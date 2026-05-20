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Ignacio Buse confirma su crecimiento en el circuito: peruano estará en el cuadro principal de Wimbledon 2026

La primera raqueta nacional aparece en el listado oficial del cuadro principal del Grand Slam londinense tras haberse afianzado entre los mejores del ranking mundial

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Ignacio Buse estará en el cuadro principal de Wimbledon 2026.
Ignacio Buse estará en el cuadro principal de Wimbledon 2026. Crédito: ATP Tour

El ascenso de Ignacio Buse ya no es una promesa aislada del circuito, sino una realidad que empieza a consolidarse en los torneos más importantes del mundo. El tenista peruano aparece oficialmente en el listado del cuadro principal de The Championships Wimbledon 2026, el tercer Grand Slam de la temporada, que se disputará del 29 de junio al 12 de julio en Londres.

Su presencia en el ‘main draw’ del máximo torneo sobre césped confirma el salto de nivel que ha logrado el ‘Colorado’ en el circuito ATP durante los últimos meses. La primera raqueta nacional ha atravesado un proceso de crecimiento acelerado en el profesionalismo, sosteniendo un rendimiento cada vez más competitivo en escenarios de alta exigencia.

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En ese camino, Buse ha pasado de ser una proyección a convertirse en un jugador instalado en el radar de los mejores del mundo, con resultados que respaldan su evolución constante. Sus victorias recientes en el ATP 500 de Hamburgo reflejan su capacidad para competir de igual a igual frente a jugadores de mayor ranking y experiencia.

Este crecimiento se traduce también en su ubicación dentro del ranking ATP, donde ya figura entre los 50 mejores del mundo tras una temporada de alto impacto. En ese contexto, el peruano tiene asegurada su presencia en el cuadro principal de Wimbledon, uno de los torneos más prestigiosos del calendario y donde compiten los mejores del circuito en su máximo nivel.

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Ignacio Buse (57°) en el listado oficial del 'main draw' de Wimbledon 2026.
Ignacio Buse (57°) en el listado oficial del 'main draw' de Wimbledon 2026.

El impulso decisivo de Buse en Hamburgo

Uno de los momentos clave de su temporada se dio en el ATP 500 de Hamburgo, donde Ignacio Buse firmó la mejor actuación de su carrera hasta el momento. Allí consiguió victorias resonantes que marcaron un antes y un después en su confianza y proyección internacional.

En ese torneo, el peruano logró imponerse ante rivales de jerarquía, incluyendo al italiano Flavio Cobolli, número 12 del mundo y campeón defensor, además del checo Jakub Menšík (28°). Estos triunfos no solo le permitieron avanzar hasta los cuartos de final, sino también sumar puntos fundamentales para su ascenso en el ranking ATP.

La clasificación al cuadro principal de Wimbledon 2026 representa un paso clave en la carrera del tenista peruano. El torneo londinense, considerado el más tradicional del tenis mundial, exige un nivel de adaptación distinto debido a la superficie de césped, donde la velocidad del juego y los márgenes de error son mínimos.

El hecho de ingresar directamente al ‘main draw’ significa que Buse ya forma parte del grupo de jugadores que compiten de forma regular en la élite del circuito. No tener que disputar la fase clasificatoria es un indicador del nivel que ha alcanzado y del respeto que empieza a ganar dentro del tour profesional.

Vive el increíble momento en que Ignacio Buse, de 22 años, conecta el golpe ganador de su vida para derrotar al campeón defensor en sets corridos. ¡Una sorpresa verdaderamente asombrosa en la primera ronda!

Perú también presente con Gonzalo Bueno

El tenis peruano no solo tendrá a Ignacio Buse en Wimbledon 2026. Gonzalo Bueno figura como alternante en el listado oficial del torneo, quedando a la espera de posibles bajas para ingresar al cuadro principal o, en su defecto, disputar la fase de clasificación para intentar acceder a las rondas oficiales.

El trujillano continúa su desarrollo en el circuito y mantiene una progresión constante que lo posiciona como una de las jóvenes figuras del tenis nacional. Incluso, viene compitiendo en la ‘qualy’ de Roland Garros, donde ha dejado buenas sensaciones y se encuentra muy cerca de alcanzar el ‘main draw’.

En ese contexto, la presencia de dos tenistas peruanos en la órbita de Wimbledon refleja el buen momento del tenis nacional a nivel internacional. En el caso de Buse, su consolidación en el circuito ATP y su presencia en Grand Slams confirman que su crecimiento ya no es proyectado, sino una realidad dentro del circuito profesional.

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