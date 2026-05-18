Sarampión y coxsackie: ¿cómo puedes diferenciar los síntomas de ambas enfermedades?

Dos partículas virales translúcidas, una con envoltura lipídica y otra de cápside icosaédrica, se sitúan sobre un mapa borroso de Perú, con la silueta tenue de un niño en el fondo, simbolizando el impacto global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú atraviesa desde 2024 una convergencia epidemiológica sin precedentes recientes: el resurgimiento del sarampión y una epidemia atípica del virus Coxsackie se superponen en el tiempo y comparten síntomas iniciales que han generado confusión en la población y en el primer nivel de atención médica. Ambas enfermedades se manifiestan con fiebre y erupciones cutáneas en niños, lo que exige un diagnóstico diferencial preciso para evitar errores en el manejo clínico y en la respuesta sanitaria.

La relevancia de distinguir entre estas dos entidades trasciende el ámbito médico. El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa y potencialmente letal que había sido eliminada como infección endémica en el país desde el año 2000. Su reintroducción amenaza con generar mortalidad infantil y secuelas neurológicas irreversibles. El virus Coxsackie, de comportamiento endémico y estacional, originó en 2026 una epidemia que superó en más del 100% las tasas históricas de incidencia y paralizó actividades en numerosas instituciones educativas a lo largo del territorio nacional.

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La Organización Panamericana de la Salud (OPS) clasificó el riesgo de brotes de sarampión en la región como “muy alto”. Los datos son contundentes: entre 2025 y la semana epidemiológica número ocho de 2026 se notificaron 22.637 casos en las Américas, de los cuales 14.977 corresponden solo al inicio de ese año. La circulación activa en países como Canadá (71 semanas), Estados Unidos (57 semanas) y Bolivia (44 semanas), sumada al intenso flujo migratorio, colocó al Perú en un escenario de vulnerabilidad extrema.

Una ilustración médica compara dos enfermedades virales infantiles, mostrando a un niño con sarampión y a una niña con enfermedad de manos, pies y boca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa vulnerabilidad tiene una causa estructural: las coberturas de vacunación se desplomaron durante la pandemia de COVID-19. En 2022, apenas el 66,1% de los niños de doce meses había recibido la primera dosis de la vacuna SPR (sarampión, paperas y rubéola), mientras que la segunda dosis llegó solo al 48,3% de los niños de dieciocho meses. Aunque el Ministerio de Salud (MINSA) elevó esas cifras al 90,4% y al 82% respectivamente durante 2025, el país opera por debajo del umbral del 95% necesario para sostener la inmunidad de rebaño. El Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) estimó que a inicios de 2026 existían 291.365 niños de uno a cuatro años sin protección frente al virus.

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El brote que encendió las alarmas

La vulnerabilidad teórica se materializó en los primeros meses de 2026. Un varón de 53 años residente en el distrito limeño de San Isidro, sin historial de vacunación, contrajo la infección en Europa y generó más de 500 contactos tras su regreso al país. Más preocupante resultó el reporte de una lactante de diez meses infectada sin antecedente de viaje internacional, lo que sugirió el inicio de transmisión local inadvertida.

La escalada culminó con la confirmación de un brote de transmisión local en los distritos de Juliaca y San Pedro de Putina Punco, en la región Puno. El gobierno declaró un estado de emergencia sanitaria por noventa días que abarcó once regiones de alto riesgo, entre ellas Lima Metropolitana y el Callao. El decreto activó barridos de vacunación masivos y extendió de forma excepcional el rango de inmunización hasta adultos de 59 años en las jurisdicciones más comprometidas.

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Una madre preocupada sostiene a su hijo con fiebre en una sala de espera de una clínica pediátrica abarrotada en Perú, reflejando los desafíos de la crisis de salud pública que afecta a la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La epidemia paralela: el virus Coxsackie desborda las aulas

De forma paralela, el virus Coxsackie se propagó con una velocidad inusual. A diferencia del sarampión, este patógeno es endémico en el territorio nacional y exhibe un patrón estacional con incrementos previsibles entre marzo y junio, al inicio del año académico presencial. Sin embargo, la magnitud del brote de 2026 fue descrita como atípica: los contagios duplicaron los del año anterior y se conformaron al menos 88 conglomerados activos a nivel nacional.

El avance fue vertiginoso. A finales de abril de 2026, la Dirección Regional de Salud (DIRESA) de Moquegua reportó 44 casos tempranos. El departamento de Huánuco alcanzó rápidamente los 350 casos. En Lima Metropolitana, los reportes del cinco de mayo confirmaron brotes en múltiples instituciones, con la suspensión de clases en aulas del colegio Melitón Carvajal en Lince. Para el diez de mayo, el CDC Perú registraba 1.658 casos a nivel nacional, cifra que ya superaba el total anual de 777 casos de todo 2025. Lambayeque se convirtió en uno de los epicentros, con 379 contagios concentrados en el distrito de Motupe.

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La comunidad epidemiológica atribuyó este incremento a la llamada “deuda inmunológica”: durante el cierre de escuelas por la pandemia, los niños no fueron expuestos a los enterovirus circulantes habituales, lo que generó una cohorte amplia de individuos susceptibles. Con la reanudación de las clases presenciales, el virus encontró un reservorio poblacional sin defensas preexistentes. A eso se sumaron las deficiencias infraestructurales de las escuelas: ausencia de agua potable constante, carencia de jabón, hacinamiento y ventilación deficiente, especialmente en zonas periféricas y rurales.

Esta ilustración médica compara el sarampión, mostrando un niño con erupción maculopapular, con la enfermedad de manos, pies y boca, que exhibe vesículas en manos y pies de otro niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos virus, dos arquitecturas biológicas opuestas

Las diferencias entre ambas enfermedades tienen raíz en la biología de sus agentes causales. El sarampión es producido por el Morbillivirus, de la familia Paramyxoviridae, un virus con envoltura lipoproteica frágil que lo hace lábil fuera del huésped: la luz ultravioleta, el calor y los detergentes comunes lo inactivan con rapidez. A pesar de esa fragilidad, mantiene su capacidad infecciosa en aerosoles suspendidos en espacios cerrados hasta por dos horas.

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El virus Coxsackie, en cambio, pertenece a la familia Picornaviridae y carece de envoltura lipídica. Su cápside proteica desnuda le confiere una resistencia ambiental extraordinaria: soporta condiciones de acidez extrema, fluctuaciones térmicas drásticas y la acción de múltiples desinfectantes convencionales. Los viriones de Coxsackie mantienen su viabilidad infecciosa sobre superficies, fómites, juguetes y manijas durante días o semanas, lo que explica la dificultad operativa de erradicar el virus de las aulas mediante protocolos de limpieza superficial.

Cómo se contagia cada uno

El sarampión se transmite exclusivamente por vía aérea. Cuando un individuo infectado tose o estornuda, expulsa partículas que forman aerosoles de menos de cinco micras capaces de alcanzar el epitelio alveolar del receptor. Su número básico de reproducción (R0) oscila entre 12 y 18, lo que significa que un solo paciente puede infectar a casi la totalidad de sus contactos no inmunizados. La transmisibilidad abarca desde cuatro días antes de la aparición del exantema hasta cuatro días después, un período en el que el cuadro clínico imita un resfriado común.

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Una imagen conceptual editorial muestra dos partículas de virus translúcidas junto a un mapa borroso de Perú y la silueta de un niño, destacando la amenaza a la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dinámica del virus Coxsackie es multifactorial. Su propagación primaria ocurre por vía fecal-oral, un desafío particular en guarderías y nidos donde los procesos de higiene autónoma aún están en desarrollo. También se transmite por contacto directo con secreciones nasofaríngeas, saliva y el líquido de las vesículas dérmicas. Un niño recuperado puede continuar excretando partículas virales viables en sus heces durante varias semanas, y los adultos que conviven con menores infectados suelen adquirir el virus de forma asintomática, actuando como vectores silentes.

El cuadro clínico que confundió a médicos y familias

El sarampión no es una afección tegumentaria superficial, sino una virosis sistémica profunda. Su período de incubación promedia de diez a catorce días. La enfermedad debuta con fiebre que puede superar los 40 °C (104 °F), tos seca persistente, secreción nasal profusa y conjuntivitis bilateral con fotofobia intensa. Uno a tres días antes del brote cutáneo, el médico puede identificar las manchas de Koplik: pequeñas lesiones de centro blanco-azulado sobre la mucosa interna de las mejillas, consideradas patognomónicas de la enfermedad.

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El exantema maculopapular eritematoso del sarampión sigue una distribución cefalocaudal predecible: emerge en la zona retroauricular y la línea del cabello, y en tres días se extiende hacia el rostro, el cuello, el tronco y las extremidades. Las lesiones tienden a confluir en extensas placas rojizas. Al cabo de cinco o seis días comienzan a desvanecerse en el mismo orden en que aparecieron, dejando una fina descamación y una coloración parduzca residual.

Autoridades sanitarias de Piura confirman 38 casos del virus Coxsackie, también conocido como la enfermedad 'manos, pies y boca'. El brote afecta principalmente a menores de edad en varias instituciones educativas de la región. Exitosa

El virus Coxsackie, en contraste, produce un cuadro más breve y autolimitado. El período de incubación es de tres a seis días. La fase inicial se presenta con febrícula o fiebre moderada de corta duración, dolor de garganta, malestar general e hiporexia. En aproximadamente el 50% de los niños infectados, la virosis transcurre de forma absolutamente asintomática. Los días siguientes aparecen úlceras dolorosas en la cavidad oral y vesículas grises sobre base eritematosa en las palmas de las manos, las plantas de los pies y la región perianal, con escasa afectación del tronco. Una variante específica, la herpangina, concentra las lesiones en el paladar blando y la orofaringe posterior. Semanas después de la recuperación, algunos pacientes pueden experimentar onicomadesis —el desprendimiento temporal e indoloro de las uñas—, un fenómeno autolimitado que resuelve sin tratamiento.

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Diferencias entre coxsackie y sarampión en Perú

Complicaciones: la distancia entre ambas enfermedades

La divergencia más crítica entre las dos patologías reside en su potencial de daño sistémico. El sarampión infecta primariamente los linfocitos T y B de memoria, provocando un estado profundo de inmunosupresión que puede persistir meses o años después de la aparente recuperación. Este fenómeno, conocido como “amnesia inmunológica”, deja al paciente expuesto a un amplio espectro de infecciones secundarias oportunistas.

En niños menores de cinco años no vacunados, adultos mayores y personas con desnutrición crónica —una realidad prevalente en varias zonas del Perú—, las complicaciones del sarampión son la principal causa de muerte. El compromiso respiratorio abarca desde otitis media supurativa con riesgo de sordera, hasta neumonías secundarias y la neumonitis de células gigantes, de alta letalidad. El neurotropismo del virus puede inducir encefalitis aguda con edema cerebral, convulsiones y daño neuronal irreversible. La enfermedad también depleciona las reservas de vitamina A hasta precipitar xeroftalmía, ulceraciones corneales y ceguera permanente. Las mujeres gestantes que contraen la infección enfrentan mayor riesgo de abortos espontáneos, muerte fetal, partos pretérmino y sarampión congénito neonatal.

La tasa de complicaciones severas por virus Coxsackie es estadísticamente excepcional en el contexto peruano actual. En la gran mayoría de los niños, el proceso es benigno y alcanza la remisión en siete a diez días sin comprometer órganos vitales. La complicación más frecuente es la deshidratación aguda, consecuencia del rechazo a la ingesta hídrica provocado por el dolor de las úlceras bucales. Solo en circunstancias muy específicas, o con cepas como el Enterovirus 71 (EV-A71), el virus puede ocasionar meningitis viral aséptica, encefalitis o miocarditis. Los informes de la epidemia de 2026 confirmaron que más del 85% de los pacientes pediátricos en recuperación retornaron a las aulas sin evidencias de afectación sistémica permanente.

Aprenda a identificar los signos tempranos del sarampión y a diferenciarlo de un resfriado común. Este segmento informativo explica síntomas clave como dolor abdominal, conjuntivitis, tos seca y las características manchas en la piel y boca | Canal N

Las alertas del Estado y el marco normativo

La respuesta estatal frente al sarampión se articuló a través de una cascada progresiva de alertas oficiales. La Alerta Epidemiológica AE-CDC N° 001-2026 y la AE-CDC N° 002-2026 establecieron el nivel base de vigilancia en todos los establecimientos de salud públicos y privados, con énfasis en la vacunación ante el riesgo de importación del virus. La AE-CDC N° 003-2026, emitida tras los primeros casos autóctonos, activó los Equipos de Respuesta Rápida, instituyó la Búsqueda Activa Institucional y Comunitaria, y exigió el cierre inmediato de brechas de cobertura en distritos por debajo del 95%. La AE-CDC N° 005-2026, la de mayor nivel de escalada, decretó la transmisión local sostenida en Puno y fundamentó técnicamente la declaratoria de emergencia sanitaria sobre once regiones.

El control de la epidemia de Coxsackie requirió un enfoque más descentralizado y coordinado con el Ministerio de Educación (MINEDU). Las autoridades emitieron lineamientos intersectoriales para las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y las Direcciones Regionales de Educación. En lugar de decretos nacionales de emergencia, el CDC apoyó a las entidades subnacionales para emitir alertas jurisdiccionales, como la Alerta Epidemiológica AE 001-2026/RSCCE de la Red de Salud Canas Canchis Espinar en Cusco, que instauró cuarentenas escolares limitadas en el distrito de Sicuani.

Protocolos de respuesta: inmunización versus contención ambiental

Ante un caso sospechoso de sarampión, el protocolo del MINSA activa el “bloqueo vacunal”: brigadas sanitarias deben asegurar la administración de la vacuna SPR a todos los individuos susceptibles en un radio de cinco manzanas alrededor del domicilio del caso índice, en un plazo máximo de 72 horas desde la notificación. Los contactos directos deben ser inmunizados en un tiempo máximo de 48 horas. Los pacientes diagnosticados quedan en aislamiento respiratorio hasta el cuarto día consecutivo a la aparición del exantema.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Ginebra, Suiza, el 28 de enero de 2025. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

El manejo clínico intrahospitalario, ante la inexistencia de antivirales específicos contra el Morbillivirus, se focaliza en el soporte vital y la suplementación con megadosis de vitamina A. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el MINSA han establecido que esta intervención reduce la mortalidad infantil asociada al sarampión en un 50%, al tiempo que disminuye la incidencia de complicaciones neumónicas y previene daños oculares. El esquema exige dos dosis orales con 24 horas de diferencia, estratificadas por edad: 50.000 UI para lactantes menores de seis meses, 100.000 UI para los de seis a once meses, y 200.000 UI para niños de doce a 59 meses. La suplementación, sin embargo, no tiene propiedades profilácticas: no previene la infección ni reemplaza a la vacuna SPR.

El manejo del virus Coxsackie es estrictamente conservador y ambulatorio. El arsenal farmacológico se reduce a paracetamol para el control de la fiebre y el dolor, apoyado en anestésicos tópicos orales. La preservación de la hidratación del menor es la directriz terapéutica más urgente: se prescribe la ingesta fraccionada de fluidos a baja temperatura y lácteos líquidos, con prohibición de jugos cítricos y alimentos irritantes. El MINSA y el MINEDU rechazaron el cierre masivo del sistema educativo nacional y optaron por un protocolo de cuarentena focalizada: si se detecta un brote en un aula específica, solo ese salón se cierra de forma temporal y el alumnado afectado pasa a modalidad remota, mientras el resto del plantel continúa con actividad presencial.

Las campañas de desinfección ambiental ordenaron el uso de hipoclorito de sodio diluido sobre superficies de alto contacto: mesas, juguetes, pomos de puertas e infraestructura de baños. Los horarios escolares se rediseñaron para establecer recreos escalonados y reducir las aglomeraciones, y se reforzaron los talleres sobre lavado de manos y disposición sanitaria de pañales en los centros de educación inicial.