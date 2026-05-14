Loreto entra en emergencia sanitaria por elevado riesgo de tosferina y aumento de enfermedades respiratorias en menores

El Ministerio de Salud declaró emergencia sanitaria por 90 días en la provincia de Loreto debido al aumento de casos de tosferina. (FOTO: Archivo)

El Ministerio de Salud oficializó la declaratoria de emergencia sanitaria en la provincia de Loreto, región Loreto, ante el aumento de casos de tosferina y otras enfermedades respiratorias. La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano mediante el Decreto Supremo n.° 007-2026-SA, tendrá una vigencia de 90 días calendario y contempla una serie de intervenciones orientadas a contener la propagación de la enfermedad.

La decisión del Ejecutivo se produjo luego de las alertas emitidas por las autoridades sanitarias sobre la persistencia de contagios en distintos sectores de la provincia. El Gobierno busca reforzar la capacidad de respuesta del sistema de salud local, especialmente en zonas con población infantil expuesta al riesgo de infección.

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El decreto también aprueba un plan de acción destinado a fortalecer la vigilancia epidemiológica, ampliar las campañas de vacunación y asegurar la atención médica en establecimientos de salud. Según el Ministerio de Salud, las acciones priorizarán a los grupos más vulnerables, entre ellos niños y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

La publicación de la norma ocurrió después del anuncio realizado por el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, quien informó sobre la necesidad de adoptar medidas extraordinarias frente al incremento sostenido de casos en la provincia amazónica.

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Incremento de casos motivó declaratoria de emergencia

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 007-2026-SA publicado en El Peruano. Composición: Infobae

De acuerdo con el decreto supremo, la declaratoria sanitaria responde al incremento constante de casos de tosferina y a la permanencia de transmisión activa en la provincia de Loreto. El documento señala que la Red de Salud Loreto Nauta ejecutó brigadas integrales de atención, campañas intensivas de vacunación y búsqueda activa comunitaria; sin embargo, los contagios continuaron.

El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades identificó que el grupo con mayor afectación corresponde a niños entre 5 y 11 años. Ese sector concentra el 45.16 % de los casos reportados en la zona.

Además, el organismo sanitario detectó a 531 menores susceptibles de contraer la enfermedad en el distrito de Urarinas, una situación que elevó la preocupación de las autoridades regionales y nacionales.

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La emergencia sanitaria permitirá la movilización de recursos para enfrentar el brote y ampliar la capacidad operativa de los servicios médicos en Loreto.

Plan de acción contempla vacunación y vigilancia epidemiológica

El plan de acción incluye vacunación, vigilancia epidemiológica y fortalecimiento de la atención médica. /(Secretaría de Salud)

El “Plan de acción para la atención de la emergencia sanitaria por riesgo elevado de tosferina y otras enfermedades respiratorias en la provincia de Loreto – departamento de Loreto” establece medidas dirigidas a contener la expansión de la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones.

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Entre las acciones previstas figura el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos y la ampliación de intervenciones de vacunación en las zonas con mayor vulnerabilidad.

El decreto dispone que la Dirección Regional de Salud Loreto asumirá la implementación del plan en coordinación con el Ministerio de Salud y otras entidades involucradas en la respuesta sanitaria.

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Las autoridades sanitarias también impulsarán actividades de monitoreo en comunidades y centros poblados para identificar posibles contagios y garantizar atención médica oportuna.

Tosferina representa riesgo elevado para menores de edad

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo n.° 007-2026-SA publicado en El Peruano. Archivo

La tosferina, conocida también como pertussis, constituye una infección respiratoria altamente contagiosa que afecta principalmente a niños y adolescentes, aunque puede presentarse en adultos.

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La Organización Mundial de la Salud recomienda mantener altos niveles de vacunación y reforzar la vigilancia epidemiológica para reducir la propagación de la enfermedad. El organismo internacional advierte que la infección puede provocar complicaciones severas en menores pequeños y personas con defensas comprometidas.

Entre las complicaciones asociadas figuran neumonía, convulsiones y daño cerebral, sobre todo en bebés y personas no vacunadas.

La sintomatología de la tosferina incluye tos persistente, fiebre, malestar general y dolor corporal. Debido a que estos signos también aparecen en otras enfermedades respiratorias, el diagnóstico temprano puede presentar dificultades.

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Las autoridades de salud recomendaron acudir a los establecimientos médicos ante cualquier síntoma compatible con la enfermedad para realizar pruebas de descarte y acceder al tratamiento correspondiente.

El Ministerio de Salud informó que la red sanitaria dispone de antibióticos y vacunas para enfrentar los casos detectados. Según explicó Vílchez, el tratamiento busca disminuir la intensidad de los síntomas y evitar nuevos contagios dentro de la comunidad.

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“La detección fue rápida y permitió el control a tiempo”, explicó Vilchez al referirse a dos adolescentes que recibieron atención médica y permanecen estables luego de completar el tratamiento.