Perú

Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: JNE detalla el formato del debate y los temas que los candidatos abordarán

El debate organizado por el JNE tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos y contará con una dinámica cara a cara

Guardar
Google icon
Un hombre y una mujer se miran fijamente frente al Palacio de Gobierno de Perú, con la bandera peruana y la "S" del versus en rojo entre ellos. Hay guardias.
Los candidatos presidenciales se miran fijamente frente al Palacio de Gobierno en Lima, Perú, con una "S" del versus en color rojo destacando la polarización política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña electoral rumbo a la segunda vuelta ingresará a una etapa decisiva con el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez programado para el próximo 31 de mayo. A pocas días del encuentro, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer cómo se desarrollará la jornada, cuáles serán los temas centrales y cuánto tiempo tendrá cada candidato para presentar sus propuestas.

Según informó RPP, Carlos Vilela, director nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, quien indicó que las agrupaciones políticas participaron en reuniones de coordinación con el organismo electoral para consensuar tanto la metodología como los ejes temáticos del debate.

PUBLICIDAD

Según explicó el funcionario, el intercambio entre ambos candidatos se centrará en asuntos considerados prioritarios para el país, entre ellos la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del sistema democrático y los derechos humanos. También se incluirán bloques relacionados con educación, salud, economía, empleo y reducción de la pobreza.

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE
Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

¿Cuál será el formato del debate?

A diferencia de otros debates electorales, el formato aprobado por el JNE combinará exposiciones individuales con momentos de confrontación directa entre los candidatos. El evento comenzará con una breve presentación inicial en la que cada aspirante contará con un minuto para dirigirse al público.

PUBLICIDAD

Luego de esta primera intervención, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a un panel central donde debatirán cara a cara sobre los temas definidos previamente. En cada bloque temático, ambos dispondrán de tres minutos para exponer sus propuestas y responder a las posiciones de su rival político.

De acuerdo con el citado medio, el esquema también contempla un espacio destinado a preguntas ciudadanas. En esta sección, los candidatos tendrán otros tres minutos para responder consultas vinculadas a las principales preocupaciones de la población. Finalmente, el debate cerrará con un mensaje final de dos minutos por cada postulante.

Dos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, debaten detrás de podios azules con el texto 'DEBATE PRESIDENCIAL'. Banderas peruanas con escudos adornan el fondo.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moderadores y duración estimada

El JNE informó que los periodistas Carlos Villarreal y Angélica Valdés estarán a cargo de moderar el encuentro de los candidatos. Ambos conducirán las intervenciones y velarán por el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada bloque del debate.

Asimismo, se prevé que el debate tenga una duración aproximada de una hora y 40 minutos. El organismo electoral señaló que parte de la estructura utilizada retomará elementos aplicados durante los debates de primera vuelta, aunque se incorporaron ajustes para facilitar una interacción más directa entre los candidatos.

La realización del debate forma parte de las actividades oficiales organizadas por el JNE de cara a la segunda vuelta electoral. El encuentro permitirá que la ciudadanía compare propuestas y posiciones de ambos postulantes antes de acudir a las urnas en los próximos comicios presidenciales.

Podio vacío con micrófono y logo del JNE, frente a la fachada monumental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con banderas de Perú ondeando.
El podio vacío del Jurado Nacional de Elecciones espera en los exteriores de la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo banderas peruanas y un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo participar en la pregunta ciudadana?

Para participar en la pregunta ciudadana del debate presidencial 2026, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial votoinformado.jne.gob.pe, elegir uno de los ejes temáticos propuestos y formular su pregunta mediante un formulario en línea. La plataforma permite enviar propuestas sin necesidad de registro previo ni trámites adicionales, facilitando así el acceso a la mayor cantidad de personas posible. Esta convocatoria está abierta a nivel nacional del 20 al 22 de mayo y se difunde por canales digitales institucionales, además de contar con facilitadores presenciales en regiones con menor acceso a internet.

El proceso busca que las preguntas reflejen las preocupaciones reales de la población, más allá de las agendas de los partidos o los medios. Una vez cerrada la convocatoria, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) seleccionará las preguntas más representativas, que serán incluidas en el debate presidencial. Los temas sugeridos abarcan salud, vivienda, cultura, gobernabilidad, lucha contra la corrupción, empleo, medio ambiente y políticas sociales, aunque los ciudadanos pueden proponer otros tópicos que consideren prioritarios.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriRoberto SánchezDebate presidencialJNEperu-politica

Más Noticias

Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz y elogió su actitud: “Tiene la motivación de una niña de 12 años”

El técnico brasileño destacó el presente de la experimentada atacante y respaldó su presencia en la selección peruana en medio de los cuestionamientos

Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz y elogió su actitud: “Tiene la motivación de una niña de 12 años”

Casos de inflamación intestinal aumentan en jóvenes: estos síntomas podrían confundirse con gastritis, según EsSalud

Especialistas del Hospital Almenara advirtieron que el sangrado al evacuar, las diarreas nocturnas y la pérdida de peso sin causa aparente pueden ser señales de colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn

Casos de inflamación intestinal aumentan en jóvenes: estos síntomas podrían confundirse con gastritis, según EsSalud

Museo Regional de Ica y templos históricos reportan daños debido al sismo de 6.1 mientras continúan inspecciones

El COES Cultura mantiene evaluaciones en Ica, Chincha, Pisco, Nasca y Palpa tras el fuerte movimiento telúrico

Museo Regional de Ica y templos históricos reportan daños debido al sismo de 6.1 mientras continúan inspecciones

El Salón del Queso Peruano reúne a más de 200 expositores y apuesta por la innovación láctea

Cientos de productores y especialistas presentan en Lima las nuevas tendencias del sector quesero, con énfasis en variedades artesanales y experiencias gastronómicas que reflejan la diversidad de la industria

El Salón del Queso Peruano reúne a más de 200 expositores y apuesta por la innovación láctea

Víctor Guzmán avanza a pasos agigantados: disputó su primer partido como titular con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2

Hace cerca de un año, el prometedor delantero peruano reforzó las filas del conjunto que afrontaba la Liga Revelação, pero su crecimiento sustancial lo llevó a las reservas, donde se hace de un lugar

Víctor Guzmán avanza a pasos agigantados: disputó su primer partido como titular con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Cómo será el debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Formato, duración, reglas y temas clave

¿Cómo será el debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Formato, duración, reglas y temas clave

Reportan incidente contra Roberto Sánchez en San Marcos: llegó al campus y alumnos lo expulsaron en medio de toma

Rafael López Aliaga: El jefe del JNE “emborrachó” a los observadores internacionales “con la plata del pueblo”

Juntos por el Perú perderá parte de su financiamiento público tras fallo del JNE: ONPE detectó 17 aportes irregulares

Fiscalía ordena diligencias por 60 días contra Rafael López Aliaga por presunta corrupción y lo cita a declarar el 4 de junio

ENTRETENIMIENTO

Tilsa Lozano destapa en vivo los problemas económicos que le dejó su matrimonio con Jackson Mora: “Nunca firmes un papel”

Tilsa Lozano destapa en vivo los problemas económicos que le dejó su matrimonio con Jackson Mora: “Nunca firmes un papel”

Suheyn Cipriani roba miradas en el Miss Grand International All Stars: pasarela, vestido de gala y entrega de banda

Pamela Franco le lanza nueva indirecta a Karla Tarazona tras recibir carta notarial: "Si se sintió ofendida, qué pena"

Temblor en ‘La Granja VIP’: así reaccionaron los participantes tras el sismo de 6.1 en Ica

Christian Domínguez y Karla Tarazona confirman boda civil con edicto matrimonial: ¿cuándo se casan?

DEPORTES

Sport Boys bajo la lupa: SAFAP denunció cuotas impagas de marzo y abril y solicitó sanciones a la FPF

Sport Boys bajo la lupa: SAFAP denunció cuotas impagas de marzo y abril y solicitó sanciones a la FPF

El sorpresivo primer once de Héctor Cúper para su debut como DT en Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026

Antonio Rizola defendió la convocatoria de Karla Ortiz y elogió su actitud: “Tiene la motivación de una niña de 12 años”

Víctor Guzmán avanza a pasos agigantados: disputó su primer partido como titular con Sporting Lisboa B en la Liga Portugal 2

Circolo sorprende con nuevo fichaje: armadora peruana regresa de Europa para reforzar el equipo