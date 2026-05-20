Perú

“Oportunismo político”: Gremio estudiantil de San Marcos repudia ingreso inconsulto de Roberto Sánchez en medio de la toma

El Centro Federado de Derecho y Ciencia Política denunció que la presencia del candidato de Junto Por el Perú en el campus buscó sacar rédito de la protesta universitaria y criticó la falta de consulta a las bases estudiantiles

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El Centro Federado de Derecho y Ciencia Política de San Marcos expulsó a Roberto Sánchez, candidato de Junto Por el Perú, por considerar que intentó aprovechar políticamente la toma universitaria
El Centro Federado de Derecho y Ciencia Política de San Marcos expulsó a Roberto Sánchez, candidato de Junto Por el Perú, por considerar que intentó aprovechar políticamente la toma universitaria

El Centro Federado de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos manifestó este martes su “más profundo rechazo” a la presencia de Roberto Sánchez, candidato de Junto Por el Perú (JPP), en el campus universitario, de donde fue expulsado por “intentar instrumentalizar la legítima toma con fines políticos o electorales”.

En un comunicado difundido en sus canales oficiales, el grupo estudiantil advirtió que “la movilización de los estudiantes es un acto de resistencia autónoma que responde única y exclusivamente a la defensa de la democracia universitaria, la institucionalidad y las demandas justas de un estudiantado organizado que no se vende ni se rinde”.

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El gremio señaló que la Federación de Estudiantes de San Marcos cometió “un grave error político al haber permitido el ingreso” de Sánchez “sin previa coordinación ni consulta con las bases estudiantiles”, quienes continúan en la toma de la casa de estudios por octavo día consecutivo.

“El actuar unilateral es profundamente criticable y cuestionable, ya que vulnera los canales democráticos de nuestra organización y debilita la confianza en la representación estudiantil”, afirmó el colectivo. También rechazó que “personajes que hayan respaldado activamente contrarreformas que atentan contra la calidad educativa del país, o las leyes procrimen que debilitan la seguridad jurídica nacional, pretendan hoy utilizar nuestro campus como una instalación de propaganda o lavado de imagen”.

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Roberto Sánchez
El gremio criticó a la Federación de Estudiantes por permitir el ingreso de Sánchez sin consultar a las bases y calificó la acción como un error político que debilita la representación estudiantil

La agrupación instó a la comunidad universitaria a “no permitir que estos hechos aislados deslegitimen el fin de nuestras demandas, respaldando firmemente que la presencia inconsulta de actores ajenos no define la pureza ni la dignidad del movimiento estudiantil”.

“Las luchas de San Marcos le pertenecen a sus estudiantes, no a aquellos partidos que legislan a espaldas del pueblo ni a dirigencias que actúan de espaldas a sus bases”, concluyó la misiva.

Sánchez ingresó al campus en medio de protestas contra un proyecto de ley que habilitaría la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en universidades públicas, una situación que mantiene suspendidas las clases presenciales y ha paralizado procesos administrativos.

Infobae Perú conoció que la junta directiva de la Federación Universitaria convocó una asamblea para abordar el asunto, aunque la portavoz declinó hacer comentarios.

Días antes, Sánchez había propuesto a Fujimori realizar uno de los debates de cara al balotaje en San Marcos, cuyo conflicto se originó el 12 de mayo, cuando estudiantes bloquearon los principales accesos durante las celebraciones por el aniversario 475 de la universidad.

Los estudiantes rechazan la presencia de figuras asociadas a contrarreformas educativas o leyes que, según ellos, afectan la seguridad jurídica y la calidad académica
Los estudiantes rechazan la presencia de figuras asociadas a contrarreformas educativas o leyes que, según ellos, afectan la seguridad jurídica y la calidad académica

Los manifestantes colgaron banderolas y cerraron las puertas como medida de presión frente al proyecto legislativo discutido en el Congreso, al considerar que facilitaría la continuidad de la actual gestión rectoral, encabezada por Jerí Ramón.

El alumnado movilizado sostiene que la iniciativa compromete la alternancia democrática en las universidades públicas. También denuncian irregularidades en los procesos electorales internos y cuestionan la gestión institucional de la universidad en los últimos años.

La crisis ha generado acciones legales. La administración de San Marcos presentó denuncias penales contra algunos estudiantes por presuntos daños a bienes de la universidad. Desde la rectoría señalaron que las cámaras de vigilancia registraron actos de vandalismo durante las protestas y que la universidad debía tomar medidas para resguardar el patrimonio institucional.

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