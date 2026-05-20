Crisis en San Marcos: renuncia en bloque el Comité Electoral por falta de condiciones y llegada inconsulta de Roberto Sánchez

El Comité Electoral Universitario (CEU) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, responsable de convocar las elecciones de rector, vicerrectores y representantes estudiantiles, presentó este miércoles su renuncia en bloque al declarar que “no existen condiciones” para asegurar la realización de los comicios internos.

En una carta dirigida a la comunidad universitaria, los integrantes del CEU detallaron que cumplieron con los preparativos requeridos por el reglamento, como la elaboración del cronograma electoral y el padrón provisional.

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Agregaron que las elecciones habían sido convocadas formalmente el pasado 30 de abril. Sin embargo, el escenario cambió abruptamente desde el 12 de mayo, cuando un grupo de estudiantes tomó el campus en señal de protesta contra el proyecto legislativo que facilitaría la permanencia de la actual gestión rectoral encabezada por Jerí Ramón.

“(Desde entonces), se han presentado en el campus universitario algunos representantes del Congreso de la República e incluso uno de los candidatos presidenciales que participa en la campaña para la segunda vuelta de los comicios nacionales, pretendiendo desconocer la autonomía universitaria que la Constitución reconoce”, indicó el comunicado en referencia a Roberto Sánchez, aspirante de Juntos por el Perú (JPP).

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Sánchez ingresó en la víspera al campus con el aval de la Federación de Estudiantes, un hecho que fue cuestionado por el Centro Federado de Derecho y Ciencia Política, que lo calificó como “un grave error político”, ya que, según este último gremio estudiantil, la acción se realizó “sin previa coordinación ni consulta con las bases estudiantiles”.

En su renuncia, el CEU advirtió que “ante esta coyuntura, se observa una sistemática confluencia de actos políticos internos y externos que pretenden injerir en la autonomía y funciones del Comité Electoral Universitario, lo que hace inviable su normal funcionamiento”.

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“Viendo que no existen las condiciones para llevar a cabo el proceso electoral programado, los miembros del Comité Electoral Universitario hemos decidido renunciar irrevocablemente a nuestros cargos, anteponiendo la buena imagen de nuestra Universidad”, concluyó el documento.