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A qué hora juega Universitario vs Nacional: partido en Montevideo por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

La ‘U’ se juega su última oportunidad para seguir soñando con la clasificación a los octavos de final del certamen internacional. Conoce los horarios de este duelo

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A qué hora juega Universitario vs Nacional: partido por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.
A qué hora juega Universitario vs Nacional: partido por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2026.

Este miércoles 20 de mayo, Universitario de Deportes enfrentará a Nacional de Uruguay en un partido clave por el Grupo B, con la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026 en juego para el equipo que logre la victoria.

A qué hora juega Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Este partido se iniciará a las 17:00 horas de Perú y a las 19:00 horas de Uruguay. Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 19:00 horas de Paraguay, Brasil y Argentina.

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Dónde ver Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

La transmisión oficial del encuentro entre Universitario de Deportes y Nacional en Uruguay estará a cargo de ESPN, canal que posee los derechos de la Copa Libertadores 2026 para Perú y el resto de Sudamérica. El partido también podrá verse en vivo a través de Disney+, plataforma que ofrece acceso vía streaming para usuarios con suscripción activa.

Para quienes busquen un seguimiento en tiempo real, Infobae Perú brindará cobertura minuto a minuto en su sitio web, con incidencias, goles, jugadas destacadas, resumen del partido, resultado final y actualización de la tabla de posiciones del Grupo B.

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Programación del Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Programación del Universitario vs Nacional por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Los resultados que necesita Universitario para clasificar a octavos

Tras la derrota 2-1 ante Coquimbo Unido en Chile, Universitario de Deportes quedó con margen mínimo en la lucha por avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El equipo ahora dirigido por Héctor Cúper mantiene chances matemáticas, pero depende de una serie de resultados en las dos últimas fechas del grupo.

Para continuar con posibilidades, Universitario debe ganar a Nacional en la quinta jornada. Si consigue ese triunfo y Coquimbo Unido supera a Deportes Tolima, el conjunto crema dependerá de sí mismo: una victoria ante Tolima en la fecha final le daría la clasificación como segundo del grupo.

Las indicaciones de Héctor Cúper a los jugadores de Universitario en entrenamiento en Campo Mar. (Video: Esto Es La U)

En otro escenario, si Universitario vence a Nacional y Tolima iguala con Coquimbo Unido, los ‘cremas’ quedarían a un punto del club colombiano y aún tendrían la chance de superarlo ganando en la última fecha.

Un empate ante Nacional mantendría a Universitario con vida, aunque la clasificación dependería de una combinación favorable: necesitaría ganar en la última fecha y que Coquimbo Unido derrote a Tolima en la quinta jornada.

Si Universitario pierde frente a Nacional, quedará automáticamente sin posibilidades de avanzar a octavos, independientemente de otros resultados. Aunque gane en la última fecha, la desventaja en puntos y la posición en la tabla lo dejarían sin opciones de clasificación.

Tabla de posiciones del Grupo B tras la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026
Tabla de posiciones del Grupo B tras la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo llega Nacional?

Nacional afrontará el duelo ante Universitario tras sumar un importante impulso anímico, luego de vencer 2-1 a Montevideo City Torque en la primera fecha del Torneo Apertura de Uruguay, con goles de Camilo Cándido y Maximiliano Silvera.

Este triunfo, junto al 4-0 conseguido ante Cerro el fin de semana previo, permitió al equipo uruguayo recuperar confianza tras la dura derrota por 3-0 sufrida frente a Deportes Tolima como visitante el pasado 6 de mayo.

La ‘U’ deberá prestar especial atención a los delanteros de Nacional, quienes ya generaron dificultades en el primer enfrentamiento. Aunque el partido terminó 4-2 a favor de los ‘cremas’, la defensa local mostró debilidades ante la movilidad y la potencia de la dupla ofensiva uruguaya.

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