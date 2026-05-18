Perú

¿Cuánto gana un abogado en Perú? Sueldo mínimo y especialidad mejor remunerada

El ingreso promedio de un abogado peruano es de S/ 2.111 mensuales según el Ministerio de Trabajo, pero la cifra varía de forma significativa según la experiencia, la especialidad y si trabaja en el sector público o privado. Esta guía detalla los rangos salariales por cargo, institución y rama del derecho

Guardar
Google icon
Un joven abogado de traje sentado en un escritorio de madera leyendo un libro titulado "Constitución", con una pintura de la Dama de la Justicia al fondo y estanterías llenas de libros legales.
Un joven abogado vestido con traje gris revisa detenidamente un ejemplar de la Constitución en su despacho, con una pintura de la Dama de la Justicia y estanterías de libros legales al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudiar derecho en el Perú implica evaluar no solo la vocación y la universidad, sino también las perspectivas económicas reales de la profesión. El mercado legal peruano es uno de los más competitivos del país, y los ingresos de un abogado pueden variar de forma drástica según la experiencia, la especialidad, el tipo de empleador y la red de contactos profesionales.

Según el portal oficial 'Ponte en Carrera’ del Ministerio de Educación (Minedu), elaborado a partir de las planillas electrónicas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el ingreso promedio de un profesional en derecho es de S/ 2.111 mensuales, con un sueldo mínimo de S/ 930 y un máximo de S/ 3.800. Sin embargo, esta cifra corresponde principalmente a abogados en los primeros años de carrera y no refleja el techo real del mercado.

PUBLICIDAD

Junior versus senior: una brecha que puede superar los S/ 10.000

La distinción entre abogado junior y senior es fundamental para entender la escala salarial de la profesión. Un abogado junior es el profesional recién egresado o con poca experiencia práctica, que trabaja bajo la supervisión de un colega más experimentado y realiza tareas con cierta autonomía. Según datos del MTPE y portales de empleo como Indeed y Computrabajo, su salario promedio oscila entre S/ 1.800 y S/ 4.094 mensuales, con un promedio referencial de S/ 2.154 según Indeed.

Un abogado senior, con más de seis años de experiencia y capacidad para liderar proyectos en bufetes o departamentos legales, puede ganar entre S/ 3.086 y S/ 14.750 mensuales, con un promedio de S/ 8.209, según el MTPE. En el nivel más alto —socios de grandes estudios o gerentes legales de corporaciones multinacionales—, los ingresos pueden superar los S/ 20.000 mensuales, a los que se suman bonos por resultados y cierre de transacciones.

PUBLICIDAD

Un informe de la bolsa de trabajo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) reveló que el 62% de sus egresados percibe entre S/ 2.000 y S/ 5.000 mensuales, mientras que el 16% se ubica en el rango de S/ 5.000 a S/ 10.000. Solo el 4% declara ganar menos de S/ 2.000.

Imagen monocromática de un joven abogado en traje leyendo un libro sobre un escritorio de madera. Al fondo, una estatua borrosa de la Dama de la Justicia.
Un joven abogado vestido con traje y corbata estudia detenidamente un libro de Constitución Política en su despacho, con la figura borrosa de la Dama de la Justicia de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto gana un abogado según su especialidad?

La rama del derecho elegida es uno de los factores que más incide en el nivel de ingresos. Las especialidades mejor remuneradas en el mercado peruano son:

  • Derecho corporativo y empresarial: considerada la especialidad más lucrativa. Los abogados de grandes estudios o que asesoran fusiones, adquisiciones y contratos internacionales pueden percibir entre S/ 5.000 y S/ 12.000 mensuales en el sector privado, con bonos adicionales por desempeño.
  • Derecho penal (litigación): muy variable según la complejidad de los casos. Un penalista reconocido puede cobrar entre S/ 4.500 y S/ 15.000 por la defensa en procesos de alta envergadura o asesoría a empresas.
  • Derecho laboral empresarial: muy demandado por el sector industrial. Los salarios para abogados senior en esta especialidad superan con frecuencia los S/ 7.000 mensuales.
  • Derecho minero y tributario: altamente especializados y con fuerte demanda del sector corporativo. Los ingresos para profesionales con experiencia pueden superar los S/ 10.000 mensuales.
  • Derecho penal: entre S/ 3.000 y S/ 7.000, dependiendo del caso y el tipo de cliente.
  • Derecho laboral: entre S/ 3.500 y S/ 7.000 para profesionales con experiencia en medianas y grandes empresas.
Un joven abogado con gafas y traje oscuro lee la Constitución Política del Perú en un escritorio, con billetes de Soles peruanos y una estatua de la justicia.
Un joven abogado con gafas y traje oscuro revisa la Constitución Política del Perú en un escritorio de madera, con billetes de Soles peruanos a su lado y una estatua de Lady Justicia de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto paga el Estado peruano a sus abogados?

El sector público ofrece estabilidad laboral, beneficios de ley y una línea de carrera estructurada. Los rangos salariales varían significativamente según la institución y el cargo:

Ministerio Público:

  • Fiscal superior titular: S/ 24.000
  • Fiscal provincial titular: S/ 18.500
  • Fiscal adjunto provincial titular: S/ 13.500
  • Asistente en función fiscal: desde S/ 4.672
  • Abogado fiscal: hasta S/ 6.051

Poder Judicial:

  • Asesor legal de consejos: hasta S/ 7.800
  • Perito judicial: S/ 4.750
  • Asistente judicial: S/ 4.000
  • Auxiliar judicial: más de S/ 3.000

Contraloría General de la República:

  • Rango general: entre S/ 2.500 y S/ 12.500, según el nivel de responsabilidad en auditorías y procesos de control gubernamental.

Congreso de la República:

  • Congresistas: S/ 15.600 mensuales fijos, más bono de escolaridad, dos gratificaciones anuales y CTS de entre S/ 50.000 y S/ 100.000.
  • Asesores de congresistas: entre S/ 7.700 y S/ 9.400.
  • Técnicos: S/ 5.300.
  • Auxiliares y coordinadores: alrededor de S/ 2.600.

La universidad de origen también influye

Según un ranking elaborado por el MTPE en 2019 —el más reciente disponible antes de la pandemia—, los egresados de algunas universidades privadas registran ingresos promedio superiores al promedio nacional.

La Universidad de Lima encabezaba la lista con egresados cuyo sueldo promedio era de S/ 4.115 mensuales, seguida por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) con S/ 3.890, la Universidad Femenina del Sagrado Corazón con S/ 3.218 y la Universidad San Ignacio de Loyola con S/ 3.213.

La carrera de derecho en el Perú ofrece un rango salarial muy amplio: desde los S/ 1.300 de un asistente legal principiante hasta los S/ 24.000 de un fiscal superior o los ingresos variables de un abogado independiente de alto perfil. La clave está en la especialización temprana, la experiencia acumulada y la capacidad de adaptarse a un entorno legal en constante cambio.

Temas Relacionados

Abogados en PerúCarreras profesionalesMinisterio de TrabajoMinisterio de Justiciaperu-noticias

Más Noticias

Roberto Sánchez anuncia a Pedro Francke, Manuel Rodríguez Cuadros y José Domingo Pérez como integrantes de su equipo técnico

El candidato de Juntos por el Perú presentó al exministro de Pedro Castillo como responsable de la coordinación económica de su equipo. Además, participó en una actividad junto al excanciller y al exfiscal

Roberto Sánchez anuncia a Pedro Francke, Manuel Rodríguez Cuadros y José Domingo Pérez como integrantes de su equipo técnico

Senamhi lanza alerta por posible Mega Niño en Perú: Loreto sufriría una sequía extrema y caída histórica de ríos

El fenómeno climático alcanzaría su mayor intensidad entre septiembre y noviembre. Especialistas advierten riesgo de desabastecimiento, embarcaciones varadas y alza de precios en varias regiones del país

Senamhi lanza alerta por posible Mega Niño en Perú: Loreto sufriría una sequía extrema y caída histórica de ríos

¿Cómo saber si un dolor de estómago es peligroso? Las señales de alerta

Un dolor abdominal intenso, repentino o que persiste más de 24 horas puede ser señal de apendicitis, pancreatitis, cálculos biliares o, en casos más graves, cáncer de estómago. Aquí te explicamos cuándo ir a urgencias y cuándo esperar

¿Cómo saber si un dolor de estómago es peligroso? Las señales de alerta

Nueva ciudadela inka de T’aqrachullo impulsa obra vial: Gore Cusco anuncia carretera para potenciar turismo en Espinar

El proyecto apunta a reducir tiempos de transporte, fortalecer el comercio y potenciar el turismo hacia T’aqrachullo

Nueva ciudadela inka de T’aqrachullo impulsa obra vial: Gore Cusco anuncia carretera para potenciar turismo en Espinar

La dos bajas que sufrió Los Chankas para el partido contra Alianza Lima por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1

Los andahuaylinos afrontarán el cruce con ‘blanquiazules’ este sábado 23 de mayo en el Estadio Alejandro Villanueva con las ausencias de dos habituales titulares que quedaron fuera por suspensión

La dos bajas que sufrió Los Chankas para el partido contra Alianza Lima por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Roberto Sánchez anuncia a Pedro Francke, Manuel Rodríguez Cuadros y José Domingo Pérez como integrantes de su equipo técnico

Roberto Sánchez anuncia a Pedro Francke, Manuel Rodríguez Cuadros y José Domingo Pérez como integrantes de su equipo técnico

Debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez será el 31 de mayo en Lima, confirma el Jurado Nacional de Elecciones

PPK niega pedir votos para Keiko Fujimori y espera que sus disculpas sean sinceras: “yo quiero creer”

Fuerza Popular y Juntos por el Perú se reúnen mañana con el JNE para definir día y lugar de debates presidenciales

Roberto Sánchez marca su postura sobre los aviones F-16 y la futura relación con Estados Unidos si gana el balotaje

ENTRETENIMIENTO

Carla Campos Salazar responde sobre video viralizado: "Solo fui una mujer saliendo" y niega infidelidad a Curwen

Carla Campos Salazar responde sobre video viralizado: "Solo fui una mujer saliendo" y niega infidelidad a Curwen

Melcochita enfrenta rechazo del padre de su novia de 22 años: “Esto es una payasada”

Mario Irivarren asegura que quiere alejarse de la televisión y Magaly Medina arremete: “Tienes todo gracias a ser mediático”

Melcochita asegura que Monserrat Seminario cambió de decisión sobre el divorcio tras relación con Heydi Amado: “No quiere”

Carlos Gassols abre su corazón a Infobae Perú: el arte como destino y una vida dedicada a la escena

DEPORTES

La dos bajas que sufrió Los Chankas para el partido contra Alianza Lima por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1

La dos bajas que sufrió Los Chankas para el partido contra Alianza Lima por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1

Adrián Ugarriza cierra su mejor temporada goleadora con la mente ubicada en la selección peruana: “La idea es quedarme”

Guillermo Enrique con Infobae Perú: el interés de volver a Liga 1, su mirada a Alianza Lima y la admiración por Paolo Guerrero y Hernán Barcos

¿Sport Boys jugará su centenario en la Liga 2? FPF evalúa el descenso del club chalaco tras el retorno de Binacional

Universitario retrocede y perdona al ‘Tunche’ Rivera tras polémica con camiseta de la ‘U’: “Saben que hay clubes que quieren ficharlo”