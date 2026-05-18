¿Cuánto gana un abogado en Perú? Sueldo mínimo y especialidad mejor remunerada

Un joven abogado vestido con traje gris revisa detenidamente un ejemplar de la Constitución en su despacho, con una pintura de la Dama de la Justicia y estanterías de libros legales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiar derecho en el Perú implica evaluar no solo la vocación y la universidad, sino también las perspectivas económicas reales de la profesión. El mercado legal peruano es uno de los más competitivos del país, y los ingresos de un abogado pueden variar de forma drástica según la experiencia, la especialidad, el tipo de empleador y la red de contactos profesionales.

Según el portal oficial 'Ponte en Carrera’ del Ministerio de Educación (Minedu), elaborado a partir de las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el ingreso promedio de un profesional en derecho es de S/ 2.111 mensuales, con un sueldo mínimo de S/ 930 y un máximo de S/ 3.800. Sin embargo, esta cifra corresponde principalmente a abogados en los primeros años de carrera y no refleja el techo real del mercado.

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Junior versus senior: una brecha que puede superar los S/ 10.000

La distinción entre abogado junior y senior es fundamental para entender la escala salarial de la profesión. Un abogado junior es el profesional recién egresado o con poca experiencia práctica, que trabaja bajo la supervisión de un colega más experimentado y realiza tareas con cierta autonomía. Según datos del MTPE y portales de empleo como Indeed y Computrabajo, su salario promedio oscila entre S/ 1.800 y S/ 4.094 mensuales, con un promedio referencial de S/ 2.154 según Indeed.

Un abogado senior, con más de seis años de experiencia y capacidad para liderar proyectos en bufetes o departamentos legales, puede ganar entre S/ 3.086 y S/ 14.750 mensuales, con un promedio de S/ 8.209, según el MTPE. En el nivel más alto —socios de grandes estudios o gerentes legales de corporaciones multinacionales—, los ingresos pueden superar los S/ 20.000 mensuales, a los que se suman bonos por resultados y cierre de transacciones.

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Un informe de la bolsa de trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) reveló que el 62% de sus egresados percibe entre S/ 2.000 y S/ 5.000 mensuales, mientras que el 16% se ubica en el rango de S/ 5.000 a S/ 10.000. Solo el 4% declara ganar menos de S/ 2.000.

Un joven abogado vestido con traje y corbata estudia detenidamente un libro de Constitución Política en su despacho, con la figura borrosa de la Dama de la Justicia de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto gana un abogado según su especialidad?

La rama del derecho elegida es uno de los factores que más incide en el nivel de ingresos. Las especialidades mejor remuneradas en el mercado peruano son:

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Derecho corporativo y empresarial: considerada la especialidad más lucrativa. Los abogados de grandes estudios o que asesoran fusiones, adquisiciones y contratos internacionales pueden percibir entre S/ 5.000 y S/ 12.000 mensuales en el sector privado, con bonos adicionales por desempeño.

Derecho penal (litigación): muy variable según la complejidad de los casos. Un penalista reconocido puede cobrar entre S/ 4.500 y S/ 15.000 por la defensa en procesos de alta envergadura o asesoría a empresas.

Derecho laboral empresarial: muy demandado por el sector industrial. Los salarios para abogados senior en esta especialidad superan con frecuencia los S/ 7.000 mensuales .

Derecho minero y tributario: altamente especializados y con fuerte demanda del sector corporativo. Los ingresos para profesionales con experiencia pueden superar los S/ 10.000 mensuales .

Derecho penal: entre S/ 3.000 y S/ 7.000 , dependiendo del caso y el tipo de cliente.

Derecho laboral: entre S/ 3.500 y S/ 7.000 para profesionales con experiencia en medianas y grandes empresas.

Un joven abogado con gafas y traje oscuro revisa la Constitución Política del Perú en un escritorio de madera, con billetes de Soles peruanos a su lado y una estatua de Lady Justicia de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto paga el Estado peruano a sus abogados?

El sector público ofrece estabilidad laboral, beneficios de ley y una línea de carrera estructurada. Los rangos salariales varían significativamente según la institución y el cargo:

Ministerio Público:

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Fiscal superior titular: S/ 24.000

Fiscal provincial titular: S/ 18.500

Fiscal adjunto provincial titular: S/ 13.500

Asistente en función fiscal: desde S/ 4.672

Abogado fiscal: hasta S/ 6.051

Poder Judicial:

Asesor legal de consejos: hasta S/ 7.800

Perito judicial: S/ 4.750

Asistente judicial: S/ 4.000

Auxiliar judicial: más de S/ 3.000

Contraloría General de la República:

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Rango general: entre S/ 2.500 y S/ 12.500, según el nivel de responsabilidad en auditorías y procesos de control gubernamental.

Congreso de la República:

Congresistas: S/ 15.600 mensuales fijos, más bono de escolaridad, dos gratificaciones anuales y CTS de entre S/ 50.000 y S/ 100.000.

Asesores de congresistas: entre S/ 7.700 y S/ 9.400 .

Técnicos: S/ 5.300 .

Auxiliares y coordinadores: alrededor de S/ 2.600 .



La universidad de origen también influye

Según un ranking elaborado por el MTPE en 2019 —el más reciente disponible antes de la pandemia—, los egresados de algunas universidades privadas registran ingresos promedio superiores al promedio nacional.

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La Universidad de Lima encabezaba la lista con egresados cuyo sueldo promedio era de S/ 4.115 mensuales, seguida por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con S/ 3.890, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón con S/ 3.218 y la Universidad San Ignacio de Loyola con S/ 3.213.

La carrera de derecho en el Perú ofrece un rango salarial muy amplio: desde los S/ 1.300 de un asistente legal principiante hasta los S/ 24.000 de un fiscal superior o los ingresos variables de un abogado independiente de alto perfil. La clave está en la especialización temprana, la experiencia acumulada y la capacidad de adaptarse a un entorno legal en constante cambio.

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