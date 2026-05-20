Segunda vuelta: Cancillería habilitará locales en seis países de Medio Oriente para elegir al próximo presidente del Perú

Autoridades de la ONPE supervisan la llegada y el escrutinio de los primeros votos y actas de peruanos residentes en el extranjero, crucial para las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Composición: Infobae Perú / Cancillería)

El Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.) confirmó la habilitación de locales de votación en seis países de Medio Oriente para la segunda vuelta presidencial de este 7 de junio.

La medida permitirá que los peruanos residentes en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Kuwait y Qatar acudan a las urnas en siete centros habilitados por la Cancillería. Esta acción forma parte de la estrategia para consolidar la tendencia al alza de la participación de la comunidad peruana en el exterior.

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El ministerio detalló que, para esta segunda vuelta, diecinueve centros de votación fueron cambiados, alcanzando un total de 218 locales en el extranjero. Los ciudadanos pueden consultar el local asignado a través del portal institucional www.tuvotocruzafronteras.gob.pe. El anuncio fue respaldado por declaraciones del canciller Carlos Pareja Ríos, quien insistió en la importancia de organizarse para garantizar una jornada ordenada y participativa.

La primera vuelta electoral de este año mostró un repunte histórico en la participación de peruanos fuera del país. Más de 411 mil connacionales acudieron a votar, lo que representa un 33,9 % de los electores habilitados en el extranjero.

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En comparación, durante los comicios de 2021 solo el 22,8 % acudió a sufragar. El aumento se reflejó en América, Europa, Asia y África. América, donde reside la mayor parte de la diáspora peruana, elevó su participación al 30,3 %, mientras que en Europa el índice alcanzó el 41,7 %.

Así transcurrió la votación en Ginebra, Suiza, el pasado domingo 12 de abril en el marco de las Elecciones 2026 de Perú

Logística, desafíos y proyecciones para la segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra en plena organización de la logística para el envío de material electoral a los consulados de los cinco continentes.

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El voto en el extranjero representa a más de 1,2 millones de ciudadanos, lo que equivale al 4,4 % del padrón nacional. En los últimos procesos, la incidencia de esta votación fue determinante, ya que los resultados finales se definieron con el escrutinio de las actas del exterior.

En la primera vuelta, el ausentismo fue alto, con solo uno de cada cuatro electores acudiendo a votar. De 1.192.224 peruanos inscritos, 411.077 participaron, mientras que 74.792 votos resultaron en blanco y 28.323 nulos. El candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, obtuvo el 24,9 % de los votos emitidos en el exterior, seguido por Keiko Fujimori con el 17 % y Carlos Álvarez con el 11,8 %.

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La Cancillería aseguró que los problemas logísticos que complicaron la primera vuelta quedaron resueltos para esta segunda etapa. La coordinación entre la ONPE y el Ministerio de Relaciones Exteriores permitió reservar con anticipación los espacios de votación, evitando cambios de última hora.

“La segunda vuelta va a ser pronto, que acudan los miembros de mesa y que acudan también la mayor cantidad de peruanos; que se organicen en grupos, muchos de ellos viven lejos de la circunscripción que les toca votar”, solicitó el canciller Pareja.

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Las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos habilitados para que organicen su traslado y consulten con anticipación su centro de votación. El esfuerzo logístico busca asegurar una participación histórica de la comunidad peruana en el exterior el próximo 7 de junio.