Palao, conocido por su participación en realities de competencia, fue noticia en el mes de marzo luego de que se difundieran imágenes y detalles sobre su reciente viaje a Argentina. El motivo fue una despedida de soltero organizada por un grupo de amigos, donde los asistentes disfrutaron de una jornada en un yate acompañado por mujeres.

Said Palao fue uno de los nombres que más resonó, ya que está casado con Alejandra Baigorria. Muchos pensaron que esto significaría el fin de la relación de la pareja, pero no fue así.

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Alejandra Baigorria sorprendió al perdonarlo y hacer borrón y cuenta nueva. Ante ello, las críticas no se hicieron esperar. Gian Piero Díaz también fue consultado al respecto.

“Yo lo que siento en el caso de Ale es que ella tiene planificada su vida y no va a dejar que nadie ni nada se lo impida. Entonces, en ese camino creo que el perdón a una situación como la que vimos es parte de ese seguir avanzando”, indicó el conductor de TV.

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En medio de la polémica por el reciente ampay en Argentina, Alejandra Baigorria respondió con determinación sobre cómo enfrenta las adversidades y su matrimonio con Said Palao.

En otro momento, indicó que ya lleva más de dos décadas de matrimonio y que la clave es darle valor a las cosas, pues cuando amas a una persona, se cuida. “Voy a cumplir 25 años de casado”, dijo orgulloso.

“Yo creo que hay un tema ahí de saber qué es importante en la vida, darle valor a las cosas que realmente lo merecen. Entonces hay que cuidar. Las cosas bonitas se cuidan”, fueron sus palabras.

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Asimismo, el conductor dejó entrever que cada pareja enfrenta sus propios procesos y dificultades de manera distinta. Para él, mantener una relación estable requiere compromiso, comunicación y voluntad de ambas partes para superar los momentos complicados. Sus declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron la decisión de Alejandra Baigorria, mientras que otros cuestionaron que haya optado por continuar con la relación pese a la polémica generada tras el viaje de Said Palao a Buenos Aires.

Said Palao confirma reconciliación con Alejandra Baigorria al publicar foto juntos en Barcelona. IG