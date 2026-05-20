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Christian Meier hoy será telonero de Ed Sheeran en Lima: “Es un honor tocar con alguien a quien admiro”

El cantante peruano abrirá el concierto del británico en el Estadio Nacional y tocará con su banda un set de 40 a 45 minutos.

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Christian Meier abrirá el concierto de Ed Sheeran en Lima este 20 de mayo en el Estadio Nacional. El cantante peruano confesó que es fan del británico y que tocará con su banda un set de 40 a 45 minutos.

Christian Meier será el encargado de abrir el concierto de Ed Sheeran en Lima de hoy 20 de mayo en el Estadio Nacional, un anuncio que sorprendió y emocionó a los fanáticos del pop global y del cantante peruano.

La noticia cobra un valor especial por un detalle que el propio Meier no ha ocultado: él es un seguidor confeso del artista británico y, esta vez, pasará de verlo “desde el público” a compartir la misma noche de escenario.

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“Tengo todos sus álbumes y conozco toda su discografía. Es un honor que me hayan elegido para tocar con alguien a quien sigo y admiro”, afirmó el cantante al referirse a la invitación que lo coloca como telonero en el esperado regreso de Sheeran al Perú tras nueve años.

De fan en la tribuna a invitado del show: el giro más simbólico para Meier

La historia tiene un componente casi circular. Durante años, Christian Meier asistió a conciertos de Ed Sheeran como espectador, incluso en estadios donde —según contó— terminaba convertido en “un puntito” entre miles de personas. Esta será la tercera vez que lo verá en vivo, pero con un giro que marca su carrera musical: ahora será el artista que abre la noche.

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Meier atraviesa una etapa de retorno sostenido a la música con trabajos recientes como He vuelto a casa (2023) y Así es la ley (2026). El anuncio de su participación como telonero se entiende como un paso que lo conecta con un público masivo y transversal: desde quienes lo recuerdan por Arena Hash y sus clásicos noventeros hasta nuevas audiencias que lo siguen por su faceta de actor y su regreso como solista.

Póster promocional en blanco y negro con Christian Meier de perfil en primer plano, anunciando su participación como artista invitado de Ed Sheeran en Lima
El actor y cantante Christian Meier ha sido confirmado como el artista invitado para el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional de Lima el 20 de mayo de 2026.

Horarios del concierto en el Estadio Nacional

El show se realizará hoyen el Estadio Nacional de Lima, dentro de la gira Loop Tour. La organización del evento confirmó el siguiente cronograma:

  • Boletería (Ticketmaster): 16:00
  • Apertura de puertas: 17:00
  • Presentación de Christian Meier: 19:45
  • Inicio del concierto de Ed Sheeran: 20:45 
ATU dispone plan de desvíos en calles aledañas al Estadio Nacional por concierto del británico.
ATU dispone plan de desvíos en calles aledañas al Estadio Nacional por concierto del británico.

El show de Meier: banda completa y set limitado

Christian Meier explicó que subirá al escenario con su formación habitual. “Voy a tocar con mi banda habitual: somos cinco en escena”, adelantó.

También precisó que, al ser un acto de apertura, el tiempo es acotado: “Cuando abres el show de alguien, tienes un tiempo limitado. Unos 40 o 45 minutos. Así que tienes que aprovecharlo al máximo”.

En esa línea, Meier anticipó que interpretará canciones del último disco y algunos temas anteriores que el público “seguramente espera”, pero se reservó el setlist final para mantener la sorpresa. La expectativa, por supuesto, se centra en clásicos como “Carreteras mojadas”, “Espérame en el tren” o “Quédate”, aunque el propio artista ha sugerido que su selección buscará equilibrar emoción y energía de estadio.

El regreso de Ed Sheeran y el formato 360° del escenario

Ed Sheeran vuelve a Lima como parte de una gira que apuesta por una experiencia inmersiva. La producción incluirá una arquitectura de escenario 360° y una pasarela para conectar al cantante con el escenario central y con distintos sectores del estadio, con la idea de ampliar el contacto visual y la cercanía con el público.

En un mensaje difundido antes de su presentación, Sheeran adelantó que Perú es una parada importante, reforzando el vínculo con una audiencia que lo acompaña tanto en baladas como “Perfect” como en himnos pop de estadio como “Shape of You” o “Thinking Out Loud”.

Ed Sheeran sorprende en Lima con doble escenario y pantallas gigantes.
Ed Sheeran sorprende en Lima con doble escenario y pantallas gigantes.

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