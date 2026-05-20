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Ed Sheeran en Perú 2026: horarios, apertura de puertas, accesos y más detalles de su concierto en el Estadio Nacional

El cantante británico cantará en Perú tras casi una década. Conoce la lista de canciones, el cronograma oficial y las puertas habilitadas para el esperado concierto de este miércoles 20 de mayo.

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Ed Sheeran cantará este 20 de mayo en el Estadio Nacional.
Ed Sheeran cantará este 20 de mayo en el Estadio Nacional.

Ed Sheeran regresa a Lima tras casi una década para ofrecer un concierto en el Estadio Nacional este miércoles 20 de mayo de 2026, evento que ha generado gran expectativa entre sus seguidores peruanos. La visita del cantante británico de 35 años marca su reencuentro con el público local luego de nueve años, en una jornada que promete uno de los espectáculos internacionales más destacados de la temporada.

El artista compartió su entusiasmo por volver al país, recordando su anterior paso por Perú. “La última vez vine con mi esposa, escalamos Machu Picchu, la pasamos maravilloso, tomamos pisco sours y no puedo esperar para volver a Perú”, expresó Sheeran en un video difundido por la productora del evento. Las declaraciones refuerzan el vínculo que el músico mantiene con sus fanáticos peruanos y anticipan una noche especial en el coloso de José Díaz.

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¿A qué hora empieza el concierto de Ed Sheeran?

Los organizadores del concierto detallaron que el evento comenzará a las 8.45 p. m., aunque las puertas del estadio se habilitarán desde temprano para facilitar el ingreso y evitar aglomeraciones. La boletería de Ticketmaster estará operativa desde las 4.00 p. m., mientras que la apertura de puertas está programada para las 5.00 p. m. El espectáculo contará con la participación de Christian Meier como artista invitado, quien abrirá la jornada musical a partir de las 7.45 p. m.

Una de las novedades técnicas más esperadas del concierto es la incorporación de un Escenario B de formato 360°, conectado con una pasarela especial que permitirá a Ed Sheeran acercarse a diferentes sectores del estadio. La disposición escénica busca mejorar la experiencia de los asistentes y ampliar la interacción con el público.

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Ed Sheeran sorprende en Lima con doble escenario y pantallas gigantes.
Ed Sheeran sorprende en Lima con doble escenario y pantallas gigantes.

Setlist

Respecto a la lista de canciones, la organización compartió el posible setlist que interpretará el músico durante su presentación en Lima. Entre los temas más esperados figuran éxitos internacionales como 'Perfect‘ y 'Shape of You‘, 'Photograph‘.

  1. ‘Perfect’
  2. ‘Shape of You’
  3. ‘Photograph’
  4. ‘Thinking Out Loud’
  5. ‘Castle on the Hill’
  6. ‘Shivers’
  7. ‘Bad Habits’
  8. ‘Eyes Closed’
  9. ‘The A Team’
  10. ‘Sing’
  11. ‘Happier’
  12. ‘Galway Girl’
  13. ‘Dive’
  14. ‘Afterglow’
  15. ‘Give Me Love’

La selección de temas incluye tanto clásicos de su discografía como sencillos recientes, en una propuesta que cubre todas las etapas de su carrera.

Accesos

La logística del evento contempla un despliegue especial para facilitar el ingreso y la movilidad de los miles de asistentes esperados. Los accesos oficiales para el concierto de Ed Sheeran en el Estadio Nacional se distribuirán de la siguiente manera:

  • Campo A izquierda: puerta 27
  • Campo A derecha: puerta 34
  • Campo B: puerta 9
  • Oriente: Av. Paseo de la República – puertas 19, 20, 21, 24, 25 y 26
  • Occidente: José Díaz – puertas 1, 2, 3, 6, 7 y 8
  • Norte: José Díaz – puertas 10, 11, 12, 15, 16 y 17

Recomendaciones

Los organizadores recomendaron a los asistentes llegar con anticipación y prestar atención a la señalización para agilizar el ingreso. Es importante respetar los horarios y las indicaciones del personal de seguridad para garantizar una jornada ordenada y segura. Además, de portar la entrada digital o física y un documento de identidad para evitar contratiempos en los controles.

La presentación de Ed Sheeran en Lima forma parte de una gira internacional que incluye paradas en distintos países de la región. El artista manifestó su satisfacción por reencontrarse con el público sudamericano y adelantó que el repertorio del concierto busca complacer tanto a los seguidores de siempre como a quienes lo escuchan por primera vez.

El regreso de Ed Sheeran a Perú representa uno de los hitos musicales del año. El despliegue técnico, la selección de canciones y la disposición de los accesos buscan ofrecer una experiencia memorable a quienes asistan al Estadio Nacional la noche del miércoles 20 de mayo.

Ed Sheeran cantará en el Estadio Nacional. REUTERS/Kylie Cooper
Ed Sheeran cantará en el Estadio Nacional. REUTERS/Kylie Cooper

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