Perú

¿Cómo saber si un dolor de estómago es peligroso? Las señales de alerta

Un dolor abdominal intenso, repentino o que persiste más de 24 horas puede ser señal de apendicitis, pancreatitis, cálculos biliares o, en casos más graves, cáncer de estómago. Aquí te explicamos cuándo ir a urgencias y cuándo esperar

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Mujer con cabello oscuro y suéter gris sentada en un sofá blanco, sujetándose el estómago con expresión de dolor, sosteniendo una taza de té.
Una mujer con evidente malestar digestivo, posiblemente debido a SIBO o intolerancia alimentaria, se agarra el abdomen mientras sostiene una taza de té buscando alivio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de estómago es una de las causas más frecuentes de consulta médica en el Perú y en el mundo. En la mayoría de los casos se trata de molestias pasajeras relacionadas con una mala digestión, estrés o cambios en la alimentación. Pero en otros, ese dolor es la primera señal de enfermedades que comprometen órganos vitales y que, si no se detectan a tiempo, pueden poner en riesgo la vida del paciente.

La clave está en saber leer las señales del cuerpo. No todo dolor abdominal es igual, y la diferencia entre una molestia que se resuelve sola y una emergencia quirúrgica puede estar en la intensidad, la ubicación, la duración y los síntomas que lo acompañan.

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Primer plano de persona vestida sentada en inodoro con tapa cerrada, inclinada hacia adelante y agarrándose la panza, cortada a la altura del pecho.
Una persona, vestida con sudadera gris y pantalón oscuro, se agarra el abdomen mientras está sentada en un inodoro con la tapa cerrada, mostrando signos de malestar abdominal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuándo el dolor de estómago es una emergencia?

El Dr. Manuel Moreno Gonzales, cirujano general, laparoscópico y de trasplantes de la Clínica Anglo Americana, advierte que “el abdomen es una verdadera caja de Pandora”. El especialista explica que lo primero es distinguir las causas que requieren cirugía —como apendicitis, colecistitis, perforaciones u obstrucciones intestinales— de aquellas que pueden tratarse sin intervención, como gastritis o infecciones gastrointestinales.

Según Moreno, un dolor abdominal de inicio repentino que persiste más de dos horas y se acompaña de fiebre, náuseas, vómitos o dificultad para respirar debe motivar una consulta médica inmediata. Si el dolor dura más de 24 a 48 horas, la urgencia es aún mayor.

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Las señales de alarma que requieren atención de emergencia son:

  • Abdomen duro o rígido al tacto, con sensibilidad extrema.
  • Vómitos con sangre o heces negras y alquitranadas.
  • Fiebre alta y persistente acompañando el dolor.
  • Dolor irradiado al pecho, cuello, hombros o espalda.
  • Signos de shock: mareos intensos, dificultad para respirar o desmayos.
  • Vómitos continuos que impiden retener líquidos.
  • Pérdida de peso inexplicable en las últimas semanas.
  • Piel amarillenta (ictericia), que puede indicar problemas hepáticos o biliares.
Un hombre en camiseta gris se sujeta el abdomen, que muestra una superposición transparente de intestinos con una zona roja indicando inflamación.
Un hombre con una ilustración anatómica transparente de sus intestinos sobre el abdomen, donde se resalta en rojo la inflamación, se sujeta el estómago mostrando malestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las causas más comunes: de la indigestión al cáncer

La Dra. Fabiola Castro, gastroenteróloga de la Clínica Universidad de los Andes, explica que el dolor abdominal puede tener origen funcional —sin lesión orgánica detectable, frecuentemente asociado a estrés o trastornos ansioso-depresivos— u orgánico, cuando existe una enfermedad concreta que lo provoca. “El dolor es un síntoma tan inespecífico que puede reflejar incluso una enfermedad sistémica o endocrina”, advierte.

Para orientar el diagnóstico, Castro recomienda observar cinco variables: si el dolor es recurrente o de aparición reciente, su intensidad, su ubicación en el abdomen, el horario en que aparece y si se acompaña de otros síntomas como vómitos, diarrea, fiebre o sangrado.

Las causas más frecuentes de dolor abdominal agudo incluyen apendicitis, colecistitis, pancreatitis, cálculos renales, infecciones urinarias, obstrucción intestinal, embarazo ectópico y gastroenteritis viral. Las causas de dolor crónico o intermitente incluyen síndrome de intestino irritable, cálculos biliares, gastritis, reflujo gastroesofágico, endometriosis, úlcera péptica y enfermedad inflamatoria intestinal. El dolor progresivo, que empeora con el tiempo, puede estar asociado a enfermedad de Crohn, hepatitis, cáncer de páncreas, estómago, hígado o riñón.

Mujer joven de cabello oscuro acostada de lado en un sofá gris, con los ojos cerrados y una mano sobre el abdomen.
Una mujer joven con una expresión de dolor se recuesta en un sofá gris mientras se agarra el abdomen, sufriendo lo que parece ser un malestar estomacal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vesícula y páncreas: dos órganos que no deben ignorarse

Los problemas en la vesícula biliar son especialmente frecuentes en mujeres alrededor de los 40 años con sobrepeso, antecedentes familiares de enfermedad vesicular o dieta rica en grasas. Los cálculos o la inflamación de la vesícula (colecistitis) generan un dolor localizado en la parte superior derecha del abdomen que puede irradiarse al hombro derecho o la espalda, acompañado de náuseas, vómitos e hinchazón.

La pancreatitis, inflamación del páncreas, produce un dolor repentino, muy intenso y constante en el centro del abdomen que suele irradiarse hacia la espalda, empeora después de comer y se acompaña de fiebre, náuseas y vómitos persistentes. Sus principales causas son los cálculos biliares que bloquean los conductos y el consumo excesivo de alcohol.

Moreno recomienda que ante la sospecha de cualquiera de estas afecciones se realice una ecografía abdominal y análisis de sangre con medición de amilasa y lipasa. “El diagnóstico preciso permite actuar antes de que surjan complicaciones graves”, señala. Si se confirman cálculos en la vesícula, la colecistectomía laparoscópica es la intervención recomendada: mínimamente invasiva, con recuperación rápida y menor dolor postoperatorio.

Dolor de estómago, panza, abdominal (Freepik)
Dolor de estómago, panza, abdominal (Freepik)

El dolor que puede ser cáncer de estómago

El cáncer de estómago representa menos del 2% de los nuevos diagnósticos oncológicos anuales en países occidentales, según la Sociedad Americana contra el Cáncer, pero su detección temprana mejora significativamente el pronóstico. El problema es que en las fases iniciales suele desarrollarse sin síntomas o con manifestaciones leves que se confunden con gastritis o indigestión.

Los factores de riesgo incluyen ser mayor de 60 años, tener antecedentes familiares de la enfermedad, obesidad, tabaquismo, infección previa por Helicobacter pylori, gastritis atrófica o dieta rica en sal, embutidos y alimentos ahumados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha identificado este último factor como especialmente relevante en regiones con alta incidencia.

Los síntomas de alerta que deben motivar una consulta sin demora son: dolor abdominal persistente sin causa evidente, sensación de saciedad prematura, pérdida de peso involuntaria, dificultad para tragar, náuseas frecuentes y heces oscuras o con sangre. Cuando dos o más de estas señales se mantienen en el tiempo, los especialistas recomiendan una endoscopía digestiva alta para descartar lesiones tumorales.

La Dra. Castro recomienda este estudio en personas mayores de 40 años con dolor recurrente o antecedentes de riesgo, y una colonoscopía de screening a partir de los 50 años, incluso sin síntomas.

Joven con suéter azul inclinado sobre un lavabo, sujetándose el estómago y mirando al espejo en el baño.
Un joven, con expresión de malestar, se sostiene el estómago frente a un lavabo en un baño iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores cotidianos que también causan dolor abdominal

La gastroenteróloga Shanti Eswaran, de la Universidad de Michigan, destaca que el estrés y la ansiedad generan cambios intestinales reales a través del nervio vago, que actúa como conexión directa entre el cerebro y el abdomen. Esto explica episodios de diarrea, estreñimiento o mayor sensibilidad digestiva en momentos de tensión emocional.

Otros desencadenantes frecuentes incluyen los viajes —que alteran la rutina, la hidratación y el tránsito intestinal—, el uso de antibióticos, que elimina bacterias beneficiosas y puede provocar diarrea, el ciclo menstrual en mujeres, y el consumo de café o bebidas muy calientes o frías.

Nauseas, vómito y fiebre son signos de intoxicación - crédito Freepik
Nauseas, vómito y fiebre son signos de intoxicación - crédito Freepik

Qué hacer y qué no hacer ante un dolor abdominal

Ante un dolor leve que no mejora en dos días, consulta a un médico. Ante un dolor intenso, repentino o acompañado de cualquiera de las señales de alarma descritas, acude a urgencias sin demora. No te automediques con analgésicos potentes antes de una evaluación médica: pueden enmascarar síntomas y dificultar el diagnóstico.

Dos personas murieron por intoxicación en fiesta de graduación en SLP
(Freepik)

Para reducir el riesgo de enfermedades digestivas, Moreno y Castro coinciden en recomendar una alimentación baja en grasas saturadas, sal y alimentos procesados, actividad física regular, hidratación adecuada, y evitar el tabaco y el exceso de alcohol. Escuchar las señales del cuerpo y buscar atención médica temprana puede marcar la diferencia entre una recuperación sencilla y una emergencia que comprometa la vida.

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