¿Cómo será el debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Formato, duración, reglas y temas clave

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez participan activamente en el debate presidencial de cara a la segunda vuelta de las Elecciones Presidenciales de 2026 en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de Elecciones 2026 entra en una etapa decisiva. A menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó cómo será el esperado debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, un encuentro que buscará exponer las principales propuestas de gobierno de ambos candidatos en horario estelar y frente a millones de peruanos.

El intercambio de ideas se realizará el domingo 31 de mayo desde las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, y tendrá una dinámica distinta a la utilizada en anteriores procesos electorales. Según informó el organismo electoral, el formato combinará exposiciones individuales, preguntas ciudadanas y momentos de diálogo directo entre los postulantes, con el objetivo de generar una discusión más fluida sobre temas clave para el país.

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¿Cómo será el formato del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Un montaje fotográfico muestra en primer plano los ojos de la política Keiko Fujimori y el exministro Roberto Sánchez, superpuestos en un estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela, explicó que el debate presidencial utilizará una “metodología mixta”, un esquema que incluirá tanto tiempos asignados para las exposiciones como espacios de interacción entre ambos candidatos.

La estructura comenzará con una presentación inicial de un minuto por cada aspirante presidencial. Luego, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a un panel cara a cara para desarrollar los cuatro ejes temáticos definidos previamente por las organizaciones políticas y el organismo electoral.

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Los temas que formarán parte del debate son:

Seguridad Ciudadana

Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos

Educación y Salud

Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza

De acuerdo con el JNE, cada bloque iniciará con una pregunta ciudadana vinculada al tema correspondiente. A partir de ello, ambos candidatos tendrán un “bolsón de tiempo” de tres minutos para responder y presentar sus propuestas.

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La mecánica se repetirá en cada uno de los cuatro bloques temáticos. Además, el formato contempla momentos de interacción entre los postulantes, lo que permitiría réplicas, contrastes y respuestas directas entre ambos equipos políticos durante el desarrollo del encuentro.

El debate cerrará con un mensaje final de dos minutos por candidato dirigido a los electores, en la recta final de la campaña rumbo a la segunda vuelta presidencial.

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Según detalló Vilela, la duración estimada del evento será de aproximadamente una hora y cuarenta minutos. El objetivo, indicó, es que la ciudadanía pueda conocer con mayor profundidad las propuestas técnicas y políticas de ambas agrupaciones antes de acudir a las urnas.

La conducción estará a cargo de los periodistas Angélica Valdéz y Carlos Villarreal, quienes asumirán el rol de moderadores durante toda la jornada electoral televisada.

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Preguntas ciudadanas, debate técnico y los detalles previos al 31 de mayo

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) invita a la ciudadanía a enviar propuestas de temas y preguntas para el debate presidencial de la segunda vuelta de 2026, promoviendo la participación informada. (JNE)

El anuncio del formato se produce días después de que el presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmara oficialmente la realización de dos debates en esta segunda vuelta electoral de 2026: uno técnico y otro presidencial.

El primero se llevará a cabo el domingo 24 de mayo y reunirá a los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. Este encuentro se desarrollará en jirón Nazca, en el distrito de Jesús María.

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Una semana después será el turno del debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en el Centro de Convenciones de Lima, escenario que ya ha sido utilizado en anteriores eventos electorales organizados por el sistema electoral peruano.

Aunque las fechas y sedes ya fueron definidas, el JNE señaló que las conversaciones con ambas organizaciones políticas continuaron en los últimos días para cerrar detalles relacionados con la metodología y otros aspectos logísticos.

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En paralelo, el organismo electoral anunció el lanzamiento de la campaña “Participa y decide”, una iniciativa que buscará involucrar directamente a la ciudadanía en el debate presidencial.

Desde este miércoles 20 de mayo, los ciudadanos podrán enviar preguntas dirigidas a los candidatos presidenciales. Estas deberán estar relacionadas con los cuatro ejes temáticos aprobados para el debate y, según explicó el JNE, se seleccionará una pregunta por cada bloque.

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La intención de esta dinámica es que las preocupaciones de la población tengan un espacio dentro del principal encuentro político previo a la segunda vuelta electoral.

El debate presidencial se desarrollará en un contexto de alta expectativa política tras los resultados oficiales de la primera vuelta. Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, buscarán convencer al electorado indeciso en uno de los momentos más importantes de la campaña.

En los últimos días, ambos postulantes también han adelantado algunas posiciones sobre el proceso electoral. Mientras Fujimori solicitó reforzar la presencia de personeros y observadores internacionales para garantizar la transparencia de los comicios, Sánchez planteó incluso la posibilidad de organizar debates descentralizados en otras regiones del país.

Con el formato ya definido y las fechas confirmadas, el debate presidencial del 31 de mayo se perfila como uno de los eventos políticos más importantes de las Elecciones 2026 y una de las últimas oportunidades para que los candidatos expongan directamente sus propuestas ante millones de peruanos.