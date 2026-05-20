Perú

Yape lanza nueva herramienta para menores de edad: padres podrán controlar los gastos y movimientos desde su celular

La función “Hijos” permitirá que adolescentes de 10 a 17 años hagan transferencias, pagos con QR y recargas desde una versión limitada de la aplicación, con montos máximos establecidos por la plataforma

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Aplicación Yape para menores de edad
Yape para menores de edad

La billetera digital Yape del Banco de Crédito del Perú (BCP) anunció el lanzamiento de “Hijos”, una nueva función pensada para menores de edad. Padres y madres podrán asignar una cuenta digital a sus hijos de entre 10 y 17 años, pero manteniendo el control desde el celular del adulto responsable.

Con “Hijos”, los menores podrán tener acceso a una versión limitada de la aplicación, mientras que los padres podrán revisar movimientos, monitorear el saldo y administrar hasta cinco cuentas vinculadas. La apuesta de Yape apunta a captar un público que ya convive diariamente con los pagos digitales, pero que hasta ahora no contaba con una alternativa supervisada para manejar dinero desde temprana edad.

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¿Qué podrán hacer los menores con la nueva función “Hijos” de Yape?

Yape evalúa su ingreso a otros países de Latinoamérica, pero aún no ha determinado cuál será el siguiente mercado
Yape evalúa su ingreso a otros países de Latinoamérica, pero aún no ha determinado cuál será el siguiente mercado. Foto: Forbes

La nueva herramienta permitirá que niños y adolescentes accedan a una versión limitada de la billetera del BCP desde sus propios celulares. Aunque la cuenta seguirá registrada a nombre del adulto responsable, el menor podrá usar varias de las funciones más populares de la aplicación para realizar operaciones cotidianas.

Entre las herramientas habilitadas se encuentra la posibilidad de enviar y recibir dinero, pagar mediante código QR, cobrar pagos, realizar recargas de celular y también recargar tarjetas del Metropolitano y corredores complementarios. Todo esto se ejecutará bajo límites establecidos previamente por la plataforma.

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Según informó la empresa, los menores podrán enviar hasta S/500 diarios y recibir un máximo de S/1.000 al mes. Estos montos no podrán ser modificados por los usuarios y forman parte de las restricciones diseñadas para reforzar la seguridad de las operaciones.

Otro de los puntos que busca impulsar la aplicación es la educación financiera. Los usuarios menores tendrán acceso a la sección “Aprende con Yape”, donde encontrarán contenido orientado al manejo responsable del dinero, pagos digitales y hábitos financieros básicos.

“Con Yape Hijos buscamos que los menores vayan ganando autonomía financiera de forma gradual, aprendiendo a usar el dinero con herramientas digitales desde edades tempranas, pero sin los riesgos que puede suponer darles dinero libremente”, señaló Micaela Elías, gerente de Propuesta de Valor de Pagos de Yape.

La empresa también indicó que la identidad del menor no aparecerá públicamente en las transferencias. En los yapeos solo figurará el nombre del adulto responsable, una medida que busca reforzar la privacidad y seguridad de los adolescentes y niños que utilicen la aplicación.

Desde la cuenta principal, los padres podrán revisar movimientos recientes, verificar saldos y administrar hasta cinco cuentas de este tipo desde un mismo celular. Además, tendrán la opción de eliminar la cuenta cuando lo consideren necesario.

¿Cómo activar una cuenta “Hijos” en Yape y qué requisitos deben cumplir los padres?

persona con Yape en mano y tarjeta de crédito
Una nueva estafa amenaza a los yaperos. Es un correo con un supuesto reembolso de Yape que roba los datos de tus cuentas bancarias. - Crédito Caja Trujillo

Para habilitar esta nueva función, el padre o madre deberá contar con una cuenta adicional de Yape aparte de la principal. Esa cuenta secundaria será la que quedará asignada al menor y deberá estar vinculada a un número de celular y correo electrónico diferentes.

El proceso empieza descargando la aplicación en el celular del hijo. Luego, el adulto responsable deberá ingresar al botón “Hijos” dentro de la app y seleccionar la cuenta que será utilizada por el menor.

Después tendrá que asignar un apodo interno y registrar la fecha de nacimiento del adolescente o niño para completar la migración al nuevo perfil. Una vez finalizado el proceso, el menor podrá utilizar la aplicación desde su propio dispositivo móvil bajo la modalidad “Hijos”, mientras que el adulto continuará supervisando todas las operaciones desde su propia cuenta.

La compañía precisó que los usuarios que tienen Yape con cuenta BCP podrán crear las cuentas adicionales directamente desde la aplicación. En cambio, quienes usan Yape con DNI deberán acudir a una agencia del BCP para abrir una cuenta bancaria que posteriormente será asignada al menor.

El crecimiento del dinero digital en el Perú también ha impulsado cambios en la forma en que niños y adolescentes se relacionan con los pagos cotidianos. Cada vez es más común que estudiantes utilicen aplicativos para recibir propinas semanales, pagar movilidad, dividir gastos o comprar productos en comercios que ya aceptan pagos digitales.

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