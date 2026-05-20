Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez: JNE detalla el formato del debate y los temas que los candidatos abordarán

Los candidatos presidenciales se miran fijamente frente al Palacio de Gobierno en Lima, Perú, con una "S" del versus en color rojo destacando la polarización política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La campaña electoral rumbo a la segunda vuelta ingresará a una etapa decisiva con el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez programado para el próximo 31 de mayo. A pocas días del encuentro, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer cómo se desarrollará la jornada, cuáles serán los temas centrales y cuánto tiempo tendrá cada candidato para presentar sus propuestas.

Según informó RPP, Carlos Vilela, director nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del JNE, quien indicó que las agrupaciones políticas participaron en reuniones de coordinación con el organismo electoral para consensuar tanto la metodología como los ejes temáticos del debate.

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Según explicó el funcionario, el intercambio entre ambos candidatos se centrará en asuntos considerados prioritarios para el país, entre ellos la seguridad ciudadana, el fortalecimiento del sistema democrático y los derechos humanos. También se incluirán bloques relacionados con educación, salud, economía, empleo y reducción de la pobreza.

Roberto Burneo fue elegido presidente del JNE para el periodo 2024-2028. Foto: JNE

¿Cuál será el formato del debate?

A diferencia de otros debates electorales, el formato aprobado por el JNE combinará exposiciones individuales con momentos de confrontación directa entre los candidatos. El evento comenzará con una breve presentación inicial en la que cada aspirante contará con un minuto para dirigirse al público.

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Luego de esta primera intervención, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a un panel central donde debatirán cara a cara sobre los temas definidos previamente. En cada bloque temático, ambos dispondrán de tres minutos para exponer sus propuestas y responder a las posiciones de su rival político.

De acuerdo con el citado medio, el esquema también contempla un espacio destinado a preguntas ciudadanas. En esta sección, los candidatos tendrán otros tres minutos para responder consultas vinculadas a las principales preocupaciones de la población. Finalmente, el debate cerrará con un mensaje final de dos minutos por cada postulante.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moderadores y duración estimada

El JNE informó que los periodistas Carlos Villarreal y Angélica Valdés estarán a cargo de moderar el encuentro de los candidatos. Ambos conducirán las intervenciones y velarán por el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada bloque del debate.

Asimismo, se prevé que el debate tenga una duración aproximada de una hora y 40 minutos. El organismo electoral señaló que parte de la estructura utilizada retomará elementos aplicados durante los debates de primera vuelta, aunque se incorporaron ajustes para facilitar una interacción más directa entre los candidatos.

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La realización del debate forma parte de las actividades oficiales organizadas por el JNE de cara a la segunda vuelta electoral. El encuentro permitirá que la ciudadanía compare propuestas y posiciones de ambos postulantes antes de acudir a las urnas en los próximos comicios presidenciales.

El podio vacío del Jurado Nacional de Elecciones espera en los exteriores de la histórica Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bajo banderas peruanas y un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo participar en la pregunta ciudadana?

Para participar en la pregunta ciudadana del debate presidencial 2026, los ciudadanos deben ingresar al portal oficial votoinformado.jne.gob.pe, elegir uno de los ejes temáticos propuestos y formular su pregunta mediante un formulario en línea. La plataforma permite enviar propuestas sin necesidad de registro previo ni trámites adicionales, facilitando así el acceso a la mayor cantidad de personas posible. Esta convocatoria está abierta a nivel nacional del 20 al 22 de mayo y se difunde por canales digitales institucionales, además de contar con facilitadores presenciales en regiones con menor acceso a internet.

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El proceso busca que las preguntas reflejen las preocupaciones reales de la población, más allá de las agendas de los partidos o los medios. Una vez cerrada la convocatoria, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) seleccionará las preguntas más representativas, que serán incluidas en el debate presidencial. Los temas sugeridos abarcan salud, vivienda, cultura, gobernabilidad, lucha contra la corrupción, empleo, medio ambiente y políticas sociales, aunque los ciudadanos pueden proponer otros tópicos que consideren prioritarios.