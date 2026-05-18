Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del 18 de mayo de 2026

La imagen ilustra un sismo devastador en Perú, mostrando edificios colapsados, escombros, servicios de emergencia y un mapa del país con una alerta de temblor en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos cinco días, Perú registró 24 sismos de magnitud hasta 4.9, una cifra que supera en 78% el promedio histórico de 13.5 eventos para ese mismo período. El dato, que surge de comparar el total reciente con los 100 intervalos anteriores de cinco días, refleja un aumento inusual en la actividad sísmica del país, especialmente en temblores de magnitud cercana a 3.

El evento más fuerte del período fue un sismo de magnitud 4.9 registrado a 38 km al noreste de Tacna, hace tres días. De los 24 movimientos totales, ocho superaron la magnitud 4, 14 se ubicaron entre 3 y 4, y dos entre 2 y 3. Los especialistas advierten que este incremento no implica necesariamente un riesgo inminente de terremoto mayor, pero sí refuerza la necesidad de mantener la preparación ciudadana permanente.