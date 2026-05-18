La dos bajas que sufrió Los Chankas para el partido contra Alianza Lima por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1

El equipo de Andahuaylas enfrenta a Alianza Lima en Lima sin Jorge Palomino ni Carlos Pimienta, ausentes por sanción, en un duelo directo por el liderato del Torneo Apertura 2026 programado para este sábado en Matute (Los Chankas)

Los Chankas encararán uno de los partidos más exigentes de su campaña con una plantilla reducida en dos puestos clave. El equipo de Andahuaylas visitará a Alianza Lima por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026 con la obligación de sostener sus aspiraciones en la competencia, aunque no podrá contar con Jorge Palomino ni con Carlos Pimienta.

Ambos futbolistas quedaron inhabilitados tras el reciente compromiso ante Deportivo Moquegua, en un contexto que obliga al entrenador Walter Paolella a reorganizar la formación para presentarse en La Victoria con una estructura competitiva. El cuadro andahuaylino llega después de cortar una racha adversa, pero el costo disciplinario alteró su panorama para una jornada determinante del campeonato.

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Los Chankas se mantienen en la pelea por el Torneo Apertura 2026 y afrontarán una cita decisiva ante Alianza Lima con 33 puntos, tres menos que el conjunto blanquiazul, líder con 36. El encuentro se disputará el sábado 23 de mayo a las 20:30 horas peruanas en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 16 del certamen.

El conjunto de Andahuaylas recuperó terreno en la jornada pasada con una victoria ante Deportivo Moquegua, resultado que le permitió dejar atrás una secuencia de tres fechas sin ganar, con un empate y dos derrotas. Ese triunfo mantuvo al equipo en la discusión por la parte alta de la tabla, aunque también dejó consecuencias inmediatas para el siguiente compromiso.

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Las ausencias que condicionan el plan de Paolella

Los Chankas visitarán Matute con las bajas de Jorge Palomino y Carlos Pimienta, ausencias que obligan a Walter Paolella a replantear el equipo. (Los Chankas)

La primera baja confirmada es la de Jorge Palomino, mediocampista que venía formando parte del once habitual. El volante nacional recibió una amonestación en el último encuentro y alcanzó el límite de tarjetas amarillas permitido, situación que le impedirá actuar ante el cuadro íntimo.

La segunda ausencia será la de Carlos Pimienta, zaguero uruguayo que también ocupaba un lugar regular en la alineación. El defensor fue expulsado con tarjeta roja directa en el duelo anterior, por lo que tampoco estará disponible para la visita a Matute.

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La pérdida de estos dos futbolistas obliga al comando técnico a revisar variantes en la mitad de la cancha y en la última línea. Paolella deberá definir durante la semana qué nombres asumirán esas funciones en un choque que puede modificar el desarrollo de la lucha por el Apertura.

La exigencia del partido incrementa el peso de esas ausencias. Alianza Lima no solo jugará en condición de local, sino que además llegará a la fecha 16 como puntero del campeonato. Para Los Chankas, sumar en Lima resulta indispensable si pretende conservar posibilidades de extender la disputa hasta la jornada final.

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Un duelo directo en la parte alta del Apertura

El choque entre Alianza Lima y Los Chankas enfrentará a dos equipos que todavía mantienen opciones concretas de quedarse con el Apertura 2026. (Los Chankas)

El calendario colocó frente a frente a dos equipos que todavía sostienen opciones concretas en el torneo. Alianza Lima encabeza la clasificación con 36 unidades, mientras que Los Chankas lo siguen con 33, a falta de dos fechas para el cierre del Apertura. Esa diferencia convierte el encuentro en un cruce directo por la parte alta de la tabla.

El cuadro blanquiazul necesita una victoria para dar un paso determinante en su objetivo de quedarse con el certamen. El conjunto andahuaylino, en cambio, está obligado a dar el golpe fuera de casa para llevar la definición hasta la última jornada y seguir con posibilidades matemáticas.

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El choque fue programado para este sábado 23 de mayo desde las 20:30 horas peruanas en el Estadio Alejandro Villanueva. También comenzará a las 01:30 GMT, en un partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga 1 2026.

Para el equipo visitante, el reto adquiere una dimensión mayor porque la recuperación anímica tras la victoria sobre Deportivo Moquegua coincidió con la pérdida de dos titulares. El impulso deportivo de ese resultado quedó acompañado por una dificultad concreta en la elaboración del próximo once.

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Lo que viene para ambos equipos tras la fecha 16

El cierre del Apertura obligará a Alianza Lima y Los Chankas a afrontar jornadas decisivas con mínimo margen de error en la lucha por el título. (Los Chankas)

Después del enfrentamiento en Lima, el tramo final del torneo ofrecerá un último examen para cada aspirante. Los Chankas cerrarán su participación en el Apertura como locales en Andahuaylas, donde recibirán a UTC en la fecha siguiente.

Alianza Lima, por su parte, tendrá que desplazarse a Cajamarca para medirse con FC Cajamarca en su último partido del certamen. Ese panorama explica la relevancia del cruce en Matute, ya que el margen de error se ha reducido al mínimo para los dos clubes.

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En el caso del plantel dirigido por Paolella, la tarea inmediata consistirá en recomponer la estructura sin Palomino ni Pimienta. El entrenador deberá definir sustitutos en dos zonas sensibles del campo para sostener el funcionamiento que llevó al equipo a mantenerse cerca de la cima durante gran parte del campeonato.