Senamhi lanza alerta por posible Mega Niño en Perú: Loreto sufriría una sequía extrema y caída histórica de ríos

Composición: Infobae Perú

La región Loreto podría enfrentar una nueva sequía extrema en los próximos meses. El Senamhi advirtió que el posible desarrollo de un Mega Niño provocaría una fuerte reducción de lluvias en la Amazonía peruana, afectando el nivel de los ríos, el transporte fluvial y el abastecimiento de productos en distintas localidades de la selva.

La alerta fue lanzada por el jefe del Senamhi en Loreto, el ingeniero Marco Paredes, quien explicó que actualmente se registra un calentamiento anómalo en el Pacífico ecuatorial frente a las costas de Perú y Ecuador, una condición asociada históricamente al fenómeno de El Niño. Según indicó, si el evento climático alcanza gran intensidad, podría generar un escenario similar o incluso más severo que el ocurrido entre 1997 y 1998, considerado uno de los más destructivos de las últimas décadas.

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Senamhi alerta que un Mega Niño podría agravar la crisis hídrica en Loreto

Las sequías siguen afectando las embarcaciones en el río Amazonas, en Loreto - crédito Andina

En conversación con la agencia Andina, Paredes precisó que el fenómeno en evaluación no debe confundirse con el llamado Niño Costero, ya que tendría un impacto mucho más amplio a nivel climático. Mientras en la costa peruana suele ocasionar lluvias intensas e inundaciones, en la Amazonía ocurre el efecto contrario: disminución significativa de precipitaciones y períodos prolongados de sequía.

“En la selva el problema es la falta de lluvias. Eso genera sequías severas, descenso de los ríos y problemas directos para la población”, advirtió el especialista al explicar las consecuencias que podría traer el fenómeno en la región amazónica.

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La preocupación crece debido a que Loreto todavía enfrenta las secuelas de la sequía registrada entre 2023 y 2024, considerada una de las más intensas de los últimos 40 años. Durante ese periodo, varias embarcaciones quedaron varadas por el bajo caudal de los ríos y numerosas comunidades ribereñas tuvieron dificultades para acceder a alimentos, combustible y otros productos básicos.

Según los modelos climáticos, el posible Mega Niño alcanzaría su mayor intensidad entre septiembre y noviembre, meses en los que además los ríos amazónicos atraviesan naturalmente la temporada de vaciante. De concretarse este escenario, el descenso de los caudales podría acelerarse y afectar aún más las actividades comerciales y el transporte en la selva peruana.

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El representante del Senamhi también advirtió que el impacto económico no quedaría limitado a la Amazonía. Explicó que la costa peruana podría sufrir inundaciones y alteraciones climáticas que terminarían afectando la producción agrícola y las cadenas de abastecimiento a nivel nacional.

Esta situación podría generar incremento en el precio de alimentos, dificultades en el transporte de productos y complicaciones logísticas tanto en la costa como en la selva. Por ello, el especialista exhortó a las autoridades nacionales, regionales y locales a iniciar medidas preventivas y planes de contingencia frente a un fenómeno que ya empieza a generar preocupación en distintos sectores.

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“Tenemos lecciones aprendidas de la última sequía. Debemos articular acciones para disminuir los impactos de este fenómeno que sí o sí se va a presentar; lo que aún se evalúa es la intensidad con la que llegará”, sostuvo Marco Paredes.

Invierno 2026 en Perú sería más cálido de lo habitual por efecto de El Niño Costero

Las autoridades advierten sobre la prolongación del Niño Costero hasta finales de año. Este evento climático genera fuertes precipitaciones en Tumbes, Piura y Lambayeque, y podría provocar un otoño e invierno más cálido de lo normal en la franja costera del país.

Mientras en la Amazonía crece la preocupación por una eventual sequía severa, especialistas también advierten cambios importantes en el clima de la costa peruana. De acuerdo con proyecciones del Senamhi y del Enfen, el invierno de 2026 tendría temperaturas por encima de lo habitual debido a la permanencia del Niño Costero, fenómeno que seguiría activo hasta inicios de 2027 y modificaría las condiciones típicas de la estación fría.

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Las estimaciones indican que el mayor impacto se sentiría en la zona norte del país. Regiones como Tumbes, Piura y parte de Lambayeque presentarían incrementos térmicos más marcados, luego de reportarse anomalías de entre 3 y 4 grados Celsius por encima de lo normal. En algunos casos, incluso se han registrado máximas inusuales para la temporada, como temperaturas cercanas a los 37 °C en Tumbes, asociadas al calentamiento del mar frente a la costa peruana.

En Lima, los efectos también empezarían a reflejarse en la rutina diaria. Especialistas sostienen que las temperaturas nocturnas ya se encuentran alrededor de tres grados sobre el promedio histórico, con noches más cálidas, sensación de bochorno y mayor presencia de brillo solar durante el día. Este escenario podría dar paso a un “invierno atenuado”, con jornadas menos frías que las acostumbradas y cambios en hábitos cotidianos, desde el uso de ropa ligera hasta una menor persistencia del frío en varios distritos de la capital.

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