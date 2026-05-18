Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del 18 de mayo de 2026

En los últimos cinco días, Perú registró 24 sismos de magnitud hasta 4.9, una cifra que supera en 78% el promedio histórico de 13.5 eventos para ese mismo período. El dato, que surge de comparar el total reciente con los 100 intervalos anteriores de cinco días, refleja un aumento inusual en la actividad sísmica del país, especialmente en temblores de magnitud cercana a 3.
El evento más fuerte del período fue un sismo de magnitud 4.9 registrado a 38 km al noreste de Tacna, hace tres días. De los 24 movimientos totales, ocho superaron la magnitud 4, 14 se ubicaron entre 3 y 4, y dos entre 2 y 3. Los especialistas advierten que este incremento no implica necesariamente un riesgo inminente de terremoto mayor, pero sí refuerza la necesidad de mantener la preparación ciudadana permanente.
Sismos registrados en las últimas 24 horas
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó cuatro sismos en las últimas 24 horas. El más reciente ocurrió el 17 de mayo a las 18:57 horas, con magnitud 3.5 y una profundidad de 18 km, a 10 km al norte de San Mateo, en Huarochirí, Lima. Su intensidad fue de II-III en esa localidad.
A las 15:04 del mismo día, un sismo de magnitud 3.6 y 32 km de profundidad se registró a 15 km al sur de Sullana, en Piura, con intensidad III en esa ciudad. Horas antes, a las 04:04, otro movimiento de magnitud 3.5 y 57 km de profundidad sacudió la zona a 11 km al suroeste de Chilca, en Cañete, Lima, con intensidad III. El 16 de mayo, a las 10:16, un sismo de magnitud 3.6 y 67 km de profundidad se produjo a 11 km al noreste de Camaná, en Arequipa, con intensidad II-III.
Un país sobre una de las zonas sísmicas más activas del mundo
El Perú se ubica sobre la zona de subducción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana, lo que lo convierte en uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta. Según datos de los últimos 26 años y el archivo histórico desde 1900, el país registra en promedio 945 sismos por año. De ese total, 484 superan la magnitud 4, 31 la magnitud 5 y 2.7 alcanzan la magnitud 6. Los sismos de magnitud 7 o superior ocurren en promedio cada 1.6 años, mientras que los de magnitud 8 o más se producen aproximadamente cada 25 años: desde 1900, el país ha registrado al menos cinco eventos de esa envergadura.
Solo en febrero de 2026, el IGP reportó más de 40 temblores en distintas regiones, incluido un sismo de magnitud 5.1 en Pisco el 22 de ese mes.
A qué hora ocurren más sismos en Perú
Un análisis de Asismet, plataforma de divulgación sismológica basada en el catálogo del IGP, examinó 24.102 sismos de magnitud 4.0 o superior registrados en el Perú desde 1960. El resultado revela una tendencia estadística llamativa: la mayor concentración de eventos se produce entre la 1:00 a.m. y las 3:00 a.m. La hora con más sismos acumulados es la 1:00 a.m., con 1.226 eventos, seguida de las 3:00 a.m. con 1.187 y la medianoche con 1.173. Las horas de menor actividad registrada son las 2:00 p.m. (862 sismos), las 10:00 a.m. (863) y las 11:00 a.m. (865).
Los especialistas aclaran que los terremotos no obedecen a horarios humanos. La concentración nocturna se explica por la mayor percepción de los movimientos durante la madrugada, cuando el ruido ambiental es menor, y por la mejora progresiva de la red sísmica nacional, que permite detectar más eventos en cualquier franja horaria.
Los cinco peores terremotos en la historia del Perú
El terremoto más devastador en la historia peruana y uno de los peores del mundo ocurrió en 1970: el sismo y la avalancha que arrasaron Áncash causaron la muerte de más de 60.000 personas en menos de cinco minutos, en el desastre natural más destructivo en la historia del hemisferio occidental. Otros eventos de gran magnitud e impacto se registraron en 1857 en Piura, 1868 en Arica, 1940 y 1966 en Lima, 1950 en Cusco y 2007 en Pisco, este último con una magnitud de 8.0 que destruyó gran parte de esa ciudad costera.
Qué hacer antes, durante y después de un sismo
El IGP y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomiendan identificar las zonas seguras del hogar y el trabajo, participar en simulacros y contar con un plan familiar de evacuación. Durante el sismo: no usar ascensores, alejarse de ventanas y muebles altos, y no encender fósforos ni velas tras el temblor por riesgo de fuga de gas. Si el sismo fue intenso y el ciudadano se encuentra en la costa, debe evacuar hacia zonas altas sin esperar la alerta oficial.
La mochila de emergencia: qué debe contener
El INDECI recomienda preparar una mochila de emergencia de no más de 8 kg, lista para cubrir las primeras 72 horas tras un desastre. Su contenido debe incluir:
Agua y alimentos: Al menos tres litros de agua por persona al día y comida no perecedera como enlatados de fácil apertura, barras energéticas, frutos secos y galletas.
Salud e higiene: Botiquín básico con gasas, vendas, alcohol, agua oxigenada y analgésicos; medicamentos de uso personal; papel higiénico, toallitas húmedas y jabón.
Herramientas y comunicación: Linterna con pilas de repuesto, radio portátil analógica, cargador portátil, silbato para pedir auxilio y navaja multiusos.
Documentos y dinero: Copias impresas impermeables del DNI, recetas médicas y pólizas de seguro, además de efectivo en billetes y monedas de baja denominación, ya que los cajeros automáticos podrían no operar tras el desastre.
Abrigo: Un cambio completo de ropa, prendas abrigadoras y una manta térmica. Si el hogar incluye bebés, adultos mayores o mascotas, el kit debe adaptarse con pañales, medicación específica o alimento especial.
El INDECI recomienda revisar la fecha de vencimiento de alimentos y medicamentos cada tres meses y mantener la mochila en un lugar accesible conocido por todos los miembros del hogar.