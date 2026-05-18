Perú

Comunicador se quedó con las cuentas de redes sociales de PPK por falta de pago: lo acusan de ‘secuestrar’ las claves de acceso

El expresidente denunció que, tras un desacuerdo económico, un asesor de medios retuvo el control de sus perfiles digitales y condicionó la devolución de las contraseñas. La periodista Rosa María Palacios advirtió que dará a conocer la identidad del responsable si no restituye accesos

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Pedro Pablo Kuczynski otorgó el indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori.
Pedro Pablo Kuczynski denunció que un asesor de medios bloqueó su acceso a redes sociales tras un desacuerdo económico

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) denunció este lunes que un asesor de medios le retuvo el acceso a sus redes sociales tras un desacuerdo económico, motivo por el cual la cuenta de X en la que días atrás compartió un encuentro con la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) fue suspendida.

En diálogo con el programa Sin Guion, conducido por Rosa María Palacios en las plataformas de La República, el exjefe de Estado contó que el comunicador realizó una grabación en su domicilio y, luego, reclamó una “comisión de éxito” por el trabajo realizado.

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“Eso fue un asesor de medios que me filmó aquí en la casa y fue una filmación muy buena que mostraba la tristeza de estar solo aquí. No me quejo, no me quejo. Pero hizo un buen trabajo y entonces me pidió una comisión de éxito”, dijo.

Según su versión, el asesor insistió en el cobro sin presentar un contrato que respaldara su exigencia. “Me dijo: ‘usted me debe la plata’ (…) a mí me parece que esta persona ha caído lamentablemente en lo que en Perú se llama la extorsión”, agregó.

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PPK
El asesor pidió una “comisión de éxito” por una grabación realizada en la casa del exmandatario, y según Kuczynski, insistió en el cobro sin presentar contrato, lo que calificó como un acto de extorsión

Por su parte, la periodista Rosa María Palacios confirmó en la misma red social que conoce la identidad del asesor y lo invitó a restituir las claves de las cuentas. “No tolero abusos a ancianos. Le he dado la oportunidad de tener un mínimo de decencia. Es su decisión. Si no lo hace, mañana en el programa les digo quién es”, advirtió.

La conductora reiteró que el “comunicador” sostiene que Kuczynski contrató un servicio que no pagó, aunque mencionó que “si eso fuera cierto, la vía de cobranza está regulada en el Código Civil”. “Pero él no tuvo mejor idea que secuestrar sus claves y pedir un rescate. PPK es una persona mayor, injustamente procesada, a la que le ha quitado su posibilidad de expresión”, afirmó.

El exgobernante, quien en años anteriores fue uno de los principales rivales políticos de la lideresa de Fuerza Popular, pero en 2017 indultó a su padre, el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), informó en X que recibió la visita de Keiko de cara al balotaje del próximo 7 de junio.

“En momentos en los cuales nuestro país se encuentra otra vez al borde del abismo, quienes lideramos tenemos que dar el ejemplo”, escribió junto a una fotografía en la que aparece con la candidata. Además, comentó que en este encuentro hablaron “del pasado, pero sobre todo del presente y del futuro”, porque Perú “pide a gritos paz y reconciliación”.

Kuczynski informó que recibió la visita de Keiko Fujimori de cara al balotaje del 7 de junio y compartió un mensaje en favor de la reconciliación nacional antes de la suspensión de su cuenta
Kuczynski informó que recibió la visita de Keiko Fujimori de cara al balotaje del 7 de junio y compartió un mensaje en favor de la reconciliación nacional antes de la suspensión de su cuenta

“Esto no implica desconocer las diferencias que tuvimos en el pasado, sino sanar y avanzar a pesar de ellas”, añadió antes de afirmar que “el bienestar del Perú hoy está en juego y debe estar sobre cualquier persona. Sobre cualquier disputa. Y sobre cualquier interés partidario”, señaló. Poco después, la cuenta fue suspendida.

Kuczynski, hoy con 87 años, derrotó a Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016, en una campaña marcada por enfrentamientos y acusaciones. Tras conocerse los resultados, la candidata anunció que impulsaría su plan de Gobierno desde el Congreso, donde su partido obtuvo la mayoría

Los opositores a la política, y muchos expertos y analistas, consideran que ese fue el momento que desató una crisis política e institucional que en la última década llevó a que el país tuviera 8 presidentes, en su mayoría destituidos por el Congreso dominado por fuerzas conservadoras.

La semana pasada, el Poder Judicial ordenó que se archive una investigación por lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir que seguía abierta contra Kuczynski por presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht para financiar su campaña electoral de 2011.

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