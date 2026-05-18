Perú

Roberto Sánchez anuncia a Pedro Francke, Manuel Rodríguez Cuadros y José Domingo Pérez como integrantes de su equipo técnico

El candidato de Juntos por el Perú presentó al exministro de Pedro Castillo como responsable de la coordinación económica de su equipo. Además, participó en una actividad junto al excanciller y al exfiscal

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Pedro Francke, exministro de Economía de Pedro Castillo, encabezará el equipo económico de Roberto Sánchez
Pedro Francke, exministro de Economía de Pedro Castillo, encabezará el equipo económico de Roberto Sánchez

El candidato de Juntos Por el Perú (JPP), Roberto Sánchez, anunció este lunes que Pedro Francke, exministro de Economía del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), encabezará su equipo económico de cara a la segunda vuelta presidencial en la que se enfrentará a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Al cabo de una reunión con varios colaboradores en Lima, el aspirante presidencial declaró a la prensa que “Pedro Francke está asumiendo la coordinación del equipo económico” de su plan de gobierno.

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Agregó que habían evaluado y que están en capacidad de sustentar la viabilidad técnica, factibilidad económica y presupuestaria “para subir la remuneración mínima vital a 1.500 soles”, un incremento de unos 100 dólares dado que actualmente el salario mínimo equivale a 1.130 soles.

“Necesitamos una economía grande, social, de mercado, no de oligopolios, somos un gobierno popular, que quiere democratizar la economía”, expresó.

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Roberto Sánchez Foto: ANGELA PONCE (AP) vía REUTERS
Sánchez anunció la propuesta de elevar la remuneración mínima vital a 1.500 soles, asegurando la viabilidad técnica y económica de la medida

Paralelamente, Sánchez informó sobre la incorporación a su equipo del exministro de Relaciones Exteriores, Manuel Rodríguez Cuadros, quien participó en la actividad junto al exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, propuesto para ocupar el Ministerio de Justicia en caso de que JPP alcance la Presidencia.

Francke, quien ha sido consultor del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), planteó reducir los beneficios tributarios de algunos sectores económicos y elevar la recaudación fiscal durante su periodo en el gobierno de Castillo, cuya gestión terminó en 2022 con un fallido intento de golpe de Estado.

Rodríguez Cuadros, por su parte, se desempeñó como canciller durante el gobierno del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y posteriormente fue embajador en Bolivia en el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) y representante permanente del Perú ante la Unesco nombrado en la gestión del exmandatario Ollanta Humala (2011-2016).

La segunda vuelta está convocada para el 7 de junio y será una suerte de reedición de los últimos comicios de 2021, al enfrentar a Fujimori, la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), quien perdió en la segunda vuelta las tres últimas elecciones; y a Sánchez, que compite en nombre de Castillo.

Tras su salida intempestiva de la Fiscalía, José Domingo Pérez asumió la defensa de Pedro Castillo. Foto: X Roberto Sánchez
El equipo de Sánchez incluye también al exministro de Relaciones Exteriores, Manuel Rodríguez Cuadros, y al exfiscal anticorrupción José Domingo Pérez, propuesto para el Ministerio de Justicia

Otra carta en el equipo

En abril pasado, Pérez asumió la defensa del exjefe de Estado, condenado a más de 11 años 5 meses de cárcel por un intento de golpe de Estado en diciembre de 2022, y posteriormente se adhirió a la campaña del candidato.

“Es por eso que asumo esta defensa con el objetivo de buscar la libertad del presidente Pedro Castillo. Haremos la resistencia legal para lograrlo desde el ámbito judicial. Por ello, llevo el mensaje: es un presidente secuestrado camino a su libertad”, sostuvo.

El letrado añadió que él también es “víctima de toda la mafia que gobierna las instituciones” de su país y por ese motivo ya está ejerciendo su profesión.

El ahora exfiscal mantuvo durante los últimos meses enfrentamientos públicos con representantes de la JNJ y también con el jefe del Ministerio Público, Tomás Gálvez, luego de que este decidiera eliminar los equipos del Ministerio Público especializados en lucha contra la corrupción y violaciones a los derechos humanos.

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