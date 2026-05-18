El lado más profesional de Hernán Barcos: horas después de anotarle a Sporting Cristal viajó con FC Cajamarca a Bambamarca para golear en amistoso

Hernán Barcos, capitán y goleador de FC Cajamarca. - Crédito: Difusión

El profesionalismo de Hernán Barcos no tiene límites. Aunque es consciente que su etapa en FC Cajamarca puede acabar abruptamente a mitad de año, por cuestiones meramente institucionales, sigue firme en las planificaciones deportivas como el eje principal de un plantel que ha comenzado a levantar vuelo en la Liga 1 2026.

Aprovechando esa buena dinámica de equipo, la entidad ‘azul y oro’ planificó un encuentro de exhibición en el interior de la región cerca de 48 horas después de haber sacado un triunfo notable sobre Sporting Cristal, en el estadio Héroes de San Ramón. Lejos de acusar cansancio, el ‘Pirata’ se unió a la expedición del último fin de semana.

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Hernán Barcos lleva diez goles anotados con FC Cajamarca. - Crédito: Samyr Flores

La localidad que acogió el amistoso fue Bambamarca y para llegar hasta ahí toda la plantilla se desplazó por la vía terrestre durante tres horas y media. Una vez que llegaron al estadio Municipal del Frutillo, todos los integrantes de FC Cajamarca realizaron los trabajos precompetitivos con miras al lance frente a Cultural Volante.

Comprendiendo que el grueso de los titulares realizó un gran esfuerzo en el juego del Apertura 2026, el entrenador Celso Ayala dispuso una oncena alternativa, compuesta por aquellos que no suelen ser considerados en las partidas. Así pues, Hernán Barcos atestiguó las acciones desde la banca de suplentes.

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El 'Pirata' entró de cambio y en su primera incursión en ataque abrió la cuenta. | VIDEO: DyJ Sports

Resolutivo

A FC Cajamarca se le complicó el enfrentamiento. Tal vez emplear de lleno una oncena alterna, con cierta salvedad en su composición como por ejemplo la presencia de Pablo Lavandeira, costó más de la cuenta. De ahí que el CT de Ayala decidiera echar mano de los más experimentados, entre ellos el ‘Pirata’

Y no bien hizo acto de presencia en el descuidado escenario cajamarquino, cuyo maltrato del campo era más que elocuente, Hernán Barcos revolucionó el trámite con un certero golpeo de cabeza, en la zona de castigo, tras un excelso servicio de Pablo Lavandeira.

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Hernán Barcos se puso al hombro a FC Cajamarca sacándolo de un embrollo ante FBC Melgar. - Crédito: Liga 1

Y no conforme con ello, HB9 se vistió de asistente al sacarse de encima a dos oponentes, con un giro sobre su propio eje, para habilitar a Said Peralta, quien sentenció el choque con el 2-0 definitivo.

Así las cosas, Barcos contabiliza la suma nada despreciable de 10 goles en total vistiendo la indumentaria de FC Cajamarca, 9 de ellos en la Liga 1 2026 y 1 en el envite amistoso celebrado en Hualgayoc.

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El 'Pirata' revolucionó el amistoso entrando de cambio. Registró un gol y una asistencia. | VIDEO: DyJ Sports

Futuro

La permanencia de Hernán Barcos en FC Cajamarca se encuentra en duda debido a las dificultades económicas que atraviesa la institución, situación que pone en riesgo la continuidad de los jugadores de mayor jerarquía dentro del plantel. La directiva considera inviable sostener los contratos más altos ante el escenario financiero adverso, lo que incrementa la probabilidad de que el goleador argentino abandone el club en el corto plazo.

El propio Barcos no manifiesta preocupación por su futuro profesional, confiando en que su rendimiento actual es suficiente respaldo de su vigencia en el fútbol peruano. De acuerdo con lo recogido, el atacante ha comenzado a recibir propuestas de otros equipos de Perú interesados en sumarlo a sus filas, lo que refuerza la idea de que su salida de FC Cajamarca podría concretarse pronto.

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Hernán Barcos en sus tres facetas goleadoras en la jornada inolvidable ante FBC Melgar. - Crédito: FC Cajamarca

Entre los clubes que siguen de cerca la situación contractual de Barcos se encuentran Universidad San Martín y U. César Vallejo. Ambas instituciones aguardan a que el delantero obtenga la desvinculación formal de FC Cajamarca para avanzar en una posible incorporación.

A sus 42 años, el ‘Pirata’ mantiene un momento deportivo destacado, superando las expectativas asociadas a su edad. Pese a que la longevidad suele considerarse un factor limitante, Barcos mantiene como prioridad continuar en actividad, enfocado en prolongar su carrera y seguir sumando goles en el fútbol peruano.

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