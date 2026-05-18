Álbum Panini del Mundial 2026: precios oficiales, dónde comprarlo y todo lo que debes saber

El álbum oficial de figuritas Panini FIFA World Cup 2026, junto con numerosos sobres y figuritas sueltas, se exhiben en una mesa de madera, listos para coleccionistas. (Redes sociales)

“La Copa Mundial de fútbol no empieza en la cancha, empieza en nuestras manos”. Con esa frase, Panini anunció el lanzamiento en Perú del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la colección más ambiciosa en la historia del torneo. Disponible desde el pasado 5 de mayo de 2026, esta edición llega con novedades que la convierten en la más grande, compleja y cara que los coleccionistas peruanos hayan enfrentado.

Precios oficiales del álbum Panini Mundial 2026 en Perú

Los precios confirmados para el mercado peruano son los siguientes:

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Sobre con 7 figuritas: S/ 4,20

Álbum tapa blanda: S/ 9,90

Álbum tapa dura (colección): S/ 49,90

Álbum tapa dura Gold: S/ 99,90

Paquetón (caja con 104 sobres): S/ 420,00

La versión básica de tapa blanda es accesible para la mayoría de los bolsillos, mientras que el álbum tapa dura Gold representa una novedad absoluta en el mercado peruano: una edición ultra limitada pensada para coleccionistas avanzados que nunca antes había sido comercializada en el país. El paquetón de 104 sobres, por su parte, es la opción preferida por quienes buscan avanzar rápidamente en la colección y reducir el costo por figurita.

El álbum oficial y un paquetón de figuritas Panini del Mundial 2026 se exhiben, generando expectativa para su inminente venta en Perú. (Redes sociales)

¿Por qué esta edición es la más grande de la historia?

El Mundial 2026 rompe todos los récords de formato: será el primer torneo con 48 selecciones participantes y el primero organizado por tres países sede simultáneamente: Estados Unidos, Canadá y México. Para reflejar esa magnitud, el álbum Panini cuenta con 112 páginas y 980 figuritas en total, lo que lo convierte en la colección más extensa jamás producida para un Mundial.

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Completar el álbum al 100% representa un desafío mayor que en ediciones anteriores. Con 980 láminas necesarias y la probabilidad estadística de obtener repetidas al abrir sobres, los expertos calculan que un coleccionista promedio necesitaría abrir entre 800 y 1.000 sobres para completar la colección sin intercambios, lo que equivale a una inversión de entre S/ 3.360 y S/ 4.200 solo en sobres.

La esperada colección Panini del Mundial FIFA 2026 ya está disponible, invitando a aficionados a vivir la emoción del fútbol a través de sus figuritas y álbum oficial. (Redes sociales)

Los stickers especiales: la caza del tesoro del Mundial 2026

Una de las novedades más comentadas de esta edición es el regreso de los stickers extra, figuritas especiales insertadas de forma aleatoria en los sobres. Para el Mundial 2026, habrá 20 stickers únicos de jugadores en acción, disponibles en cuatro variantes de color, lo que multiplica la dificultad de encontrarlos y dispara su valor en el mercado de intercambio.

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Las figuritas más difíciles y cotizadas de esta edición son:

Estampa “00” de Panini: La más escasa de toda la colección. No aparece en todos los sobres y su precio en el mercado de reventa es el más elevado.

Escudo metalizado de Argentina: Muy buscado por la afición argentina y su baja tasa de aparición.

Estrellas mundiales: Cristiano Ronaldo , Kylian Mbappé y Erling Haaland encabezan la lista de figuritas más demandadas y difíciles de intercambiar.

Láminas doradas de jugadores insignia: Reportadas con bajísima tasa de aparición en varios mercados de la región.

Figuritas de Raphinha y otras variantes extra: Coleccionistas de distintos países han confirmado su escasez en los primeros lotes.

El esperado Álbum Panini FIFA World Cup 2026, con sus figuritas y paquetones, ya está disponible, generando gran expectativa entre los coleccionistas. (Redes sociales)

Dónde comprar el álbum Panini en Perú

El álbum oficial está disponible en una amplia red de distribuidores autorizados en todo el país. Los puntos de venta incluyen:

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Supermercados y retail: Wong, Tottus, Metro, Plaza Vea y Vivanda.

Tiendas por departamento: Falabella, Ripley y Tai Loy.

Tiendas de conveniencia y grifos: Tambo, Oxxo, Listo y Repsol.

Plataformas digitales y delivery: Rappi, Pedidos Ya y el portal oficial de Panini.

Distribuidoras autorizadas: Líbero, Apuesta Total, Ava Point, Berlín, Pruni, Aral y Dragonay.

Oscar Pizarro, gerente general de Tai Loy, distribuidor principal del álbum en Perú, destacó el valor de la tradición: “El álbum Panini sigue siendo una tradición que une generaciones. En un mundo dominado por pantallas y contenido digital, abrir sobres, pegar figuritas e intercambiarlas con amigos sigue siendo una experiencia que conecta a familias y fanáticos del fútbol”.

El esperado álbum de figuritas Panini del Mundial 2026 ya está disponible, invitando a los aficionados a completar su colección con las estrellas del fútbol global. (Redes sociales)

Estrategias para completar el álbum sin gastar de más

Dado el tamaño de la colección y el costo acumulado que implica completarla solo con sobres, los coleccionistas experimentados recomiendan las siguientes estrategias:

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Organizar grupos de intercambio. Reunirse con amigos, familiares o compañeros de trabajo para intercambiar repetidas es la forma más eficiente de avanzar sin incrementar el gasto. Las comunidades de coleccionistas en redes sociales y foros locales facilitan estos intercambios.

Aprovechar el paquetón de 104 sobres. A S/ 420, el costo por sobre es idéntico al unitario, pero la compra en bloque permite organizar mejor los intercambios y reduce los viajes a los puntos de venta.

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Monitorear el mercado secundario. Plataformas como Facebook Marketplace y grupos de WhatsApp especializados permiten comprar figuritas específicas a precios razonables, especialmente en la recta final de la colección.

Registrar el álbum en la plataforma digital de Panini. La app oficial permite gestionar la colección, identificar faltantes y conectar con otros coleccionistas para intercambios verificados.

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Datos clave del álbum Panini Mundial 2026

Fecha de lanzamiento en Perú: 5 de mayo de 2026.

Total de figuritas: 980.

Páginas del álbum: 112.

Stickers especiales: 20 diseños únicos en cuatro variantes de color.

Selecciones incluidas: 48.

Sede del torneo: Estados Unidos, Canadá y México.

Distribución: más de 20 cadenas autorizadas en Lima y regiones.